Kostelní Lhota – Polaban Nymburk B 1:1

„Do utkání jsme vstoupili opět špatně a ve 3. minutě šli domácí do vedení z pokutového kopu. V první půli jsme byli lepší a soupeře přehrávali, bohužel jsme do konce poločasu stihli jen vyrovnat. Druhý poločas jsme se snažili zvrátit utkání na naši stranu, ale soupeř se zatáhl a my jsme nebyli schopni ohrozit branku soupeře. Domácí hráli jen na brejky a v závěru mohli rozhodnout o výhře, ale neproměnili. Bohužel bod je pro nás málo,“ uvedl hráč Polabanu Nymburk Tomáš Dědek.

Branky: 3. Fink R. (z PK) – 21. Vaníček. Poločas: 1:1.

Kněžice – Městec Králové B 3:0

„První poločas se hrálo od vápna k vápnu bez šancí. My jsme si pomohli dvěma rohy, kdy jsme šli do dvoubrankového vedení. Do poločasu jsme přidali ještě jednu branku. O poločase jsme si řekli, že nesmíme usnout na vavřínech, ale to se bohužel stalo. Soupeř mohl snížit hned ze začátku druhé půle, ale nestalo se tak. Měli jsme tam dobré pasáže, kdy jsme podrželi balon, ale nedokázali jsme toho využít. Tři body ale zaslouženě zůstaly doma,“ byl rád kněžický Tomáš Živnůstka.

„Derby v Kněžicích snad nemám význam hodnotit, všechno bylo špatně. Terén, počasí i náš výkon. Ten byl ze všeho nejhorší. Dostaneme dva góly po rohu během pěti minut, když necháme domácího hráče bez povšimnutí. To bylo po zápase. Vystřelili jsme na branku domácích jednou, a to se fakt vyhrát nedá,“ shrnul gólman Městce Roman Šádek.

Branky: 36. a 37. Novák, 41. Hovorka. Poločas: 3:0.

Přerov n. L. – Kostomlaty n. L. 3:1

„V první půli jsme byli jednoznačně lepší a dostali jsme se do dvoubrankového náskoku. Zanedlouho ale soupeř odpověděl, kdy po trestném kopu nešťastně vyběhl náš brankář a netrefil balon. Poločas tedy skončil 2:1. Druhý poločas pokračoval stejně. Asi v 78. minutě se nám nepodařila proměnit písknutá penalta, po faulu a červené kartě gólmana z Kostomlat. Utkání bylo stále napjaté, ale o stavu rozhodl krásnou střelou a třetím gólem Tomáš Cabrnoch. V základní sestavě nám chyběli čtyři hráči a na stopera musel nastoupit i Jiří Homola, který nám pomohl. Byl to jeden z našich nejlepších zápasů,“ chválil vedoucí domácího celku Pavel Cabrnoch.

„Utkání se nám na půdě Přerova nepovedlo. Nedokázali jsme se srovnat s nasazením a bojovností domácího celku. S přerovským soupeřem jsme po zásluze prohráli,“ komentoval trenér hostů Martin Šulc.

Branky: 2. Šenkýř, 22. Veselý, 81. Cabrnoch – 24. Klepač. ČK: 78. Vacek (Kostomlaty). Poločas: 2:1.

Třebestovice – Vykáň 2:4

„Do utkání s Vykání jsme nenastoupili špatně, ale kvalita na straně soupeře byla znát. Od obou týmů se hrál otevřený fotbal plný šancí. My jsme doplatili na to, že zkušenost a um byl bohužel na straně hostů. Ale protože to hrajeme všichni pro radost, byli jsme rádi, že jsme si mohli zaběhat na čerstvém vzduchu před spoustou diváků, a ještě se k tomu přiučit od soupeře, jak že se má ten fotbal hrát. S naší hrou jsem spokojen, ale stále je na čem pracovat. Soupeři děkuji za kvalitní zápas, který nebyl o nakopávání dlouhých balonů a zákeřných zákrocích, ale o kvalitním přechodu do útoku a sehranosti celého týmu. Našim hráčům díky za odmakaných devadesát minut a divákům za parádní kulisu,“ popsal hráč Třebestovic Jan Čapek.

„Zápas se odehrával už bohužel za chladnějšího počasí, takže nám chvilku trvalo, než jsme se dostali do tempa. Šancí bylo na obou stranách více než dost, přesto pro nás zápas skončil dobrým výsledkem,“ řekl David Kramář z Vykáně.

Branky: 58. Shapovalov (z PK), 68. Nedbal – 18. Kreische (vlastní), 23. a 62. Kočí, 48. Vobořil. Poločas: 0:2.

Všejany – Tatce 5:1

„Trochu jsme si napravili chuť po minulém týdnu, kdy se nám zápas moc nepovedl. Tentokrát jsme se i sešli a měli hráče na střídání. Utkání jsme zvládli i tím, že jsme dostali hráče na hřiště. Kvalita se pak ukázala při hře, kdy jsme si pohlídali celý zápas. Brzy jsme se dostali do vedení a do konce hrací doby jsme přidali další čtyři branky. Čeká nás teď další domácí zápas, tak doufáme, že ho zvládneme také za tři body,“ přeje si trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 24. Říha, 30. Zavřel, 46. Bouška, 70. Jon, 72. Sameš – 73. Vašíček. Poločas: 2:0.

Hrubý Jeseník – Bohemia Poděbrady B 2:0

„Z utkání jsem měl trošku obavu, protože jsme měli problém se sestavou a přijel k nám mladý a technicky dobře vybavený soupeř. Začátek jsme ale měli dobrý a prvních třicet minut jsme hráli na jednu branku. Otevřeli jsme skóre a ujali se vedení 1:0. Poté hosté hru zlepšili a myslím, že byli i lepší. Rozhodlo ale vyloučení a naše následná pojistka na 2:0. Takže spokojenost a tři body zůstávají doma,“ řekl nadšeně Pavel Stránský z Hrubého Jeseníku.

„K utkání jsme nastoupili v hodně improvizované sestavě a na těžkém terénu nám celkem vázla kombinace. V prvním poločase jsme si tak příliš šancí vypracovat nedokázali, zatímco soupeř nás potrestal po nedůrazu při bránění autového vhazování a vedl 1:0. Ve druhé půli jsme sice začali lépe kombinovat a dostávali se častěji do nadějnějších příležitostí, ale bohužel se nám je nedařilo dotáhnout do úspěšnějšího konce. V 57. minutě jsme navíc po červené kartě Čermáka šli do deseti a situaci jsme tak měli ještě složitější. Navzdory tomu jsme dokázali být i nadále aktivní a vypracovali si další šance na vyrovnání, ale žádnou z nich jsme neproměnili. V závěru utkání pak domácí po dlouhém nákopu za obranu udeřili podruhé a bylo definitivně po našich nadějích na bodový zisk,“ zakončil hodnocení utkání kapitán poděbradské rezervy David Rulc.

Branky: 18. Otta, 87. Ott. ČK: 57. Čermák (Poděbrady). Poločas: 1:0.

Předhradí – Loučeň 2:1

„Vyhráli jsme se štěstím. Myslím, že v prvním poločase jsme měli herně navrch, ale soupeř šel třikrát sám na bránu. Musím vyzdvihnout našeho brankáře Lukáše Salavu, který všechny tři nájezdy výtečně zvládl. My nějaké šance měli, ale tak vyložené ne. Krátce před přestávkou jsme se ujali vedení, když se krásně z trestného kopu trefil Zbyněk Trumpus. Pár minut po změně stran hosté také z trestňáku vyrovnali. Pak bylo utkání vcelku vyrovnané, nám se podařilo dát druhý gól, utaženou ranou se prosadil Jarda Slavík. Cením si, že jsme pak zbytek zápasu zvládli a soupeře do velkých příležitostí nepustili. Nebyl to od nás nejlepší výkon, ale utkání jsme odbojovali. Jsme rádi, že jsme odčinili předešlou porážku v Tatcích a potěšili naše fanoušky, kteří nás přišli tradičně v hojném počtu podpořit,“ uvedl kapitán Předhradí Jan Malý.

„Domácí tým začal zápas aktivně a my jsme se víceméně jen bránili. Vyráželi jsme ale do brejků a šli jsme v prvním poločase třikrát sami na bránu. Bohužel jsme ale nedokázali vstřelit gól. V závěru půle jsme byli potrestaní brankou domácích. Ve druhém poločase jsme kopali přímý kop my a proměnili jsme na 1:1. Do konce zápasu jsme se zlepšili kombinačně a hráli jsme vyrovnanou partii. Rozhodla ale tečovaná střela z dálky, na kterou náš brankář nedosáhl a domácí šli do vedení 2:1. Mohli jsme mít ze zápasu více, ale když neproměníme tutovky, body nebudou,“ konstatoval trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 42. Trumpus, 70. Slavík – 48. Poulíček. Poločas: 1:0.

Markéta Stiborová