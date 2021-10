Vykáň – Přerov 4:2

„Zápas jsme prohráli, ale ve Vykáni se to možná dalo čekat, protože domácí mají dobrý tým. Klukům se nedá nic vytknout. Byl to jeden z nejlepších soupeřů v sezoně. V desáté minutě jsme my vedli 2:0, bylo to krásně rozehrané, ale bohužel. Zasloužili jsme si přivést aspoň bod, jelikož naše hra nebyla špatná. Troufl bych říct, jeden z nejlépe odehraných zápasů od nás. Napínavé to bylo do poslední minuty, lepší ale byla Vykáň,“ uznal vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

Branky: 17. Huráb, 28. Vobořil (z PK), 67. Hanzlík, 72. Novotný (z PK) – 6. Galovič, 10. Šenkýř. Poločas: 2:2.

Tatce – Loučeň 3:0

„Řekl bych, že jsme odehráli nejhorší zápas za posledních několik let. Domácím jsme jejich první vítězství hodně usnadnili. Důkazem toho je i to, že jsme za celé utkání nedokázali trefit bránu. Pro nás to byl zápas hrůzy,“ shrnul trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 39. Březina, 45. Doležal, 69. Festa. Poločas: 2:0.

Třebestovice – Kostelní Lhota 3:1

Branky: 5. Kurka, 34. Šimůnek (z PK), 60. Hubáček – 55. Fink V. Poločas: 2:0.

Bohemia Poděbrady B – Kněžice 3:3

„Utkání samozřejmě nelze hodnotit příliš pozitivně, protože se nám hned třikrát nepodařilo udržet získané vedení, a to se pak těžko vítězí. Troufám si říct, že v prvním poločase jsme byli o něco lepším celkem a po trochu šťastné brance Zimy z rohového kopu jsme šli do rychlého vedení. Další šance jsme pak ale neproměnili. Ve 27. minutě jsme sami vlastním nedůrazem nabídli soupeři vyrovnání, když z dálky poslal míč do odkryté brány Jelínek. Vedení jsme si však dokázali vzít poměrně rychle zpět, když se z přímého kopu prosadil Rulc. To hned nadvakrát, když rozhodčí nechal standardní situaci pro postavení našeho hráče v soupeřově zdi opakovat. I hosté však dokázali rychle odpovědět a vyrovnali po nešťastném zákroku z nařízeného pokutového kopu,“ komentoval první poločas gólman Poděbrad Jakub Málek. „Hned v úvodu druhé půle se blýskl parádním přímým kopem Šorm, ale neméně vydařeným způsobem si s ním poradil Kubík. Jinak jsme byli i v úvodu druhé pětačtyřicetiminutovky aktivnější a po nedovoleném zákroku na Volrába nám vrátil vedení z pokutového kopu Rulc. Další slibné akce jsme však znovu promrhali. V závěrečné dvacetiminutovce jsme nepochopitelně předali otěže utkání soupeři a pět minut před koncem jsme za to byli po zásluze potrestáni. V poslední minutě jsme si však z další nařízené penalty, kterou tentokrát vybojoval drzou individuální akcí Charvát, mohli vzít vítězství přece jen zpět, ale fotbalový bůh nás tentokrát po nezvyklé brankářské rošádě odmítl za předvedený výkon odměnit, a nakonec tak zůstalo u dělby bodů,“ doplnil Málek.

„Soupeři jsme darovali prakticky všechny góly. Srážejí nás individuální chyby, pak musíme celý zápas dotahovat. Nakonec to skončilo 3:3 a remíza je z mého pohledu spravedlivá. Na konci jsme měli štěstí, že soupeř neproměnil v 90. minutě penaltu,“ popsal kněžický hráč Tomáš Živnůstka.

Branky: 9. Zima, 34. a 56. Rulc (druhý z PK) – 27. Jelínek, 38. Sedláček (z PK), 86. Hovorka. Poločas: 2:2.

Polaban Nymburk B – Předhradí 2:1

„Do zápasu jsme opět vstoupili aktivně a chtěli hrát rychlý fotbal. Náš soupeř byl houževnatý a do žádných větších šancí nás nepouštěl. Výjimkou byly standardní situace, ze kterých jsme hrozili. Do poločasu jsme naštěstí přidali dvě branky a byli spokojenější. Druhá půle byla z našeho pohledu vyloženě špatná, nechali jsme soupeře převzít iniciativu na balonu a převážně se jen bránili. Před koncem utkání soupeř snížil, ale na druhý gól už mu nezbyl čas. Byli jsme asi nejblíže ke ztrátě bodů. Naštěstí jsme to zvládli a jsme stále stoprocentní,“ oddechl si hráč Polabanu Tomáš Dědek.

„Na Nymburk jsme jeli s pokorou i vzhledem k postavení v tabulce. Ale nebylo to tak, jak by mělo. Dostali jsme slepený gól a byla necitelně písknutá penalta, kdy jsme prohrávali ve 40. minutě 2:0. O tři minuty později jsme trefili břevno, a do poločasu se nic nezměnilo. Do druhé půle jsme nastoupili lépe než Polaban a naše zkušenost se projevila tak, že jsme dali branku na 2:1. Pak jsme zasáhli tři tyče a nebyla nám uznaná penalta, což ovlivnilo další průběh utkání. Hráli jsme dobře a Nymburk mě překvapil, že nehrál tak dobře, jak jsem očekával,“ uvedl za Předhradí Jaroslav Horák.

Branky: 29. Hrdlička, 37. Kovacs (z PK) – 86. Hlavatý. Poločas: 2:0.

Městec Králové – Všejany 3:1

„Zaspali jsme prvních deset minut utkaní, kdy jsme soupeři po našich chybách v rozehrávce nabídli dvě šance. Výborně je vychytal Patrik Šoufek a jednou střelu soupeř z jasné šance přestřelil. Pak se hra vyrovnala. Soupeř hrozil zejména z dlouhých balonů a my si vypracovali nějaké náznaky šancí, které ale končily buď mimo branku nebo jsme trefili obránce. Po rychle vhozeném autu na půlce hřiště se po pěkné kombinaci na jeden dotek prosadil Roman Kafka. Na konci poločasu soupeř hrozil z rohů, ty jsme ale s vypětím sil ustali. Instrukce do druhé půle byly jasné, nedostat gól do desáté minuty, protože naše začátky jsou hrozné. Bohužel se to nepovedlo a soupeř skóroval. Pak se hra přelévala ze strany na stranu, oba týmy měly několik šancí. Nám se po vybojovaném balonu podařilo skórovat, kdy po přihrávce Roman Kafka proměnil střelu tváří v tvář s gólmanem. Pojistku přidal po teči domácího hráče ze standardky Zdenda Hradečný. Tři body jsou pro nás cenné a jsme rádi, že se do týmu zapracovávají dorostenci, kteří se stávají platnými členy týmu. Domácí vítězství je potřeba potvrdit příští týden v Přerově, abychom se dostali do klidné části tabulky,“ zhodnotil utkání domácí lodivod Petr Zvěřina.

„Ač po dlouhé době v plné sestavě, odehráli jsme nejhorší utkání za hodně dlouhou dobu. Ke vší úctě k soupeři, to jsou zbytečně ztracené body, které ale zaslouženě zůstaly domácím. Musíme co nejrychleji na toto utkání zapomenout,“ uvedl všejanský trenér Jan Truksa.

Branky: 33. a 62. Kafka, 89. Hradečný – 54. Říha. Poločas: 1:0.

Kostomlaty – Hrubý Jeseník 2:0

„Jak jsme očekávali, bylo to bojovné utkání od začátku až do konce. Soupeř hrál velice dobře a zejména v první půli nás chvílemi přehrával. Naštěstí se nám podařilo dát vedoucí branku ke konci poločasu. Druhá půle se začala v podobném duchu a soupeř hned v úvodu zahrával pokutový kop, který náš gólman bravurně zlikvidoval. To byl asi klíčový moment zápasu. Poté jsme se uklidnili a přidali druhou branku. Jsem rád, že jsme bojovné utkání zvládli, nicméně boj to byl až do konce zápasu. Soupeř podal velmi bojovný výkon,“ shrnul trenér Kostomlat Martin Šulc.

„Poprvé v sezoně jsme se víceméně sešli a byli jsme domácím rovnocenným soupeřem. Myslím, že v některých pasážích i lepší. Bohužel ani to na body nestačilo. Domácí svoje šance proměnili, my ne,“ řekl jasně Pavel Stránský z Hrubého Jeseníku.

Branky: 44. Zalabák, 80. Vorlíček. Poločas: 1:0.

Markéta Stiborová