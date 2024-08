Celky Loučeně a Všejan se v minulé sezoně hodně trápily. Loučeň skončila s deseti body úplně poslední, Všejany se jen těsně zachránily s devatenácti body. Teď síly spojily a bude zajímavé sledovat, jak se bude nově složenému mužstvu dařit. „Důvodem sloučení byl nedostatek hráčů na obou stranách, to je jasné. My jsme navíc neměli gólmana, v bráně se střídali kluci z pole. Loučeň má dva brankáře, z tohoto pohledu by to mělo být dobré. My jsme měli zájem spojit se s Loučení už před rokem a půl, ale to nedopadlo. Takže jsme se dohodli až nyní. Na papíře máme celkem dost lidí, ale kádr je i tak trochu starší,“ uvedl Jan Truksa, trenér týmu, který má po ruce další spolupracovníky. „Celou přípravu vedl loučeňský Sutter, jenže ten chce ještě hrát. Takže to povedu i já, tak nějak to máme nastavené,“ přidal Truksa.

Přestože se sloučily dva kluby, ambice nejvyšší rozhodně tým nemá. „Řekl bych, že prvotním naším cílem je záchrana. Klidný střed tabulky je moje přání. Hodně napoví první čtyři zápasy, ty jsou vždy důležité,“ podotkl kouč sdruženého týmu Všejany/Loučeň.

Bude zajímavé sledovat, jak si povedou sestoupivší celky. Sadskou v průběhu celé sezony provázela celá řada zranění a hrající kouč Milan Svoboda dával mužstvo dohromady, jak se dalo. Vykáň měla vždy ty nejvyšší cíle, v každém přestupním termínu dokázala přivést nějaké hráče. I tentokrát kádr Čechie doznal několika změn. „Odešli dva hráči, což bylo plánované. Janoušek se vrátil do Jíloviště a Růžek šel do Německa,“ řekl k odchodům manažer Vykáně Václav Bryndza. „Z Nehvizd se nám vrátil Výborný, přišel Michal Mašek, Hradecký a k fotbalu se vrací i Tibor Fülöp. Slíbil, že bude chodit. Pro místní by to měl být tahák,“ culil se Bryndza. „Jinak je kádr z minulé sezony pohromadě, snad to bude fungovat,“ přeje si manažer Čechie.

A co cíle mužstva? „Postup rozhodně není naše priorita. Naší ambicí je hrát dobrý fotbal, pohybovat se v tabulce nahoře, ideálně do pátého místa,“ řekl Václav Bryndza.

Postup mezi okresní elitu slavili na konci minulé sezony v Kostelní Lhotě. Tým ale nemá přehnané ambice, chce se vyhnout především záchranářským pracím. „Chceme v soutěži sehrát důstojnou roli a získat dostatečné množství bodů, aby tým nemusel hrát o záchranu,“ věří předseda klubu z Kostelní Lhoty Jakub Forman. K tomu má pomoci i nově příchozí Jakub Touška ze Sokola Troja. Jediným hráčem, který tým opustil, je Josef Stánok. „Odešel do Realu Madrid. To je Sokol Sány samozřejmě, ale vyjde to podobně,“ žertoval šéf klubu Forman.

V minulém soutěžním ročníku byl nováčkem tým ze Strak, který si vedl více než dobře. Sice skončil až desátý, ale záchranu měl jistou dlouho dopředu, když získal třicet devět bodů. Teď je tu ale sezona nová. „Naším cílem je záchrana. To je prvořadý úkol. Chceme se pokusit vylepšit minulé desáté místo, to by bylo fajn,“ uvedl na startu sezony jeden z trenérů týmu Kamil Jeremiáš, jehož tým doznal jen minimálních změn. „Do Dvorů odešel na volný přestup Vojtěch Hampl, Martin Šrůt šel do Struh. Ze semického béčka jsme naopak získali Jaroslava Šťastného,“ popsal změny v kádru Jeremiáš.

Čeřit vodu v soutěži by mohly i čtyři rezervní týmy. Na Slovanu Poděbrady řada hráčů skončila v áčku s tím, že chce hrát jen okresní přebor. Takže mužstvo by mohlo mít kvalitu. Ostatní tři sází především na mladíky a u těchto týmů nedochází zpravidla k žádnému hráčskému pohybu. Především poděbradská Bohemia sází na své mládí z dorostu. „Co se týká pohybu hráčů v týmu, nedošlo k ničemu zásadnímu. Věřím však, že se v průběhu sezony v našem mužstvu několik nových hráčů objeví. Ale tím mám na mysli mladé kluky z dorostu, kteří si odbydou své premiéry v dospělém fotbale a pomůže jim to v cestě do áčka. Jako třeba v případě Svobody, Křivského a dalších,“ uvedl trenér béčka Bohemie Michal Poděbradský. A s tím je spojený i cíl týmu. „Náš cíl jsem již zmínil a tím je zapojení mladých hráčů do dospělého fotbalu a navázat tak na dobrou práci trenérů, kteří se těmto klukům od přípravky věnují. Samozřejmě za nás budou nastupovat i hráči ze širokého kádru áčka, abychom jim pomohli dohnat zápasové nebo tréninkové manko. Podotýkám, že v této soutěži není mužstvo, proti kterému bychom chtěli nastoupit vyloženě v sestavě z těchto hráčů. Nic si nepotřebujeme dokazovat, to naším cílem opravdu není. Na druhou stranu je třeba, aby kluci chtěli vyhrávat a měli ty nejvyšší ambice. Tak uvidíme, na co to bude stačit,“ dodal Michal Poděbradský.

Další z týmů, který bude sázet hlavně na mladíčky ze své líhně, je Polaban Nymburk. „Jako cíl do nové sezony máme určitě hrát v horní polovině tabulky a hrát líbivý fotbal pro diváky. Důležitým aspektem bude také zařazování mladých hráčů, kteří mají poslední rok v dorostenecké kategorii a zvykli si tak na přechod do dospělého fotbalu. Dále také spolupráce s A týmem, kde budou kádr doplňovat hráči s menším herním vytížením. Věřím, že by tento koncept mohl vyhovovat všem stranám a bude to k prospěchu klubu a hlavně mladých hráčů,“ uvedl za realizační tým béčka Polabanu Tomáš Dědek. Do kádru nikdo nepřibyl, kariéru ukončil „hokejista“ Tomáš Protivný a vrátil se ke svému sportu.

Ambiciózní jsou tradičně Milovice. Ty ale musí hrát kvůli rekonstrukci hřiště na jiných stadionech, o to to budou mít těžší „I přesto, že pro celou letošní sezonu máme domácí hřiště v rekonstrukci a budeme tak hrát víceméně každý zápas na cizím hřišti, chceme se prezentovat hezkým fotbalem pro fanoušky, vyhrávat, a uvidíme, na co to bude stačit,“ řekl na startu sezony trenér Sergej Vlačiha. „Podmínky pro trénování jsou bohužel složitější, ale s tím se musíme popasovat. Přístup hráčů je ale zatím velice dobrý. Tým máme stabilní, kvalitní a relativně široký, doplněný kvalitními hráči z dorostu. Ambice tak jsou hrát co nejvýše,“ přiznal kouč Milovic. „Opustili nás z různých důvodů dva hráči. Naopak do týmu přišel zkušený Martin Sabol z Rejšic, který má v klubu i jiné povinnosti, a dotahujeme ještě příchod útočníka z Polabanu Nymburk,“ nechtěl být konkrétní Vlačiha.

Třeba některý tým překvapí. Mezi favority by mohly patřit Milovice, Hrubý Jeseník nebo Přerov nad Labem. Navázaly by tak na vydařenou minulou sezonu. Jak bylo řečeno – uvidíme…

Program 1. kola (17 hodin)