Městec Králové – Na fotbalovém hřišti V Městci Králové se uskuteční už pátý ročník turnaje v malé kopané seniorů nad pětatřicet let.

Turnaj je pořádán ve spolupráci s oddílem kopané SK Městec Králové v sobotu 22. června od 8 hodin tamním sportovním areálu. Startovat může jen hráč 35 let a starší a hraje se dle pravidel malé kopané. První zápasy začnou v 9 hodin, o půl hodiny dříve začne prezentace. Přihlášky a dotazy poslat na adresu malakopanamksg@email.cz nebo SMS na číslo 724 095 911 (omezení maximálně 20 týmů). Zaregistrovaný tým je pouze ten, který zaplatí startovné 1300 Kč na účet číslo: 588680237/0100 v KB do 16. června. Po ukončení turnaje je možnost kulturního vyžití v nedalekém městečku Chlumec nad Cidlinou, kde proběhne koncert rockových kapel při příležitosti sta let založení fotbalu. V případě zájmu bude možnost přespat ve stanech (vzít sebou) zdarma v místním areálu s přístupem k vodě na osobní hygienu.