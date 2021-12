Právě otec Rostislav měl největší vliv na tom, že se stal fotbal velkou vášní Zuzany Ptáčkové již od útlých let. „Táta byl klíčovou osobou. Byl před léty trenérem žáků Počítek, proto jsem za ně tehdy začala hrát i já. Byla jsem tenkrát jedinou holkou v týmu, ale moc mě to bavilo,“ vzpomínala.

Tato zkušenost ji ovšem přesvědčila, že není dobré, pokud je rodič v roli trenéra své ratolesti. „To mohu podepsat. (smích) Navíc máme s tátou stejné povahy, takže jsme se trošku hádali na hřišti, ale i doma. Nic jiného než fotbal se u nás neřešilo,“ popisovala v současné době studentka druhého ročníku gymnázia.

Co ji vlastně na aktivním hraní nejpopulárnějšího sportovní odvětví světa lákalo? „Jelikož jsem na vesnici vyrůstala převážně mezi kluky, bavilo mě s nimi hrát také fotbal. Měli jsme dobrou partu, byli jsme dobří kamarádi, navíc jsem se aspoň pořádně hýbala,“ prozradila hráčka, která povětšinou nastupovala na postu v obraně či záloze.

Problémy s kolenem

Po konci na základní škole ovšem mladá fotbalistka s aktivním hraním skončila. „Důvody byly dva, vlastně tři. V první řadě jsem měla problémy s kolenem. Navíc už bych nemohla hrát v Počítkách, protože dívky mohou hrát v chlapeckých týmech jen do žákovské kategorie. A pak jsem přecházela na střední školu, takže bych nestíhala,“ vyjmenovala.

O pokračování kariéry mezi ženami Ptáčková neuvažovala. „Takhle jsem tehdy nepřemýšlela. Když ale koukám, třeba jak naše ženy hrály kvalifikaci o mistrovství světa, tak mě to trošku mrzí. Ale stojím si za tím, fotbalu už jen fandím.“

Do fotbalu v Počítkách je ovšem zasvěcená celá rodina Ptáčkových. „Táta dělá u mužů asistenta trenéra, musím jej chodit na každý zápas podporovat. Mamka zase při zápasech pomáhá ve stánku s občerstvením. Celá rodina jsme patrioty fotbalu v Počítkách,“ usmála se.

Nedávné úspěchy v podobě postupu až do krajské 1. A třídy šestnáctiletá středoškolačka intenzivně prožívala. „Bylo to moc fajn, hodně jsem si to užívala. Ale i kdyby třeba kopali jen pralesní ligu, tak se přijdu podívat,“ upozornila Ptáčková.

