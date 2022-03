Co Tomáše Kotta trápilo ze zranění nejvíc? Prý svaly, s těmi si užil dost. A když už daly pokoj, zlomil si nohu. Ani tehdy nebyl jeho peripetiím konec.

Když loni v létě přišel do Dukly nový trenér Bohumil Pilný, cítil Kott další šanci. Jenže někde se nachomýtl k zákeřné bakterii a ta mu udělala čáru přes rozpočet. „Měl jsem přísnou dietu a zhubl jsem za šest týdnů asi jedenáct kilo. Pak zase chvíli trvalo, než jsem se dostal na větší váhu. Sestava Dukly byla fuč, také už jsem byl v klubu hodně dlouho a možná byl trochu okoukaný. Proto jsme se s agentem dohodli, že v zimě odejdu,“ vysvětluje Tomáš Kott.

Jenže z Julisky se mu moc nechtělo. Hrál tady od 14 let, je tu skoro doma, každého znal. Klub odchovanci Kladna přirostl k srdci. „V tomhle to bylo těžké a nechtělo se mi. A Velvary jsme vybrali i proto, že tady hrají kluci, které znám z Kladna, jako Lukáš Pihrt nebo Jarda Kafka. Z Dukly znám Bobbyho Luonga, spolu se mnou přišel brankář Honza Šťovíček a v týmu je řada dalších mladších kluků, proti kterým jsem nastupoval. Takže zapadnutí do kabiny bylo pohodové,“ těší Kotta.

Úspěch i ve futsale

Pracovitý záložník se hned dostal do základní sestavy a je rád, že mužstvo má zdravé jádro, které je dostatečně ambiciózní. Také proto mají Velvary dlouhodobě nejlepší tým v okrese Kladno a v ČFL mohou porazit všechny protivníky. „Každopádně se tam na jaro hodně těším,“ usmívá se defenzivní štít Slovanu.

O minulém víkendu Tomáš Kott už dokonce slavil. Hraje totiž ještě futsal za Brazil Kladno a s tímhle týmem udělal v sezoně velkou díru do světa – vyhráli s předstihem krajský přebor. Oslava po sobotní výhře nad Tenisáky Benešov byla na místě. „Tenisáci byli asi největší protivník, ale v tomhle sportu je to spíš tak, že silný je ten, kdo se sejde. A my se letos scházeli víc, i já chodil častěji,“ vypráví si Kott, člen velké fotbalové rodiny, protože fotbal hráli otec i bráchové.

Na futsal se ohromně hodí. Je menší postavy, ale ohromně rychlý a rtuťovitý. „Také si myslím, že mi pomohl zpevnit se po mých zraněních,“ dodává s tím, že jde hlavně o zábavu s kamarády, v jejichž kolektivu se cítí dobře.