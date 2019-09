Jíkev – Kovanice 6:1

„Začátek prvního domácího zápasu nám nevyšel podle představ. Po neuznaném gólu jsme brzy prohrávali, navíc se nám zranil stoper. Až potom jsme začali kombinovat, podařilo se nám vyrovnat a přidat druhý gól do šatny. Druhý poločas byl z naší strany daleko lepší, sice jsme neproměnili penaltu, ale pak dvěma hezkými góly definitivně zlomil odpor soupeře Kóňa. Výsledek je pro Kovanice možná krutý, ale celkově jsme byli fotbalovější a efektivnější,“ uvedl Jan Lebduška, předseda jíkevského klubu.

„Projevila se kvalita a fotbalovost domácích. V prvním poločase jsme se ještě drželi, dokonce jsme vedli, ale do poločasu domácí stav otočili. Dokud jsme měli síly, nebylo to tak hrozné. Až v poslední části zápasu nám došlo a soupeř nám přidal nějaké góly. Do sedmdesáté minuty to byl slušný zápas, výsledek ani neodpovídá hře,“ shrnul dění na trávníku kovanický trenér Lukáš Kout.

Branky: 44. a 75. Poláček, 60. a 61. Kóňa, 35. Veselý, 85. Tomášek – 37. Mataj. Poločas: 2:1.

Kostomlaty – Vykáň 5:0

„Čekali jsme, že to nebude Vykáň jako minulý týden, že posílila, ale bylo to na jednu bránu po celý zápas. Hosté na začátku dobře bránili, ale jinak si toho moc nevytvořili. Šancí jsme měli spoustu, gólů jsme dali pět. Zmákli jsme to, ale mohli jsme jim naložit víc gólů,“ zhodnotil utkání asistent trenéra Kostomlat Tomáš Novák.

„Třetí výprask v řadě. I přes porážku se naše hra zlepšuje, musím pochválit kluky za bojovnost a za prvních dvacet minut druhé půle, kdy jsme si za stavu dva nula vytvořili několik šancí. Skládáme zcela nový tým a bude to chtít více času, než jsme čekali. Věřím že se naše výkony budou zlepšovat,“ doufá Václav Bryndza, duše kopané ve Vykáni.

Branky: 37. a 83. Zalabák, 34. Janáček, 75. Pavlíček, 77. T. Dvořák. Poločas: 2:0.

Hr. Jeseník – Všejany 2:2

„Do utkání jsme vstoupili dobře, ujali jsme se vedení. Soupeř pak ale vyrovnal po standardní situaci. Do poločasu se nám podařilo navýšit na 2:1. Pak jsme museli hrát po vyloučení našeho hráče v deseti. Rozhodčí zvolil dost přísný metr na obě strany. Byla udělena spousta žlutých karet. Vyloučení pak byla i na druhé straně. Druhý poločas byl spíše boj než fotbal. V prodloužení jsme inkasovali, místo abychom dali pojišťovací gól. Pro nás to byl smolný zápas, přišli jsme o tři body,“ nebyl rád vedoucí Hrubého Jeseníku Dalibor Javůrek.

„Pro nás to bylo vyrovnané střetnutí. Se soupeřem v Jeseníku nám hra moc nesvědčí, často tam ztratíme body. Rozhodčí nasadil přísný metr už od začátku, kdy se rozdávaly karty od prvního hvizdu. Karty se kupily, až to dopadlo, jak to dopadlo. Celkem byly přiděleny čtyři červené karty, z toho dvě na naší straně a jedna z lavičky. Soupeř měl dobrý vstup do utkání, my jsme začátek nechytili. Vyrovnali jsme ze standardky. Do poločasu se ale domácí doslati do vedení. Ve druhém poločase to byl fotbal nahoru – dolů, hrálo se agresivně. Nám se podařilo vyrovnat až v závěru hry z poslední akce. Remíza byla spravedlivá,“ uznal trenér hostujícího mužstva Jan Truksa.

Branky: 5. Knap, 31. Ott – 21. Hejduk, 93. Putorík. Poločas: 2:1. ČK: 33. Procházka – 43. Nastoupil, 76. Hanuš, 90+3. T. Šáfr.

Loučeň – Třebestovice 4:1

„První poločas jsem byl s hrou našeho týmu celkem spokojený. Hlavně se nám dařilo v útočné fázi. Po celý zápas jsme ale nechávali otevřená okénka v obranné činnosti. První šanci utkání měli hosté, ale našeho brankáře nepřekonali a my z následného protiútoku skórovali. Následně se nám podařily ještě dvě další akce, a díky tomu jsme v 15. minutě vedli 3:0. Dalo by se říci, že soupeř tím byl zaskočen a toho jsme využili ještě jednou. Druhý poločas už z naší strany tak dobrý nebyl. Vytratila se přímočarost i pohyb a tím jsme si hodně koledovali o snižující gól, který nakonec přišel,“ komentoval utkání trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 6. Štěpánek, 16. Poulíček (z PK), 17. a 45. Holánek – 80. Koubek. Poločas: 4:0.

Rožďalovice – K. Lhota 3:4

„V prvním poločase jsme soupeře přehrávali, drželi jsme více balon. Dařilo se nám a právě my jsme šli do vedení. Mohli jsme ještě v první půli navýšit, ale gólman Kostelní Lhoty předvedl skvělý zákrok a vychytal nás. Do druhého poločasu jsme nastoupili tak, že jsme mohli dát hned dva góly, to se nám ale nepodařilo. Po individuálních chybách soupeř vyrovnal a náhle se dostal do vedení 1:4. Pak už jsme jen korigovali,“ vyjádřil se trenér Rožďalovic Valeš.

„První poločas nasvědčoval výhře domácích, ale nakonec jsme skóre otočili. Zápas plný nepřesností a hrozných přihrávek nakonec ale přešel v náš prospěch. Opět bych pochválil Jiřího Máchu, který vychytal hodně nájezdů soupeře a odehrál skvělý zápas. Jsme všichni rádi za tři body, a doufáme, že se nám to podaří i za týden,“ řekl za celý tým útočník Roman Fink.

Branky: 32. Hora, 88. a 90. J. Najmon – 54. vlastní Pavel, 62. a 86. Roman Fink, 81. Shuldak. Poločas: 1:0.

Přerov – Tatce 2:0

„Do desáté minuty jsme měli tři velké příležitosti, kdy Tatce podržel gólman. Myslím si, že oba čarodějové v bráně opravdu kouzlili. Do konce prvního poločasu jsme se ale dokázali prosadit po hezké akci, kterou jsme zakončili do prázdné branky. Ve druhé půli jsme na začátku po nadějné trefě nastřelili pouze tyč. Po krátké době jsme ale dokázali vstřelit druhý a i velmi důležitý gól. Soupeř nejvíce hrozil ze standardních situací. Celý zápas se hrál otevřený a náročný fotbal, což nám i vyhovovalo. Z naší strany by mohlo dojít určitě ještě ke zlepšení ve finální fázi a proměňovat více šancí,“ přiznal hráč přerovského celku Jan Kolenský.

Branky: 23. Adamec, 67. Šenkýř. Poločas: 1:0.

Polaban B – Bohemia B 1:4

„Klasicky jsme dostali brzy zbytečný gól. Ze začátku druhé půle jsme vyrovnali, ale ani ne do minuty jsme zase prohrávali o gól. V zápase jsme ztráceli hodně balonů, čímž jsme Poděbrady posadili na koně. Konec utkání byl už v roli hostujícího týmu,“ uvedl za Polaban hráč Patrik Daněk.

„Po delší době jsme si zahráli pravé derby proti neoblíbenému soupeři. Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře a v 6. minutě jsme se dostali do vedení, které jsme si první poločas udrželi. Do druhé půle vstoupil soupeř aktivněji, a po několika závarech se mu bohužel povedlo vyrovnat. Nerozhodný stav platil pouze minutu, když nás do vedení poslal střídající hráč Rezek. Utkání definitivně rozhodl pokutový kop v 70. minutě. Ve zbytku utkání jsme zkušeně kontrolovali hru a přidali ještě jednu branku. Klíč od nymburského okresu je v našich rukou,“ komentoval zápas hráč Bohemie Radek Lacina.

Branky: 64. Hanuš – 6. Charvát, 65. Rezek, 71. Rulc (z PK), 74. Schulz. Poločas: 0:1.

Sestava kola

J. Mácha (Kost.Lhota) - Holánek (Loučeň), Kóňa (Jíkev), Rulc (Bohemia Pdy B), Poláček (Jíkev) - Ševčák (Kostomlaty), Adamec (Přerov), Rezek (Bohemia Pdy B), Knap (Hrubý Jeseník) - J. Najmon (Rožďalovice), Zalabák (Kostomlaty).

Příští kolo

SOBOTA: Kostelní Lhota – Hrubý Jeseník, Tatce – Rožďalovice, Všejany – Jíkev, Třebestovice – Kostomlaty nad Labem.



NEDĚLE: Bohemia Poděbrady B – Kovanice, Polaban Nymburk B – Loučeň, Vykáň – Přerov nad Labem.

Tabulka

1. Loučeň ⋌ 3 3 0 0 15:1 9

2. Jíkev ⋌ 3 3 0 0 17:5 9

3. Všejany ⋌ 3 2 1 0 8:3 7

4. Kost. Lhota ⋌ 3 2 1 0 11:9 7

5. Kostomlaty ⋌ 3 2 0 1 12:6 6

6. B. Poděbrady B ⋌ 3 2 0 1 8:7 6

7. Přerov n. L. ⋌ 3 1 1 1 4:5 4

8. P. Nymburk B ⋌ 3 1 0 2 7:5 3

9. Rožďalovice ⋌ 3 1 0 2 6:8 3

10. Kovanice ⋌ 3 1 0 2 5:8 3

11. Třebestovice ⋌ 3 1 0 2 3:7 3

12. Hr. Jeseník ⋌ 3 0 1 2 5:11 1

13. Tatce ⋌ 3 0 0 3 1:9 0

14. Vykáň ⋌ 3 0 0 3 0:18 0

Markéta Stiborová

Petr Stibor