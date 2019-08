Odchovanec slušovické kopané se tak zařadil k takovým fotbalistům, jako jsou Patrik Holomek, Michal Lesák či Vladimír Malár, kteří skórovali na všech úrovních českých soutěží. Jeho jméno je evidováno mezi střelci v zápisech od IV. třídy až po nejvyšší soutěž. „Na Veselou jsem přišel jen kvůli tomu,“ přiznal 41letý Dobeš, který se v klubu setkal i se svým bývalým spoluhráčem Tomášem Dujkou.

Kam to mezi svými úspěchy v kariéře stavíte?

Neberu to jako úspěch. Je to spíš taková kuriozita. Nikdy jsem nepřemýšlel o tom, dát gól v každé soutěži. Fotbal miluji, hraji ho z lásky, pro vítězství a chtěl jsem to v něm dotáhnout nejvýš, co to půjde. Fotbalu jsem vždy dával maximum a i v nižších soutěžích tomu dávám hodně, jsem ochoten fotbalu obětovat něco navíc a fotbal mi to tímhle vrací.

Vedete si osobní statistiky, nebo vám o tom někdo řekl?

Jednou jsem v novinách četl, že Patrik Holomek jako první dokázal vstřelit gól v každé soutěži. Letmo jsem si proletěl, kolik soutěží mám, a kolik mi jich chybí. Tenkrát to bylo poprvé, co mě něco takového vůbec napadlo. Ale dál jsem to neřešil. Pak jsem se vrátil do Slušovic, kde jsme založili i B tým. Tak se to nakonec sešlo, že mi letos v létě chyběly už jen dvě soutěže.

Důležití jsou spoluhráči

Pro kompletaci vám chyběly góly jen v I. B třídě a ve IV. třídě. V obou soutěžích jste nastoupil poprvé o minulém víkendu. Věřil jste, že to bude tak rychlé?

Má to dvě roviny. První je, že jsem Slušovjan, proto jsem si říkal, kdyby to padlo hned první víkend, bylo by to fajn, můžu se vrátit za kluky do Slušovic a pomáhat týmu k dalším vítězstvím. Ta druhá je, že bych chtěl odehrát více utkání za Veselou, být pro tým posilou a slavit s kluky vítězství jako poděkování za tu možnost, kterou mi dali. Musím se přiznat, že nakonec mi bylo úplně jedno, jak dlouho to bude trvat. Se Slušovicemi jsme letos postoupili do krajského přeboru. Reprezentativně jsme oslavili 90 let od založení klubu. Věřím, že mi to nejen v klubu přáli. Pro mě bylo důležitější, víc než moje góly, abychom vyhráli to dané utkání. A myslím si, že díky tomuto přístupu to nakonec padlo takhle brzy.

Byl to důvod, proč jste se rozhodl přestoupit ze Slušovic na Veselou?

Už když jsem se do Slušovic vracel, věděl jsem, že zde chci ukončit fotbalovou kariéru. Můj přestup na Veselou samozřejmě hodně lidí překvapil, ale je to opravdu jen kvůli „gólu v každé soutěži“. Tímto bych chtěl poděkovat vedení klubu na Veselé i mým dočasným novým spoluhráčům, že mi umožnili a dopomohli této mety dosáhnout.

Před vámi se stejný kousek povedl mimo jiných Holomkovi a Malárovi. Věděl jste, že nejste první?

Jako první, co vím, to dokázal Patrik Holomek, který je i zapsán v České knize rekordů. On i Malár jsou shodou okolností mí bývalí spoluhráči. O nikom dalším nevím. Asi jsem tedy třetím hráčem u nás, kterému se to povedlo.

Víte o někom, kdo by se do vaší společnosti mohl přidat?

Teď jsme hráli proti béčku Luhačovic, kde hraje Honza Jelínek – můj bývalý spoluhráč a současný trenérský kolega a tomu chybí už jen jedna soutěž – I. liga. Bude to mít těžké, ale pořád na sobě maká. Hodně teda v posilovně. Tak si ho teď budu muset vzít i na hřiště, potrénujeme střelbu a uvidíme. Třeba to dá. (úsměv)

Ve které soutěži se hraje, případně střílejí góly nejhůř?

V každé soutěži je to těžké. Zvlášť když nejste útočník. Samozřejmě pokud jste hrál ligu a jdete do nižších soutěžích, je to trochu jednodušší než naopak. Hodně důležití jsou spoluhráči. Po příchodu do Slušovic jsem hodně tlačil na kluky, aby tomu dávali víc. Jak v tréninku, tak v přístupu. Musím říct, že to nebylo jednoduché, ale nakonec se vytvořil kolektiv včetně trenéra, který táhne za jeden provaz a má potenciál se dále zlepšovat.

Trénování mě chytlo

V létě jsem zaslechl spekulaci, že jste uvažoval o konci kariéry. Zakládala se na pravdě?

Není to tak. Fotbal mě stále baví. O to víc, že teď pořád jen vyhráváme. (směje se) Roky ale přibývají, proto už člověk neplánuje moc dopředu. Tak vždycky říkám: jo, tento půlrok ještě dám a pak uvidíme. Navíc bych se chtěl více věnovat trénování. Minulou sezónu jsem byl hlavní trenérem týmu U 18 ve Zlíně. Chytlo mě to. I když to byla sezóna těžká, dala mi cenné zkušenosti.

Na Veselé jste se potkal s bývalým spoluhráčem Tomášem Dujkou, se kterým jste naskočil dokonce v útoku. Jak vám klape spolupráce?

Teď poslední utkání za béčko Veselé proti Trnavě jsme spolu hráli ve střední záloze. Tak jsem si myslel, že to za mě odběhá a odbrání, vždyť je přece mladší. Ale opak byl pravdou. Do obrany se vůbec nevracel. Pomalu jsem se tedy zezadu nenápadně přibližoval k brance soupeře. Nakonec mi Tomáš nahrál na dva góly, tak jsem se na něho nezlobil. (smích) Na třetí gól mi nahrál švagr Jarda a hned mi hlásil, ať přijdu na návštěvu a klepu čelem. (smích)

Známý jste z působení v profesionálním fotbale. Poznávají vás soupeři?

Musím říct, že utkání i osobní souboje v něm probíhají korektně. Nesetkal jsem se se žádnými záludnostmi, právě naopak máme k sobě vzájemný respekt.

KDE STŘÍLEL GÓLY ROMAN DOBEŠ?



1. liga: Zlín, Synot Staré Město, Bohemians Praha

2. liga: Zlín

MSFL: Uherský Brod, Kroměříž, Valašské Klobouky

Divize: Zlín B, Viktoria Otrokovice

Krajský přebor: Slušovice

I. A třída: Slušovice

I. B třída: Veselá

Okresní přebor: Slušovice B

III. třída: Slušovice B

IV. třída: Veselá B.