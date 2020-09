Hr. Jeseník – Všejany 4:4

„Začátek byl z naší strany hektický, po našich chybách vstřelil soupeř tři branky a pak přidal ještě jednu. My jsme se zmátořili, začali jsme hrát a do půle jsme dali dvě branky. Oni se začali dohadovat, přestali hrát. My jsme se semkli a vyrovnali jsme. Se štěstím pro hosty skončil zápas remízou,“ hodnotil zajímavý duel hrající trenér domácího celku Petr Kozák.

„Dávali jsme sestavu těžko dohromady, hráč z pole musel do brány. Začali jsme dobře, rychle jsme vedli čtyři nula, ale domácí do půle snížili na čtyři dva. Ani ve druhé půli to nebylo špatné, ale domácí se trefili krásně na čtyři tři a na konci dokázali vyrovnat. Je trestuhodné, že jsme ztratili takové vedení. Pak jsme se rozhádali i na hřišti, zkušení hráči si to vyříkávali až nevkusně. Proto jsme rádi, že to máme za sebou. Neměli bychom ale takové vedení pustit,“ litoval trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 35. a 68. Procházka, 38. Šnajdr, 81. Vrabec – 10. Šváb, 15. Štrbík, 20. Hanuš, 30. Hejduk. Poločas: 2:4.

Loučeň – Kost. Lhota 0:3

„Očekávali jsme těžký zápas a naštěstí jsme dali první gól. Následně jsme přidali i druhý a myslím, že v té chvíli soupeř přidal v úsilí s výsledkem něco udělat. Vytvořil si několik brankových příležitostí, ale náš brankář fantastickými zákroky tým podržel. Díky tomu bych řekl, že jsme zaslouženě vyhráli a můžeme se opět soustředit na další utkání,“ komentoval utkání předseda Kostelní Lhoty Miroslav Štok.

Branky: 32. a 86. Shuldak (1. z PK), 51. Roman Fink. Poločas: 0:1.

Tatce – Bohemia B 4:2

„Zápas jako přes kopírák v Třebestovicích. První poločas naprosto jasná záležitost, ze spousty šancí jsme využili pouze jednu a soupeř vyrovnal před koncem poločasu tečovanou střelou z dálky. Druhý poločas byl z naší strany trápení. Soupeř nakopával dlouhé balony za naši obranu a po našich chybách zápas otočí ve svůj prospěch,“ uvedl k utkáni trenér rezervy poděbradské Bohemie František Soukup.

Branky: 36., 54. a 90. Vašíček, 78. Březina – 24. Buldra, 75. Brtna (z PK). Poločas: 1:1.

Třebestovice – Rožďalovice 2:2

„Soupeř byl lepší na balonu, byl útočnější. My jsme zase byli agresivnější a bojovnější, z mého pohledu to byl remízový zápas,“ hlesl po utkání trenér Třebestovic Zdeněk Mecera.

„Zápas se nám hrubě nepovedl, přijeli jsme hodně oslabení. Bohužel nás zastihla velká marodka a musím říct, že kluci, kteří dostali šanci, tak úplně nenaplnili očekávání, které jsme do nich vkládali. Zápas se ale nepovedl celému týmu, neplnili jsme základní věci, na kterých pracujeme a jak chceme hrát. Kombinace nám vázla, neposlouchaly nás nohy, byli jsme těžkopádní a tři body jsme si nezasloužil. Ale nedá se nic dělat, musíme to napravit v příštím kole doma,“ řekl Jakub Valeš, trenér Rožďalovic.

Branky: 4. D. Hubáček, 54. Nedbal (z PK) – 25. M. Veselý, 26. Beneš. Poločas: 1:2.

Přerov – Kostomlaty 3:0

„Řekl bych, že od začátku jsme byli lepším týmem. Do poločasu jsme mohli mít náskok tak šest nula, ale neproměnili jsme šance. První gól jsme dali po pěkné akci, kdy se trefil Vodička. Ve druhém poločase se promítal stejný průběh, jako v první půli. Kostomlaty se sice dostaly do dvou šancí, ale my jsem potvrdili roli vítěze,“ řekl k utkání vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

„Přijeli jsme do Přerova urvat nějaké body. Bohužel za předvedenou hru si žádný nezasloužíme. Domácí byli po celý zápas bojovnějším týmem. Obrana domácích nás v prvním poločase k ničemu nepustila. Ve druhem jsme si už pár šancí vytvořili, ale gól jsme nedali. Od ostudy nás zachránil dobře chytající gólman Kubečka,“ hodnotil vystoupení týmu vedoucí kostomlatského celku Tomáš Novák.

Branky: 15. Vodička, 50. Kratochvíl, 79. Milaniak. Poločas: 1:0.

Vykáň – Polaban B 0:1

„Vyrovnaný, remízový zápas, plichtu by braly oba týmy. Rozhodla šestá minuta, kdy se hostující hráč trefil z trestného kopu, to nešlo chytat. My jsme měli více ze hry, ze šancí jsme nedali góly. Ale vyloženě tutovky na obou stranách nebyly. Mrzí nás, že jsme přišli o body. Ale náš výkon byl lepší než minule,“ řekl po zápase kapitán Vykáně Martin Dlouhý.

„Od začátku zápasu byl soupeř hodně na míči. Nám se povedlo dát brzy gól z přímého kopu, ale většinu prvního poločasu jsme hráli pod tlakem. Ve druhé půli měli domácí snad patnáct rohových kopů, ale ani to jim ke vstřelení branky nestačilo. Musím hráče pochválit za bojovný výkon ve druhém poločase. Takové vítězství je pro nás velmi cenné,“ chválil mužstvo kouč rezervy Polabanu Nymburk Radek Hanuš.

Branka: 6. Zubák. ČK: 88. Zoubek (Polaban B). Poločas: 0:1.

Předhradí – Kovanice odloženo na 17. září

Tabulka po 3. kole

1. Rožďalovice 3 2 1 0 11:4 7

2. Kost. Lhota 3 2 1 0 6:0 7

3. Polaban B 3 2 0 1 8:5 6

4. Přerov n. L. 3 1 2 0 5:2 5

5. Všejany 3 1 2 0 8:7 5

6. Třebestovice 3 1 1 1 7:8 4

7. Kovanice 2 1 0 1 6:3 3

8. Bohemia B 3 1 0 2 10:11 3

8. Kostomlaty 2 1 0 1 3:4 3

10. Tatce 3 1 0 2 5:8 3

10. Loučeň 3 1 0 2 4:7 3

10. Předhradí 2 1 0 1 3:6 3

13. Hr. Jeseník 3 0 1 2 5:11 1

14. Vykáň 2 0 0 2 3:8 0

Vladimír Malinovský

Markéta Stiborová