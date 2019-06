Výkonný výbor už tuto novinku schválil. Zatímco v okresním přeboru a třetích třídách bude i nadále platit, že střídat může „jen“ pět hráčů, fotbalisté ve čtvrtých třídách se budou moci během utkání prostřídat „hokejově“. Jen v posledních deseti minutách bude povoleno střídat pouze dva hráče.

„K tomuto kroku nás vedl fakt, že se zvyšuje věkový průměr hráčů v nižších soutěžích. Výkonný výbor zatím neuvažuje o vypsání soutěží pro staré gardy a tímto krokem jde vstříc k udržení družstev a zejména starších hráčů v nižších soutěžích,“ uvedl k novince předseda Okresního fotbalového svazu Nymburk Radomil Noll.

Nymburští funkcionáři přihlédli i k tomu, že opakované střídání už jinde existuje a osvědčilo se. „Vzhledem k tomu, že například v okrese Benešov již tato možnost zcela bezproblémově funguje, rozhodl se i náš okres k této možnosti, kterou dovoluje soutěžní řád přidat,“ řekl Noll.

Předseda fotbalového klubu z Křečkova Ivan Herčík našel na celé věci spíše negativa. „Já jsem pro tento krok nebyl nakloněný už před rokem, kdy se o tom začalo mluvit. Nevidím v tom žádné extra pozitivum. Myslím, že to bude spíše pořádný guláš. A pro rozhodčí to bude také složité. V závěrech zápasů to může být pěkná bramboračka,“ říká Herčík.

Pak ale přece jen našel i plusové body. „Najdou se i pozitiva. Když máte v týmu dva, tři kluky, kteří moc nehrají a chodí na plac jen ke konci zápasů, teď budou možná moci dostat větší porci. A budou tam mít větší využití,“ vyhodnotil situaci křečkovský předseda.

Podobně se na novinku tváří i předseda litolského klubu Michal Jareš. „Moc to nevnímám. Je to ale tak, že kdo má dostatek hráčů, tak mu to nepřinese nic. Bude to mít asi pozitivní ohlas u mužstev, která mají problém dát sestavu dohromady. Osobně jsem byl vždycky v klubu, že problém s nedostatkem hráčů nebyl,“ zamyslel se Jareš.

Třetích tříd a okresního přeboru se to zatím týkat nebude, možná v budoucnu. „U čtvrtých tříd je to asi dobrá věc. Já to ale beru tak, že to není hokej, aby se pořád střídalo. Uvidíme, co to přinese, ale je to pro mě zvláštní,“ uvedl předseda páteckého oddílu Jaromír Bulíř.

Pátecká rezerva hraje „trojku“ ale i jí se stalo, že k zápasu neodjela. „Tím by se problém nevyřešil. Měli jsme hodně zraněných a to se projevilo. Proto béčko k zápasu neodjelo,“ řekl Bulíř.

Věčným tématem každý rok jsou také pokutové kopy za nerozhodného stavu na konci utkání. Tady je zatím Okresní svaz neoblomný. „Penalty se kopat nebudou. Takže žádná změna,“ hlesl šéf okresního svazu.