Vladimír Malinovský dnes 14:54

Jen minimum práce měla na svém dalším zasedání disciplinární komise Okresního fotbalového svazu v Nymburce. Řešit musela pouze jediné vyloučení. Libor Popelka ze Strak podle zápisu o utkání násilně strčil rukama do soupeře vysokou intenzitou do oblasti hrudníku a za to dostal stopku na tři soutěžní utkání, sezona tak pro něj skončila.