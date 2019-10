Třebestovice – Jíkev 3:4

„V prvním poločase na nás hosté vlétli, dobře kombinovali a hráli technicky. Je to výborný soupeř. My jsme zase bojovali, v tom jsme byli lepší my. Jíkev se ujala vedení, ale my jsme do poločasu vyrovnali. Po přestávce jsme dali na dva jedna, ale po chybě gólmana bylo srovnáno. Pak jsme vedli ještě jednou, ale nedotáhli jsme zápas do konce. Nezasloužili jsme si prohrát, mužstvo chci pochválit, bojovalo na krev,“ hodnotil utkání třebestovický trenér Zdeněk Mecera.

„Měli jsme problém se sestavou, pět hráčů základu chybělo a to se na našem výkonu projevilo. Do zápasu jsem tedy musel nastoupit i já. Navíc se po půlhodince zranil další náš hráč. Začali jsme ale dobře, Poláček nám gólem přímo z rohu zajistil vedení, jenže postupně začali hrát domácí a chvílemi nám dost zatápěli. Před půlí se jim podařilo vyrovnat. Ve druhé půli domácí pokračovali a přidali druhý gól. Když jsme vyrovnali, konečně jsme začali hrát a soupeře zatlačili, jenže z několika šancí jsme nic nevytěžili. Místo toho domácí opět vedli a sahali v ten moment po vítězství. Nevzdali jsme to a poslední desetiminutovka patřila nám. Toho si cením, děkuji klukům za bojovnost a vůli udělat něco s nepříznivým vývojem,“ chválil tým hrající předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

Branky: 44. M. Hubáček, 53. Kurka, 76. D. Hubáček – 11. Poláček, 65. Surový, 84. Carboch, 86. Másílko. Poločas: 1:1.

Vykáň – Kovanice 1:3

„Nepodařilo se nám zopakovat výkon z minulého týdne a tak u nás Kovanice zvítězily zaslouženě,“ hlesl krátce Václav Bryndza, manažer Čechie Vykáň.

„Výsledek je snad to jediné pozitivní. My jsme byli o něco lepší, Vykáň hrála tvrdě a důrazně, ale jediný problém byl rozhodčí. Spokojeni jsme s tím, že jsme vyhráli, i když se proti nám kopala penalta a hráli jsme delší čas v deseti. A v deseti jsme také dokázali vstřelit branku. Z posledních tří zápasů máme devět bodů a to nás těší,“ shrnul utkání kovanický trenér Lukáš Kout.

Branky: 48. Bajzlík (z PK) – 8. a 75. Kukla, 22. Fiferna. ČK: 65. Poklop (Kovanice). Poločas: 0:2.

Loučeň – Rožďalovice 4:1

„Tentokrát jsem s hrou našeho týmu spokojený. Zápas pro nás začal skvěle, když je už v 7. minutě prosadil pěkným lobem přes brankáře Štěpánek. Bohužel pak po našem zaváhání dokázal soupeř srovnat. Poté se zbytek poločasu bojovalo spíš mezi vápny. Až jsme z rychlé akce znovu udeřili, a tak se šlo do druhého poločasu za stavu příznivějšího pro nás. Druhý poločas pokračoval v podobném duchu, ale nám se podařilo být produktivnější než soupeř. Třetí gól padl z velkého tlaku, který jsme si na soupeře vytvořili a čtvrtý za několik málo okamžiků později. Hosté se dostali do tlaku až ke konci zápasu, když našemu hráči byla udělena červená karta,“ popsal trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

„Vstup do utkání byl z naší strany vcelku dobrý. Měli jsme nějaké rohové kopy, ale nedařilo se nám dát gól. Narazili jsme ale na mančaft, který je zkušený, a který dává góly. Soupeř nám utíkal do otevřené obrany a dařilo se mu proměňovat šance. Nám se moc nedařilo kombinovat a dělali jsme nepřesnosti,“ litoval trenér Rožďalovic Valeš.

Branky: 7. a 58. Štěpánek, 43. Prisčák, 56. Radolf – 15. Veselý. Poločas: 2:1.

Tatce – Všejany 1:6

„Výsledek je jednoznačný. Byl znát kvalitativní rozdíl mezi týmy. Utkání proběhlo více méně v klidu na skvěle připraveném hřišti. Nám se podařilo dát brzy tři branky, kdy se trefil Bouška. Musím ale říci, že domácí za jakéhokoli stavu běhali, hráli a snažili se. U nás se objevila vyšší technická zdatnost i fotbalovost. Jsme rádi, že jsme zápas zvládli, protože hrát s takovým soupeřem, je těžké. Tým se pak přizpůsobí a má na všechno dost času. Chtěli jsme hrát rychle, což se nám povedlo. Góly padly po brejkových situacích. Co jsme si řekli, to jsme splnili,“ byl spokojený trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 64. Černý – 7., 24. a 28. Bouška, 47. Nápravník, 69. Hejduk, 83. Hofírek. Poločas: 0:3.

Bohemia B – K. Lhota 4:2

„Do utkání vstoupili domácí s velikou chutí a vyústilo to v rychlý gól Ondry Martínka. Tentýž hráč přidal dokonce i svou druhou branku a Poděbrady šly do vedení 2:0. Hra v tu dobu nebyla moc záživná. Možná to mělo i na svědomí zranění opory zadních řad Ondry Bareše. Jeho místo nakonec zaujal neméně kvalitní obránce Michael Řehák, s povoleným dopingem v zádech v podobě podpory jeho přítelkyně. Jako zásadní taktický čin poděbradské ´Benfiky´ jsem shledal ve snížení stavu na 2:1 před koncem prvního poločasu a vyhnutí se tak neoblomné ´Csaplárovy pasti´. Ve druhém poločase přidali kluci třetí branku, a dá se říct, že i kontrolovali průběh utkání. To by ovšem nesmělo přijít chvíli před koncem snížení na 3:2, po hezky kopnutém přímém kopu z nohy Stepana Shuldaka. Naštěstí to vyburcovalo kapitána a exekutora standardních situací v jedné osobě Davida Rulce. Nenechal se zahanbit a neméně krásnou brankou z přímého kopu, a zároveň svým druhým gólem v této sezoně, udělal tečku za utkáním. Byly to vydřené, ale zasloužené tři body v příjemný slunečný den,“ vyjádřil se přihlížející poděbradský Tomáš Bělík.



„Domácí byli od začátku lepším týmem a hned ve druhé minutě jsme inkasovali poměrně laciný gól. Asi po dvaceti minutách se nám povedlo hru tak nějak vyrovnat, ale šance jsme si žádné nevytvořili a spoléhali jsme se na brejky. Soupeř pak přidal další branku. My jsme na konci poločasu snížili na 2:1, ale druhý poločas se odehrávalo to samé. Domácí lépe kombinovali, byli fotbalovější, lepší. Akorát se nám podařilo z přímého kopu snížit na 3:2. V závěru poločasu Poděbrady upravily skóre, také z přímého kopu, na 4:2. Tím bylo po zápase, domácí vyhráli zaslouženě,“ gratuloval soupeři předseda Kostelní Lhoty Miroslav Štok.

Branky: 2. a 32. Martínek, 59. Uher, 93. Rulc – 38. a 89. Shuldak. Poločas: 2:1.

Kostomlaty – Přerov 2:1

„První poločas byl velmi pěkný pro diváky. Měl kvalitu, rychlé akce a hrál se pohledný fotbal. Podařilo se nám vstřelit úvodní branku, na kterou dokázal soupeř ale odpovědět po hezké akci. Bohužel okolo 25. minuty přišla smutná věc, kdy se zranil hostující hráč, pro kterého musela nakonec dojet i sanitka. Byla to taková jediná kaňka na tomto zápase a přeji hráči soupeře brzké uzdravení. Když se utkání znovu rozjelo, chvíli nám trvalo se rozehrát. Do druhé půle jsme šli s tím, že musíme více bojovat a to se nám také podařilo vsítěním druhé branky. Nicméně půl hodiny před koncem náš stoper viděl červenou kartu, ale myslím si, že nás to ještě více nakoplo. Měli jsme i šance, které jsme neproměnili. Soupeř měl ke konci také jednu obrovskou příležitost, ale také z toho nic nebylo. Zápas jsme tedy ubránili a rádi bereme tři body,“ popsal kostomlatský trenér Martin Šulc.

Branky: 10. Zalabák, 60. Čepek – 18. Veselý. Poločas: 1:1.

Polaban B – H. Jeseník 2:1

„Začátek zápasu byl vyrovnaný, ale podařilo se nám vstřelit první branku. Soupeř na to odpověděl poměrně velkým tlakem, který zužitkoval těsně před hvizdem na vyrovnávací gól. Druhý poločas přinesl spoustu šancí na obou stranách. Nám se pak podařilo z jednoho rychlého protiútoku dostat se do vápna, kde došlo k faulu na našeho hráče. Rozhodčí následně nařídil pokutoví kop, který jsme proměnili. Myslím si, že to byl remízový zápas, při nás tentokrát stálo štěstí,“ byl rád trenér Polabanu Lukáš Urban.

„Domácí šli v úvodu do vedení. Pak jsme začali soupeře přehrávat a vytvořili jsme si několik šancí. Povedlo se nám vyrovnat ještě do poločasu a to po centrovaném balonu hlavou. Ve druhém poločase pokračoval stále vyrovnaný fotbal. Bohužel pro nás, rozhodčí odpískal v závěru utkání spornou penaltu. Tu soupeř proměnil a místo očekávané remízy zápas skončil 2:1,“ řekl rozhořčeně vedoucí Hrubého Jeseníku Dalibor Javůrek.

Branky: 12. Nechanský, 89. Kovacs (z PK) – 41. Knap. Poločas: 1:1.

Sestava kola

Vacek (Kostomlaty) - D. Protivný (Polaban Nbk B), Mamurov (Jíkev), Radolf (Loučeň), Zalabák (Kostomlaty) - Štěpánek (Loučeň), Martínek (Bohemia Pdy B), Shuldak (Kostelní Lhota), Kukla (Kovanice) - Bouška (Všejany), M. Hubáček (Třebestovice).

Tabulka

1. Jíkev⋌ 8 8 0 0 37:14 24

2. Kostomlaty⋌ 8 6 1 1 22:10 19

3. Všejany⋌ 8 6 1 1 21:9 19

4. Loučeň⋌ 8 5 1 2 29:12 16

5. Rožďalovice⋌ 8 4 1 3 26:16 13

6. B. Poděbrady B⋌ 8 4 1 3 18:19 13

7. Kovanice⋌ 8 4 0 4 16:14 12

8. P. Nymburk B⋌ 8 3 1 4 16:15 10

9. Hr. Jeseník⋌ 8 3 1 4 15:18 10

10. Přerov n. L.⋌ 8 3 1 4 10:15 10

11. Třebestovice⋌ 8 3 0 5 17:22 9

12. Kost. Lhota⋌ 8 2 1 5 19:25 7

13. Tatce⋌ 8 0 1 7 7:31 1

14. Vykáň⋌ 8 0 0 8 3:36 0

Markéta Stiborová

Petr Stibor