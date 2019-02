Do posledního zápasu živili dorostenci Viktorie U19 šanci na postup do vyřazovacích bojů v mládežnické Lize mistrů. Nakonec to nevyšlo, skupina jim přesto dala hodně.

Stoper Viktorie Václav Míka. | Foto: FCVP / Martin Skála

Klíčový duel proti AS Řím sice nezvládli, ale celkově se nemají za co stydět. Právě italskému celku, Realu Madrid a CSKA Moskva byli pokaždé rovnocenným soupeřem na hřišti.„Byli jsme rádi, že žádný zápas nebyl propadák. Do konce každého utkání jsme měli o co hrát,“ těšilo stopera Viktorie Plzeň Václava Míku.



Mírná hořkost z toho, že se nepodařilo probojovat do další fáze soutěže, byla přesto cítit. „Všichni jsme byli po zápase zklamaní. Hlavy jsme samozřejmě měli dole, ale potřásli jsme si všichni rukama a musíme jít zase dál,“ ví naděje plzeňského fotbalu, jež v utkání proti Římanům vstřelila dvě branky, jednu však do vlastní sítě.

„Byl jsem z toho naměkko. Otřáslo to se mnou a nějakou chvíli potom jsem si příliš nevěřil. Po pěti minutách jsem se oklepal a povedlo se mi vstřelit gól do správné sítě,“ popisoval své pocity Václav Míka, jehož tým dlouho živil šanci proti AS na zisk tří bodů, které potřeboval k postupu, ale nakonec podlehl 2:4.



"Bohužel Řím brzy vyrovnal na 2:2 a po pauze přidal gól. S přibývajícím časem to bylo hodně hektické. Šance jsme nějaké měli, ale oni si to už pohlídali,“ vysvětloval osmnáctiletý stoper, jenž věřil až do poslední chvíle, že by mohla Viktoria uspět. „Po zápase v Římě, kde jsme prohrávali o dvě branky a nakonec jsme vyhráli, jsem věřil, že i nyní jsme schopní to otočit,“ neskládal zbraně plzeňský obránce.

Dorostenci Viktorie nasbírali celkově ve skupinové fázi UEFA Youth League pět bodů na své konto a potrápili i hvězdný Real Madrid. „Rozehráli jsme dobře letošní ročník Ligy mistrů. Remizovali jsme s Moskvou, přivezli jsme vítězství z Říma a vypadalo to nadějně. Škoda byla, že jsme něco neurvali s Realem, kde jsme nebyli bez šance,“ mrzelo Václava Míku, jenž uznal, že nejtěžším soupeřem ve skupině byl právě Bílý balet.



„Jsou v klidu na míči, stále mění na hřišti pozice a je ohromně těžké je bránit. V Přešticích jsme sice měli první půli více ze hry, ale oni jsou takový tým, že si dokážou pohlídat utkání,“ pokračoval reprezentační obránce českého výběru U19.



Utkání proti těžkým soupeřům navíc ukázalo, v jakých herních činnostech ještě musejí mladí Plzeňané přidat. „Odkrylo to naše rezervy. Především práci s míčem a celkovou rychlost provedení,“ všiml si Míka, jehož cíle jsou zřejmé. „Sen je živit se fotbalem a uvidí se, zda to bude i někde v zahraničí. Teď jsme se mohli zviditelnit, nabrali jsme zkušenosti,“ dodal na závěr obránce dorostu Viktorie Plzeň U19.