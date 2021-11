Kněžice – Kostomlaty n. L. 1:2

„Bylo to spíš bojovné utkání, na koukání pro diváka nezajímavé. K vidění bylo hodně nepřesností na obou stranách a nepřispěl k tomu ani terén, na kterém se hrálo. Ve 20. minutě jsem si krásně vyskočil na přesný roh a trefil do šibenice. Bohužel se nám do poločasu zranili dva stabilní hráči a pak jsme do konce půle inkasovali. Druhý poločas se prakticky nic nezměnilo, soubojové utkání. Bohužel na konci byl šťastnější soupeř, když v 87. minutě z rohu rozhodl na 2:1. Remíza by byla spravedlivá,“ myslí si hráč a autor gólu Kněžic Tomáš Živnůstka.

„Začátek utkání byl vyrovnaný s náznaky několika šancí. Skóre otevřeli domácí po pěkně zahraném rohovém kopu. Po obdržené brance jsme pomalu začali přebírat aktivitu, ale brzdila nás nepřesnost v rozehrávce. V závěru první půle se nám přece jen podařilo srovnat skóre. Druhý poločas byl v naší režii a snažili jsme se rozhodnout. Domácí hrozili pouze z několika brejků a více se soustředili na bránění, kde si ne vždy počínali pouze fotbalově. To bohužel odnesl náš kapitán návštěvou lékaře a následným nepříjemným zákrokem. V závěru utkání náš tlak gradoval a vyústil v zaslouženou rozhodující branku,“ komentoval zápas trenér hostů Martin Šulc.

Branky: 20. Živnůstka - 44. Klepač, 87. Neagu. Poločas: 1:1.

Třebestovice – Polaban Nymburk B 3:3

„V první půli jsme hned ze začátku mohli dát dva góly a hrát uvolněněji, bohužel se nám v posledních zápasech nedaří v koncovce. Přesto jsme šli do vedení, ale po individuálních chybách bylo skóre 2:1 pro domácí. Na začátku druhého poločasu jsme brzy vyrovnali a mohli vstřelit další branky, ale nepřidali a domácí nás potrestali z pokutového kopu. Opět jsme brzy vyrovnali a pak se hrál otevřený fotbal z obou stran. Další gól už nepadl, a tak konečný výsledek 3:3 je pro nás opět ztrátou v tabulce na vedoucí celek z Vykáně,“ popisuje hráč Polabanu Tomáš Dědek.

Branky: 34., 39. Kurka, 65. Schejbal (z PK) – 31. Bubla, 47., 67. Kovacs. Poločas: 2:1.

Všejany – Hrubý Jeseník 3:1

„Myslím si, že vítězství jsme si zasloužili. Ale začátek se nám vůbec nepovedl, prvních třicet minut se nám nedařilo. Nebyli jsme lepší na míči, bylo to takové bojové utkání. Nám se podařilo jít do vedení dvě minuty před koncem první půle. Tím jsme se trochu uklidnili, něco jsme si řekli v kabině a začátek druhého poločasu se nám podařil náramně. Po dvou pěkných gólech jsme odskočili na 3:0. Soupeř ještě korigoval jednou brankou, ale zbytek utkání jsme si už pohlídali,“ okomentoval domácí zápas trenér Všejan Jan Truksa.

„V prvním poločase byla hra vyrovnaná, a i když jsme měli více šancí, těsně před pauzou šli do vedení domácí. Ve druhém poločase jsme hned na začátku dostali dvě rychlé branky a bylo po zápase. Domácí mají zkušené mužstvo a pohlídali si to. Nám se už podařilo pouze snížit, ale více jsme toho neměli,“ shrnul Pavel Stránský z Hrubého Jeseníku.

Branky: 44. Bouška, 47. Nastoupil, 51. Putorík – 71. Kunc. Poločas: 1:0.

Vykáň – Městec Králové B 3:2

„Bohužel se nám vstup do zápasu vůbec nepovedl a dlouho jsme hledali naše ideální tempo. Proto jsme prohrávali poločas 0:2. O poločase jsme si v kabině vyříkávali co změnit, a i jsme zavtipkovali, že použijeme Csaplárovu past. A to se nakonec i povedlo a zápas jsme otočili,“ byl rád za celý tým David Kramář z Vykáně.

„Odjížděli jsme do Vykáně s velkým respektem a obavami. Vlastně jsme v pátek ještě nevěděli, jestli to dáme do kupy a museli jsme oslovit i kluky z gardy. To, co jsme však ve Vykáni předvedli, za to se nemusíme vůbec stydět. Skvělý první poločas okořeněný krásnými dvěma góly. Druhý poločas jsme už nestíhali a dostali jsme zbytečné góly po našich chybách z nezkušenosti. Domácí ve druhé půli dokázali, že jsou právem v čele okresního přeboru. Jinak si myslím, že to byl moc pěkný zápas, kterému by slušela remíza,“ řekl městecký Roman Šádek.

Branky: 49. Hanzlík, 72. Novotný (z PK), 74. Vobořil – 40. Kafka, 45. Míča. Poločas: 0:2.

Bohemia Poděbrady B – Předhradí 1:3

„Co víc říct. Už aby byl konec podzimní části. Potýkáme se s rozsáhlou marodkou a proti Předhradí jsme do základní sestavy byli nuceni nasadit hned trojlístek brankářů. Přesto si troufám říct, že jsme byli v úvodu lepším celkem, a po pěkné trefě Schulze jsme šli zaslouženě do vedení. Škoda, že soupeři naservírujeme jako na zlatém podnosu dvě příležitosti, kterými tak zkušení hráči, jako jsou ti v dresu Předhrádí, jednoduše nepohrdnou a sami se naopak v nadějných příležitostech nedokážeme prosadit. Kvůli tomu do druhého dějství nastupujeme s jednobrankovým mankem. Ve druhém poločase to už od nás nebylo tak povedené představení, a když se nezvykle přímo z rohové kopu prosadil Malý, bylo to jen symbolické završení našeho nepříliš povedeného výkonu. Hosté tak z minima příležitostí vytěžili doslova maximum možného, zatímco my jsme z toho mála nadějných příležitostí opět neproměnili nic, a s tím se na bodový zisk jednoduše pomýšlet nedá,“ ohodnotil Jakub Málek z Poděbrad.

„Vítězství z Poděbrad si hodně ceníme. Domácí byli pohyblivější a rychlejší, my hráli týmově a pracovali jsme velmi dobře v defenzívě, byli jsme efektivnější, než soupeř. Sešli jsme se po delší době ve větším počtu lidí, přesto jsme brzy řešili komplikaci. Po dvou měsících chytal Petr Kimmel, ale bohužel se po necelých dvaceti minutách zranil. Do branky se tak vrátil Lukáš Salava. Inkasoval sice hned z první střely, kdy se domácí hráč hezky trefil, ale jinak působil velice jistě a byl stejně jako v předešlých zápasech naší oporou. Ještě do poločasu se nám podařilo skóre otočit. Dokázali jsme využít chyb domácích, byli jsme v obou situacích dostatečně důrazní. Po přestávce se nám povedlo vstřelit třetí branku přímo z rohového kopu. Soupeře jsme pak do většího tlaku nepustili a vítězství uhájili,“ popsal hráč Předhradí Jan Malý.

Branky: 20. Schulz – 36. Kasal, 43. Slavík, 63. Malý. Poločas: 1:2.

Přerov n. L. – Loučeň 5:0

„Prvních dvacet minut bylo v režii Loučeně. My jsme začali špatně, ale po prvním gólu, který dal Šenkýř, jsme jednoznačně ovládli celý zápas. Soupeři se pak zranil klíčový hráč a do konce utkání jsme Loučeň přehráli. Druhý poločas byl pak už náš a zaslouženě jsme vyhráli. Utkání hlídali i tři rozhodčí, což jsem byl rád a odpískali skvělý zápas,“ uvedl vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

Branky: 37. a 38. Šenkýř, 43. a 68. Galovič, 77. Milaniak. Poločas: 3:0.

Kostelní Lhota – Tatce 1:1

Branky: 49. R. Fink – 49. Festa. Poločas: 0:0.

Markéta Stiborová