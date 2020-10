Všejany – Kost. Lhota 5:1

„Byl to přímý souboj o první místo. Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale úplně jednoznačné to nebylo. Pro soupeře to bylo i dost kruté. My jsme poločas vyhráli 1:0, patřil nám úvod zápasu. Potom hosté vyrovnali na 1:1, ale my jsme otočili až na 3:1. Zbytečně pak jejich brankář komentoval rozhodčího a dostal červenou kartu. Měli jsme ale krásnou střelu na 2:1, ze čtyřiceti metrů do šibenice. Soupeř byl výborný, ale asi u něj rozhodla jejich nedisciplinovanost. My jsme hráli dobře a nápaditě,“ komentoval utkání trenér domácího celku Jan Truksa.

„První poločas byl docela svižný. Domácí měli mírnou převahu, ale bez velkého efektu. Nám se podařil trefit z rohu gól, ale rozhodčí ho neuznal. Chvíli na to jsme dostali hodně laciný gól ze standardní situace. Tak skončil první poločas. Ve druhém poločase se nám podařilo brzy vyrovnat na 1:1. Hned jsme ale z rozehrávky inkasovali branku, což byla velká chyba. Potom se nechal úplně zbytečně vyloučit náš gólman, když neudržel nervy. Domácí už do konce zápasu využili své převahy a dokázali vyhrát,“ uvedl předseda klubu hostů Miroslav Štok.

Branky: 37. a 67. Jon, 51. Štrbík, 69. Bouška, 75. Budínský – 50. Roman Fink. ČK: 62. J. Mácha (Kostelní Lhota). Poločas: 1:0.

Loučeň – Třebestovice 3:1

Branky: 38. Poulíček, 40. Cihlář, 58. Mareš – 56. Lugmayer. Poločas: 2:0.

Hr. Jeseník – Polaban B 2:3

„První poločas jsme presovali a nedali soupeři čas na rozehrávku. Bohužel druhý poločas nám došly sily a soupeř nás přehrál. Musím pochválit celý tým za bojovnost. Soupeři gratuluji k výhře,“ shrnul utkání Petr Kozák, hrající trenér Hrubého Jeseníku.

„Nepovedl se nám vstup do zápasu, kdy jsme poměrně brzy dostali gól. Po zbytek prvního poločasu jsme měli slabší důraz, přistupování k hráčům a i když bylo držení balonu na naší straně, soupeř víc chtěl a zvýšil své vedení na dva nula. Ve druhém poločase jsme se zvedli, vyvarovali se chyb z prvního poločasu a povedlo se nám během patnácti minut srovnat. I když byla ve druhém poločase hra vyrovnaná, nakonec se nám povedlo zápas otočit,“ oddechl si kouč rezervy Polabanu Nymburk Radek Hanuš.

Branky: 8. a 21. de Giorgii – 53. Protivný, 60. vlastní Procházka, 83. Hrbáček. Poločas: 2:0.

Kovanice – Kostomlaty 1:3

„První poločas byl ještě docela vyrovnaný. Měli jsme i více šancí, ale žádnou jsme nedokázali využít. Oni ze své, asi jediné šance proměnili. Začátek druhé půle byl z naší strany úplně tragický. Hra měla úroveň tak čtvrté třídy. Dostali jsme další dva góly. Neudrželi jsme míč, po našich ztrátách soupeř chodil do otevřené obrany. Na konci jsme jen kosmeticky zkorigovali na 1:3,“ byl smutný trenér Kovanic Lukáš Kout.

„Pro nás velice těžké utkání. Domácí se vždy proti nám dokážou zkoncentrovat na velice dobrý výkon. Bohužel nás trápí rozsáhlá marodka a musím přiznat, že jsme měli obavu, jak složíme sestavu. I to se nakonec povedlo. Zápas jsme začali ve velmi dobrém tempu, dobře jsme kombinovali. Nicméně domácí v prvním poločase měli po našich chybách spoustu šancí. Veliká nepříjemnost je zranění našeho kapitána, který se po dlouhém zranění opět zranil a do dalších bojů nám bude chybět. Toto zranění nás asi trochu ochromilo a chvíli nám trvalo, než jsme se opět vrátili k naší hře. Před koncem prvního poločasu jsme dokázali i vstřelit gól, a to nám pomohlo i do druhé půle. Domácí postupně odpadali. Díky tomu jsme se dostávali do ložených šancí, které jsme přetavili na vedení rozdílem tří branek. V závěru zápasu soupeř dokázal využít naší upadající koncentrace a snížil na 3:1. Více gólů už nepadlo a my si vezeme zasloužené tři body. Závěrem bych rád pochválil slečnu nebo paní rozhodčí, která předvedla opravdu vynikající výkon a zápas byl díky ní dobře řízen,“ dodal trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 88. Kukla – 44. Hrubý, 57. Novák, 65. Zalabák (z PK). ČK: 70. Krejčík (Kovanice). Poločas: 0:1.

Tatce – Rožďalovice 0:3

„První poločas byl z naší strany velmi špatný, vůbec se nám nechtělo běhat a od toho se odvíjel i nás výkon, který byl nejhorší v sezoně. Takže muselo v poločase dojít ke změnám v sestavě a také jsme si museli k tomu něco důrazněji říct. Do druhého poločasu jsme nastoupili úplně jinak, drželi jsme balon a kombinovali, a začali soupeře přehrávat. Podařilo se nám střelit branku. Nadále se hra odvíjela v naši režii, i když domácí měli jednou šanci, při které nás podržel brankář. Ke konci zápasu se nám povedla nádherná akce, po které se nám podařilo navýšit vedení. Ke konci zápasu už se jen stvrdilo naše vítězství třetí brankou. Ale i tak musím zápas hodnotit špatně a máme na čem pracovat do příštího zápasu,“ nebyl spokojený trenér Rožďalovic Jakub Valeš.

Branky: 51. a 88. J. Najmon, 85. Hora. Poločas: 0:0.

Předhradí – Bohemia B 0:6

„Soupeř nás nachytal na švestkách. V prvních deseti minutách jsme měli šance, ale neproměnili jsme tutovky. Pak nás hosté přehráli, my jsme měli hlavy dole. Stále sbíráme zkušenosti jako nováček s okresním přeborem a často platíme nováčkovskou daň,“ uvedl Jaroslav Horák z domácího tábora.

„Zasloužená výhra. Soupeř byl nebezpečný hlavně z centrů do našeho vápna, ale i s trochou štěstí jsme to vzadu uhráli na nulu. Máme sice ještě co zlepšovat, ale naše hra jde s každým zápasem nahoru,“ byl spokojený trenér rezervy poděbradské Bohemie František Soukup.

Branky: 25. Buldra, 29. Archalous, 56. Schulz, 75. Martínek, 78. Havránek, 88. Bělohoubek. Poločas: 0:2.

Přerov – Vykáň 0:3

„Vykáň byla jednoznačně lepším týmem po celý zápas. Na začátku jsme měli nějaké šance, ty jsme neproměnili. Hosté dali do poločasu jeden gól, byli techničtější, lepší na míči. Prostě jsme na ně fotbalově neměli, byli o třídu výš. Naši kluci ale bojovali,“ pochválil svůj tým vedoucí přerovského týmu Pavel Cabrnoch.

„Derby hrané ve velmi pěkné atmosféře pro nás se třemi body, se ze začátku rodilo pozitivně do vstřelení první branky. Od té doby byl Přerov vyrovnaným soupeřem, který si vytvářel šance. Uklidnění přinesla až naše druhá branka a zápas se dohrával v naší režii,“ řekl autor dvou gólů hostí Martin Dlouhý.

Branky: 6. Vobořil, 64. a 68. Dlouhý (2. z PK). Poločas: 0:1.

Vladimír Malinovský

Markéta Stiborová