K. Lhota – H. Jeseník 5:3

„Řekl bych, že soupeř byl v prvním poločase o malinko lepší. Dostali se do vedení 0:1, ale naštěstí jsme vzápětí vyrovnali. My jsme přidali další dva góly, i když se zdálo, že soupeř byl více na míči. Do konce půle Jeseník stihl přidat ještě branku na 3:2, a to zaslouženě. Ve druhém poločase šel soupeř do oslabení a přišlo mi, že jim i docházely síly. Mohli jsme vyhrát i vyšším skóre, kdybychom proměnili šance. V žádném případě to ale nebyl jednoduchý zápas,“ popsal zápas předseda domácího mužstva Miroslav Štok.

Branky: 6., 16., 46. a 62. Roman Fink, 42. Shuldak (z PK) – 4. Pulda, 44. de Giorgii, 66. Ott. ČK: 56. Sládek – 48. Rybín, 58. Šnajdr. Poločas: 3:2.

Rožďalovice – Kovanice 4:2

„Od začátku jsme měli míč na svých kopačkách a zdálo se, že kontrolujeme hru. Podařilo se nám vstřelit branku a následně trefili třikrát konstrukci hostující branky. Takže náležitě přišel trest na druhé straně, kde šel po naší ztrátě soupeř do brejku, který využil a srovnal. My jsme se nadále snažili hrát, ale po další naši chybné rozehrávce se soupeř opět valil na naší bránu, kde byl faulován a hosté rázem vedli. Druhý poločas se obraz hry moc nezměnil, my jsme tlačili a soupeř jen bránil a čekal na brejky. Naštěstí se nám podařilo vyrovnat a v závěru zápasu jsme výsledek otočili. Zvládli jsme to bojovností, jinak hře scházela větší přesnost,“ vyprávěl rožďalovický trenér Jakub Valeš.

„Rožďalovice byly fotbalovější a rozhodně měly více šancí. Jenže v prvním poločase je zahazovali. My jsme inkasovali po chybě gólmana, ale pak jsme dokázali do poločasu skóre z ojedinělých brejků otočit. Ve druhém poločase nám vzhledem k přestárlému kádru rapidně docházely síly, domácí toho dokázali využít a strhli vítězství na svoji stranu,“ hodnotil utkání kovanický hráč Petr Kukla.

Branky: 17. Hora, 70. a 83. J. Najmon, 90. Dont – 21. Mataj, 32. Jelínek (z PK). Poločas: 1:2.

Třebestovice – Vykáň 2:4

„Musím říct, že jsme soupeře hrubě podcenili. A na to jsme doplatili. Ten pán ve žlutém, co utkání rozhodoval, to byla katastrofa, to jsme tady ještě nezažili,“ zlobil se domácí trenér Zdeněk Mecera.

„Od začátku jsme byli aktivnější a vytvářeli jsme si územní převahu i se zakončením. V polovině první půle jsme v rozmezí pár minut vstřelili dvě branky a tempo hry pomalu upadalo. Poločas tak i skončil. Ve druhé půli nás soupeř zatlačil a podařilo se mu kontaktním gólem snížit. O našem vítězství rozhodla standardní situace na tři jedna. Naše výhra je zasloužená, jen hra byla zbytečně rozkouskována zbytečnými fauly a mluvením. Konečný výsledek nám připsal první tři body,“ radoval se Martin Dlouhý, autor dvou branek Vykáně.

Branky: 62. Lugmajer, 89. Nedbal (z PK) – 23. a 78. Dlouhý (1. z PK), 25. Vobořil, 76. Huráb. Poločas: 0:2.

Polaban B – Tatce 3:0

„Měli jsme v plánu zopakovat výkon z předchozích zápasů, ale to se nám za celý zápas nepovedlo. Výsledek je pro nás příznivý, ale předvedené hře to určitě neodpovídá. Soupeř byl bojovný a my jsme se přes něj jen těžko dostávali. Náš mladý tým má stále co zlepšovat,“ řekl k zápasu trenér rezervy Polabanu Nymburk Radek Hanuš.

Branky: 2. Kovacs, 62. Krumpholc, 89. Šťastný. Poločas: 1:0.

Bohemia B – Přerov 4:1

„I přes ne úplně přesvědčivý začátek jsme tentokrát odehráli dobré utkání. Po obdrženém gólu jsme ještě do poločasu odpověděli dvěma zásahy a ve druhém poločase jsme přidali ještě dvě pojistky. Zasloužená výhra,“ lebedil si kouč rezervy poděbradské Bohemie František Soukup.

„Dvacet minut to byl vyrovnaný zápas, my jsme dali první branku. Domácí ale rychle srovnali. V poslední minutě první půle jsme měli velkou šanci, tu jsme nedali a z protiútoku daly Poděbrady druhý gól, kdy náš gólman fauloval a domácí proměnili penaltu. Ve druhé půli nás mladí hráči Poděbrad uběhali. Na konci jsme ještě dostali zbytečnou červenou kartu,“ uvedl k utkání vedoucí přerovského mužstva Tomáš Cabrnoch.

Branky: 25. a 78. Martínek, 45. Brtna (z PK), 68. Soukup – 20. Veselý. ČK: 85. Šenkýř (Přerov). Poločas: 2:1.

Kostomlaty – Loučeň 2:2

„Do zápasu jsme vstoupili dost ustrašeně. Nedokázali jsme podržet míč. Domácí nás přehrávali, a to dokázali přetavit na dva góly v prvních patnácti minutách. Naštěstí nám to možná pomohlo, dokázali jsme se z toho oklepat a začala se nám dařit mezihra. Postupně jsme se zlepšovali a do konce prvního poločasu jsme dokázali snížit na 2:1. Druhý poločas domácí opět začali o něco lépe, ale další gól nepřidali. Postupně jsme převzali iniciativu a podařilo se nám vyrovnat. Takže po zpackaném začátku jsme za bod rádi. Nakonec to byla spravedlivá dělba bodů,“ shrnul utkání trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 7. Zalabák, 17. Raška (z PK) – 37. Bašus, 82. Cihlář (z PK). Poločas: 2:1.

Všejany – Předhradí odloženo na 1. 10.

Tabulka

1. Rožďalovice 4 3 1 0 15:6 10

2. Kost. Lhota 4 3 1 0 11:3 10

3. Polaban B 4 3 0 1 11:5 9

4. Bohemia B 4 2 0 2 14:12 6

5. Všejany 3 1 2 0 8:7 5

6. Přerov n. L. 4 1 2 1 6:6 5

7. Kostomlaty 3 1 1 1 5:6 4

8. Třebestovice 4 1 1 2 9:12 4

8. Loučeň 4 1 1 2 6:9 4

10. Kovanice 3 1 0 2 8:7 3

11. Vykáň 3 1 0 2 7:10 3

11. Předhradí 2 1 0 1 3:6 3

13. Tatce 4 1 0 3 5:11 3

14. Hr. Jeseník 4 0 1 3 8:16 1

Vladimír Malinovský

Markéta Stiborová