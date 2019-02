Nejsou daleko od předních příček divizní tabulky skupiny C (6. místo, 26 bodů). Ale ruku na srdce, tenhle mančaft má fotbalové schopnosti na to, aby se pohyboval na úplném vrcholu.

Vysoké Mýto brzdí jedna velmi podstatná věc - finální fáze. A poté i samotná koncovka. Šancí si dokáží hráči vypracovat velké množství, ale pak přijde na lámání chleba a problém je na světě.

Trenér Radim Fikejz tak ví, co s týmem bude potřeba v zimní přestávce kvalitně trénovat, aby mohlo Mýto útočit.

Po polovině soutěže jste s týmem na místech, odkud se dá slušně útočit na ještě vyšší příčky?

Soutěž je hrozně vyrovnaná. Je to ročník, kdy se opravdu může říct, že každý je schopen porazit každého. Nikdo to nemá jisté. Tabulka vypadá takhle, ale když si vezmeme, že kdo dvakrát v řadě prohraje, je úplně někde jinde a naopak. Z naší pozice, kdy máme pět bodů na prvního, je pozice do jarní části dobrá.

Mrzí vás některé zápasy?

Dva. Doma s Českým Brodem a ve Slatiňanech. Kdyby jsme je zvládli, máme o pět bodů více a jsme úplně někde jinde. Na druhou stranu to samé mohou říci rovněž další mančafty.

Kde jste viděl ve hře mužstva největší rezervy během podzimní části?

My hrajeme slušný fotbal, dobře kombinujeme, ale náš největší problém je tam, kde se rozhodují zápasy. Hodně nás trápí finální fáze, kdy se dostáváme málo do zakončení, málo si vytváříme šance. I když ty šance pak v posledních kolech přicházely, měli jsme slabou koncovku. Je to i tím, že přišli noví hráči. Někomu to sedlo hned, jako v případě Patrika Tlapáka to bude chtít více času na aklimatizaci. On výborně pracuje, ale ještě je vidět, že je u nás chvilku. Tam jsme čekali více, větší gólovou produkci, nicméně věříme, že se to musí otočit.

Po fotbalové stránce je tento celek na vysoké úrovni, ale když se nedařilo, musela nastoupit především psychická pomoc?

Psychika u nás dělá opravdu moc. Jak se nepovedly dva zápasy, tak přijdete do kabiny a kluci neměli puštěné rádio, bylo ticho, sklopené hlavy. Pomalu se ani nebavili. Je to možná dané tím, že mužstvo je mladé. Dva tři kluci jsou starší, ale vesměs to jsou mladíci. Psychika hraje velkou roli.

Symbióza v kabině funguje správným směrem?

Tady problém není. Já i pan Trnka (předseda klubu - pozn. red.) máme filozofii, že když někoho nového vybíráme, tak chceme, aby to fungovalo, aby hned zapadli.

Divák v Mýtě je zvyklý, že když se hraje doma, padají góly. Na podzim to ale bylo i tak, že místo branek se počítaly neproměněné šance…

I tak to je, ale když jsme hráli doma, vyhráli jsme buď vysokým rozdílem, nebo jsme měli problém s proměňováním šancí. Zápasy skončily 1:1 a prohráli jsme na penalty. Rozdíl byl v tom, že jakmile jsme se dostali do vedení, dopadlo to tak, že jsme soupeřům dali pět gólů. Nevím, čím si to mám vysvětlit. Je to dané i celky, které k nám přijedou hrát fotbal. Pak přijede Čáslav, Český Brod, zalezou, čekají na brejky a hrají na bod. Je to účelné. Konkrétně Čáslav tím dělá hodně bodů. Když se některých kluků pak ptám, protože je znám, tak se jim to nelíbí, ale dělají body, tudíž jsou spokojení. Doma jsme jinak všechny soupeře přehráli - až na Přepeře.

Ke konci podzimu jste se zvedli, výrazně jste zabodovali, ale poslední zápas s Českým Brodem vás strašil. Trvá to?

To mě bude strašit celou zimní přípravu. To byl jasný zápas na vítězství, jenže se projevila koncovka. Nedali jsme spoustu šancí. Byl jsem hodně zklamaný. (bed)