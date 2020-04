Konečné pořadí amatérských soutěží zůstane podle aktuálních tabulek k 8. dubnu, kluby nesestoupí ani nepostoupí. Výjimkou budou postupy do profesionálních soutěží - tedy z ČFL a MSFL do druhé ligy.

Sportovní akce se v Česku podobně jako v jiných zemích zastavily 12. března, kdy vláda kvůli pandemii vyhlásila nouzový stav. Výkonný výbor se shodl, že pokračování amatérských soutěží, které řídí, by bylo i v nadcházejícím období příliš velkým rizikem a jejich dohrání by ani v létě nebylo možné.



"Nešlo čekat dál a situace se už musela řešit. Mrzí mě, že nám nebylo umožněno dohrát naše soutěže, ale pokud říkáme všichni, že je zdraví v tuto chvíli jednoznačně na prvním místě, musíme se tím stejně jednoznačně řídit i v našich rozhodnutích," uvedl v tiskové zprávě Malík.

Podle něj by se amatérské soutěže musely znovu rozběhnout do 18. dubna, aby se sezona stihla dohrát. "To je podle toho, co vidíme kolem sebe, naprosto nereálné. V oblasti výkonnostního fotbalu na rozdíl od profesionálních soutěží není možné pracovat s velkým množstvím vložených kol v režimu středa-neděle. Lidé, kteří se fotbalem baví a milují ho, budou mít v okamžiku, kdy dojde k rozvolnění stávajících opatření, i jiné starosti," řekl Malík.



"Byla to jedna z nejtěžších situací, které jsme doposud řešili. Týdny jsme s kraji a okresy řešili jednotlivé nastavení a vesměs všechny kraje se shodly, že dohrát tento ročník je prakticky nemožné. Ani v létě. Na rozdíl od profesionálních soutěží řešíme desítky tisíc zápasů, které by v případě jakéhokoliv nakaženého člověka přišly v podstatě vniveč a soutěž by se tak jako tak nedohrála," dodal generální sekretář FAČR Jan Pauly.

Valná hromada odložena

Semifinálové zápasy poháru se měly původně hrát 22. dubna a finále 20. května. "V tuto chvíli bohužel nelze predikovat nic konkrétního, ale jsme připraveni na situaci a její vývoj reagovat a program MOL Cupu tak dohrát. Samozřejmě záleží na případném restartu a termínové listině profesionálních soutěží, ale rádi bychom pohárový ročník zakončili ryze sportovní cestou někdy v průběhu června," prohlásil Malík.



První a druhou ligu organizuje Ligová fotbalová asociace, která se bude řídit pokynem Evropské fotbalové unie UEFA a profesionální soutěže se pokusí dohrát. Volné termíny přineslo odložení letního evropského šampionátu na příští rok.

Kvůli pandemii vedení FAČR odložilo valnou hromadu z 29. května na 18. června. "Což bylo druhé datum, které jsme měli v případě nutnosti v Olomouci rezervované. Věřím, že se v této druhé variantě sejdeme v rámci fotbalového hnutí již v mnohem klidnějších časech," řekl Pauly.



Výkonný výbor také v souvislosti s koronavirovou krizí rozhodl o prodloužení jarního přestupového okna pro amatéry, které původně vypršelo 31. března, a to až do konce května.



Vedení asociace muselo zrušit některé jednorázové akce, které pořádalo - například mládežnický turnaj Akademie Cup nebo slavnostní vyhlášení Cen Václava Jíry. Výsledky budou oznámeny skromnější formou podobně jako nedávná anketa o fotbalistu roku 2019.