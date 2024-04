Za vražení rukama do soupeře dostal Vašíček stop na čtyři zápasy

Nejvyšší trest si odnesl ze zasedání disciplinární komise Okresního fotbalového svazu v Nymburce Jakub Vašíček z Tatců. Ten v zápase třetí třídy podle zápisu o utkání prudce a úmyslně vrazil oběma rukama do soupeře, do oblasti hrudníku v nepřerušené hře. Za to si nezahraje čtyři soutěžní utkání. O jeden zápas méně dostal Jan Horáček z Ostré, ten nakopl soupeře ze strany v přerušené hře.