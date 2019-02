Před necelým rokem prodloužil kontrakt až do léta 2021. Fotbalová Zbrojovka s jeho službami počítala, měl neochvějnou pozici jako brankářská jednička. Přestože natáhl sérii neprůstřelnosti až na 530 minut, odnesl gólman Dušan Melichárek nepovedený podzim a sedmé místo ve druhé lize jako jeden ze čtyř hráčů, kteří v brněnském klubu skončili. „Dozvěděl jsem se to asi jako vy v médiích. Vzal jsem jednání o rozvázání smlouvy, jak člověk má. Dopadlo to tak a jedeme dál,“ uvedl pětatřicetiletý vyškovský rodák v rozhovoru pro Deník Rovnost.

Brankář Dušan Melichárek. | Foto: Deník / Libor Kopl

Měl jste smlouvu ještě na dva půl roku. Zaskočil vás konec?

Ani ne. Klub na to má právo, stejně jako podepisuje smlouvu s hráčem, může ji i ukončit. Děje se to u trenérů i hráčů. Něco končí a doufejme, že něco jiného začne.

Jak vám vedení klubu rozhodnutí vysvětlilo?

Seděl jsem s pány Šustrem, Požárem a Bartoňkem (trenér Pavel Šustr, sportovní ředitel Tomáš Požár a majitel Václav Bartoněk – pozn. red.) zvlášť a od každého se dozvěděl něco jiného. Takže důvod musí specifikovat Zbrojovka, tím se nezaobírám. Řekl jsem, ať si sedneme, dohodneme se jako lidi a jdeme dál. Spojený je majitel Bartoněk i já.

Klub vám vyplatí odstupné?

Dohodli jsme se na určitém ukončení smlouvy.

Podzim se vám docela vydařil, vychytal jste pět nul. O to víc váš odchod zaráží…

Každý máme svoji zodpovědnost, musí ji na sebe vzít hráči, vedení, trenéři. Určitě neberu celou zodpovědnost za nepodařenou sezonu na sebe, ale kus z ní v tom mám, stejně jako u sestupu. Když každý přijme zodpovědnost, bude se na to dívat úplně jiným pohledem a nebude se říkat, že jeden za to může a druhý ne. Byli jsme jeden tým, jeden klub, a musí ji přijmout všichni.

Melichárek v Brně

Jaro 2014/2015 – 13 zápasů, 4 vychytané nuly

2015/2016 – 23 zápasů, 8 nul

2016/2017 – 30 zápasů, 10 nul

2017/2018 – 27 zápasů, 8 nul

Podzim 2018 – 16 zápasů, 5 nul

Ředitel Požár i kouč Šustr vysvětlili odchody tím, že hledají hladové hráče. Takže už takový nejste?

Četl jsem to. Šustr nebo Požár mě viděli na tréninku i v zápase a nemůžu s takovými věcmi souhlasit. Nevím, jak jejich slova pochopit.

Také mluví o změně klimatu v kabině. Vadí jim třeba, že jste impulzivní po prohraném zápase a nepůsobí to dobře na spoluhráče?

Každý do fotbalu dáváme kus sebe. Beru to spíš ze druhé stránky. Snažím se říkat věci, které vidím a myslím si je. Nikdy se nechci za nic schovávat. Táta mě vychovával a pořád i v mých letech vychovává, abych se nestyděl za svůj názor. Jestli to někdo nedokáže pobrat a stěžoval si… Nevím, jak ta slova komentovat.

Mrzí vás, že se neporvete o návrat do nejvyšší soutěže, nebo se aspoň rád zbavíte tlaku na postup?

Nevnímal jsem tlak, který by někoho svazoval. Ani slovo mrzí nepoužiju. Jsem smutný, kde klub skončil za čtyři roky od doby, co jsem přišel. Měli jsme po roce a půl něco rozdělané, ale dopadlo to tak, že Zbrojovka je ve druhé lize. Kdo jsme u toho byli, máme svoji zodpovědnost.

Dva zájemci se už ozvali

Strávil jste v Brně čtyři roky, nosil kapitánskou pásku. Počítal jste, že už tady dochytáte kariéru?

Nepočítal jsem dopředu s tím, že v Brně dochytám kariéru a skončím. Nabídky se objevovaly, i když jsem měl smlouvu ve Zbrojovce. Vždycky bylo rozhodnutí na mně. Pokud mi běžela smlouva a někdo se ozval, řekl jsem mu, ať se domluví s majitelem Bartoňkem. Když ten řekne ano, tak půjdu, jinak ne. Ani nevím, zda na jednání někdy došlo. Nemám manažera, takže jsem si vyřizoval vše sám. Nikdy jsem však majiteli neříkal, že někam chci jít.

Teď už víte, kde budete pokračovat?

Pro mě byla na prvním místě dohoda se Zbrojovkou, kterou jsme definitivně stvrdili až v pátek. Další řešení nechám až po víkendu. Snad se to pohne a někdo mě bude chtít.

Kdo se vám ozval?

Dva kluby. Ale nic konkrétního ze mě nedostanete. (úsměv)

Takže od ledna začnete přípravu jinde?

Budu se snažit. Nechci končit s fotbalem, protože ještě můžu hrát, jsem zdravý. Pokud se bude něco řešit, chci samozřejmě co nejrychleji mít klid, abych věděl, kde po novém roce nastoupím.

Období pod trenérem Kotalem bylo fantastické

Jaké vzpomínky na Brno vám zůstanou?

První rok a půl byl fantastický pod trenérem Kotalem, úplně jinačí než další dva roky. Na to období budu rád vzpomínat, potkal jsem v něm strašně moc dobrých hráčů, ať už Zavoše, Řezňu (Pavel Zavadil a Jakub Řezníček – pozn. red.), Pavla Košťála, Honzu Poláka. I potom přišli dobří hráči, ale tohle období bylo nejideálnější a jenom škoda, že se v něm nepokračovalo.

Vrátí se Zbrojovka po sezoně do nejvyšší soutěže?

Po posledním zápase s Vlašimí jsem říkal, že tomu věřím a pořád to trvá. Dál něco komentovat ode mě není profesionální. Už v klubu nejsem, takže nebudu vyhlašovat své názory. Zbrojovce samozřejmě přeju, aby se vrátila, protože je to prvoligový klub, ne druholigový. Doufám, že hráči i všichni kolem pro to udělají úplně vše.

V kádru teď zůstali jen dva mladí brankáři Pavel Halouska a Jiří Floder. Může jaro odchytat jako jednička jeden z nich?

Jsou oba moji kamarádi, bylo by ode mě nefér něco komentovat. Tím nemyslím, že bych řekl, že na to nemají. Nebudu se pouštět od jejich srovnání, od toho jsou v klubu lidí, kteří na tu otázku odpoví líp než já.