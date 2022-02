Není divu, když se právě na místním hřišti rozhodla s partnerem Davidem mít svatbu. „Za poslední dobu se zázemí Slovanu hodně posunulo. Ať už šatny pro hosty, podobně i domácí kabina, pergola je čerstvě udělaná, a k tomu se řeší i další věci. Pěkně se to tu zkrášluje, kde to dopředu. Nebylo tak co řešit,“ přibližuje Tereza Worková.

V Záblatí bydlí odmalička, zde začínala i s fotbalem. „A ráda na to vzpomínám. Holka mezi kluky, to nebylo obvyklé. Myslím, že si mě i vážili a i na hřiště mě chránili. Byl to pěkný čas,“ vybavuje si.

Během let ale nebyla atmosféra vždy jen pozitivní. „No, hlavně začátky byly krušné,“ přiznává. „Kluci byli na něco naučeni, chvíli pak trvalo, než si zvykli, že nejsem jejich maminka, přítelkyně, manželka, nebo dokonce pradlena, abych musela prát tréninkové věci. Každý si je jako normální dospělý chlap přinese z domu, pak si je sbalí a doma vypere. Zápasové dresy jsou něco jiného,“ říká.

„S kluky se dá ale dobře domluvit, a když udělám něco pro ně, oni mi to oplatí. Dobře vědí, když mě budou brát jako uklízečku, tak se jim na to vykašlu. Ale baví mě to,“ dodává Tereza.

Mužská šatna pochopitelně v sobě skýtá řadu chyb a úskalí. „Neříkám, že všichni, ale jsou to bordeláři. To je nikdo neodnaučí,“ usměje se Tereza. „Když se na to kouknu jako ženská, která má děti, přirovnala bych je právě k nim. Děti musíte pořád poučovat, že když jdou do domu, mají si sundat boty. Tady to jsou kopačky, které si mohou oklepat venku. Fotbalisté jsou jako děti,“ přikyvuje.

Pochvaluje si, že na práci není sama, pomáhá jí i manžel David. „Když je v práci, musím se postarat sama. Není to ale nic, co by ženská nezvládla,“ upozorňuje Tereza. „Podívejte se. Traktor jezdí sám, seká sám, horší je akorát přehazovat v kontejneru hroudu trávy, když se vysype. Jinak na tom nic není, protože každá šikovná ženská, která umí pracovat na zahradě, zvládne chytnout i křovinořez, aby se obsekalo hřiště dokola,“ pokračuje v povídání.

„Myslím si, že to tu vypadá dobře. Kdyby se o to tady staral chlap, bylo by to určitě jiné,“ rýpne si Tereza Worková, která kromě správcové v klubu plní ještě jednu funkci.

Je kotelníkem záblatských fanoušků při domácích i venkovních utkáních. „Je to super, hlavně na hřištích soupeřů. Teď si už na to zvykli, rozkřiklo se, že máme buben, ale první zápasy, kdy o tom nikdo nevěděl, byly pecka. Ještě navíc, když vidí, že bubnuje a skanduje baba,“ směje se na závěr Tereza Worková.

