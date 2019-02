FOTOGALERIE / Tak tohle je jízda! Fotbalisté Bohuňovic si připsali v desátém zápase sezony desáté vítězství. Tentokrát doma rozstříleli soupeře z Paseky 6:1 a Radek Drulák v pozici kouče mohl vesele slavit.

V úvodu sezony I. A třídy Bohuňovice ničí soupeře jak na běžícím páse. Jediný bod ztratily v Maletíně, kde přesto zvítězily po penaltovém rozstřelu.

„Nedostáváme góly, máme konsolidovaný tým a zaučujeme mladé kluky. Tímto směrem bychom chtěli jít,“ konstatoval lodivod týmu Radek Drulák.

Úvodní dějství souboje s Pasekou, kterému přihlížela početná divácká kulisa, ale vyhrál favorit jen nejtěsnějším rozdílem, když kapitán Aleš Fryčák proměnil penaltu.

Po změně stran to už Bohuňovickým začalo padat. Drulákův tým těžil z rychlých brejků i standardních situací.

„První poločas byl od nás špatný. Málo jsme běhali, ve druhém poločase ale soupeř trochu odešel fyzicky. Projevila se naše herní převaha, protože jsme herní mužstvo,“ hodnotil trenér Bohuňovic.

„Tentokrát to nebylo ono, byl to jeden ze slabších výkonů. Věděli jsme, že první poločas budou soupeři běhat a bláznit. Bylo důležité neinkasovat, a to se povedlo. Druhý poločas už byl lepší, my máme kluky, kteří góly umějí dávat,“ pochvalovalo si další známé jméno v bohuňovickém týmu – Radim Kopecký.

POSTUP? NAHLAS SE O NĚM NEMLUVÍ

„Bodů máme na rozdávání,“ smál se bývalý hráč Sigmy nebo třeba HFK Olomouc.

„Chceme být první, chceme hrát špici a co bude dál, se uvidí,“ dodal Kopecký, který šéfuje obraně.

Radek Drulák zápas vehementně prožíval a na jeho konci neskrýval radost z další předvedené kanonády. Na vyhlašování postupových cílů ale vicemistr Evropy z roku 1996 a bývalý špičkový ligový kanonýr nepřistoupil.

„Příště hrajeme v Bohdíkově, co bude dál, se uvidí. Jsme první a každý se na nás chce vytáhnout. Hrajeme zápas od zápasu,“ zdůraznil Drulák.

TJ Sokol Bohuňovice – SK Paseka 6:1 (1:0)

Branky: 26. z pen. a 55. A. Fryčák, 48. M. Král, 77. Vojtášek vl., 81. Machala, 88. Poláček – 54. Michalík. Rozhodčí: Kreif – Chládek, Konečný. ŽK: M. Fryčák – Geier, Michalík. Diváci: 250.

Bohuňovice: Telíšek – Horák, Machala, M. Král (71. Vašenka), Kouřil, Šmirják, Ditrich (83. Klobouček), J. Král (86. Poláček), A. Fryčák, M. Fryčák, Kopecký. Trenér: Radek Drulák.

Paseka: Martinák – Mauler, Janoušek, Laurin, J. Kučera, F. Kučera, Hloušek (69. Popelka), Vojtášek, Geier, Pospíšil (87. Weigel), Michalík. Trenér: Vladislav Michalík.