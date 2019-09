Jíkev – K. Lhota 5:4

„Opět se nám nepovedl úvod zápasu, kdy jsme po hrubce v obraně nabídli soupeři vedení. Už před zápasem jsme si říkali, že musíme pokrýt jejich nejlepšího hráče Finka, přesto nám dal dva góly a další tři ještě mohl přidat. Asi od patnácté minuty jsme se zvedli, začali hrát a otočili po dvou rychlých gólech výsledek na naši stranu. Jenže další hrubky v obraně nás do poločasu stály vedení. Když už jsme ve druhém poločase odskočili o dva góly, naší nedůsledností a laxností v rozehrávce jsme soupeři umožnili snížit a až do konce jsme se strachovali o výsledek. V průběhu zápasu jsme sice měli světlé fotbalové okamžiky, jenže pak uděláme hloupé chyby, které soupeř uměl využít. Musíme zlepšit obrannou hru, takové chyby nás příště mohou stát body. I tak jsme si ale v kabině mohli dát náš vítězný pokřik,“ vyprávěl předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

„Určitě jsme domácí zaskočili. V úvodu jsme vedli a zahodili jsme tři tutovky. Domácí postupně přidávali a získávali převahu, obě mužstva hrála hodně útočně a proto výsledek odpovídá předvedené hře. Jíkev bude patřit k nejlepším týmům v okresním přeboru, my se za předvedený výkon nemusíme stydět,“ uvedl sekretář Kostelní Lhoty Tomáš Ulrich.

Branky: 19. Pařízek, 22. Veselý, 33. Fichtner, 58. a 87. Kóňa – 2. a 44. Roman Fink, 30. (z PK) a 81. Shuldak. Poločas: 3:3.

Přerov – Třebestovice 2:5

„Začátek jsme měli výborný a z první šance jsme dali gól. Tím to ale skončilo. Asi jsme si mysleli, že to půjde samo, že bude všechno růžové. Hosté ale skóre otočili. Ve druhém poločase jsme promarnili obrovskou šanci a následně jsme dostali třetí branku. A to rozhodlo. Vítězství jsme soupeři darovali, oni dali z pěti šancí čtyři góly. My jsme byli opět impotentní,“ přiznal přerovský hráč Jan Kolenský.

„Vyrovnané utkání, ve kterém domácí jen nakopávali balony a to jsme si pohlídali. Vedli jsme v poločase dva jedna a po půli jsme přidali třetí gól. Suverénně jsme domácí přehrávali a za druhou půli jsme si vítězství zasloužili,“ hodnotil utkání hostující trenér Zdeněk Mecera.

Branky: 4. a 70. Šenkýř – 30. Kurka, 45. Vavric (z PK), 49. D. Hubáček, 75. Lugmajer, 85. M. Hubáček. Poločas: 1:2.

Hrubý Jeseník – Tatce 3:1

„Celý zápas jsme si protrpěli s trenérem na lavičce z důvodu naší koncovky. Zahazovali jsme jednu šanci za druhou. Hráli jsme v podstatě na jednu bránu. Soupeř kopal roh a trefil břevno a při druhém útoku skóroval na 0:1. Nám se podařilo vyrovnat ve druhé půli. Následovalo dalších mnoho šancí. Nakonec nás spasil Procházka, který přidal další dva góly. Tím rozhodl o našem vítězství, které ale mohlo být podstatně vyšší,“ uvedl vedoucí Dalibor Javůrek. „Ještě bych pochválil rozhodčího, který odpískal utkání v podstatě bez chyb,“ dodal Javůrek.

Branky: 47., 75. a 79. Procházka – 43. Černý. Poločas: 0:1.

Kovanice – Všejany 0:1

„První poločas se hrál vyrovnaně, kde více nebezpečných šancí vstřelit gól jsme měli my. Gól jsme sice dali, ale kvůli spornému ofsajdu nám nebyl uznaný. Měli jsme i další šance, ale do kabin se šlo za bezbrankového stavu. Ve druhém poločase jsme se bohužel nedokázali dostat do hry. Byl to takový boj, kdy soupeř dal z jedné akce gól. My jsme Všejany už nedokázali zmáčknout, abychom vyrovnali. Podle mě to byl remízový zápas,“ vyjádřil se trenér Kovanic Lukáš Kout.

Branka: 51. Bouška. Poločas: 0:0.

Loučeň – Bohemia B 5:1

„Neodehráli jsme dobrý zápas. Vypadalo to, že vůbec nechceme hrát, nedokázali jsme si nahrát balon. Bohužel už po prvním poločase bylo skóre 4:0 pro domácí tým. Pak jsme ve druhé minutě druhé půle obdrželi červenou kartu, a zápas jsme dohrávali v deseti. Několika zákroky nás podržel gólman Málek před ještě vyšším rozdílem,“ řekl přihlížející fanoušek Bohemie.

Branky: 7. a 37. Štěpánek, 11. Kern, 30. a 89. Holánek – 74. Rezek. Poločas: 4:0.

Rožďalovice – Vykáň 6:0

„Byl to jednoznačný zápas. Soupeř byl slabý. Byla to jen otázka, v prvním poločase, kdy dáme gól. To se nám podařilo ve 30. minutě. Pak na začátku druhého poločasu jsme dali dva góly. Soupeř potom odešel fyzicky, přestal nás dostupovat. Ještě jsme přidali další tři branky,“ popsal utkání trenér Rožďalovic Valeš.

„Výsledkově to vůbec nevypadá, ale naše hra se zlepšuje a to je pro nás důležité. První poločas jsme v Rožďalovicích odehráli dobře. Ve druhém jsme bohužel moc brzy dvakrát inkasovali a ke konci nám docházely síly,“ komentoval utkání manažer Vykáně Václav Bryndza.

Branky: 31. Veselý, 48. a 66. J. Najmon, 51. Chlomek, 81. Vlček (z PK), 88. Dorotík. Poločas: 1:0.

Kostomlaty – Polaban B 1:0

„Byl to těžký zápas s mladým a běhavým týmem. V první půlce jsme byli více na balonu, měli jsme rozehrávku do šířky. Řekl bych, že jsme první půlku byli lepší a šli jsme do vedení. Jen mě mrzí, že jsme vedení nepojistili a nepřidali jsme branku. To se nám mohlo vymstít, protože ve druhé půli hra nebyla moc pohledná. Soupeř přidal na důrazu a presinku, napadali nás nahoře. Z naší strany byla hra nepřesná. V závěru hosté dvakrát nastřelili brankovou konstrukci, my jsme měli na konci velkou šanci na pojištění, kterou jsme nedali. Tentokrát zvítězil šťastnější tým a jsme rádi za tři body,“ uvedl trenér Kostomlat Martin Šulc.

„Soupeř do zápasu vstoupil lépe, protože si vytvořil poměrně velký tlak. Z toho dali domácí brzy gól. Pak jsme tam i my měli pár šancí, postupně jsme se zvedli. I tak byl ale první poločas v režii Kostomlat. Do druhého poločasu jsme vstoupili lépe. Vytvořili jsme si šance, šli jsme sami na bránu. Bohužel jsme z toho nedali gól. Dokázali jsme vytvořit větší tlak na soupeře. Na konci utkání nám i nepřálo štěstí, když jsme dvakrát trefili tyč. Pak už jsme nedokázali snížit. Kluci ale hráli druhou půli dobře,“ chválil své svěřence trenér Nymburka Lukáš Urban.

Branka: 11. Zalabák. Poločas: 1:0.

Sestava kola

Miech (Všejany) - Sporiš (Kostomlaty), Čapek (Třebestovice), Kóňa (Jíkev), Kadeřávek (Přerov) - Procházka (Hrubý Jeseník), Zubák (Polaban B), Šenkýř (Přerov), Veselý (Rožďalovice) - Shuldak (Kostel. Lhota), Roman Fink (Kostel. Lhota).



Tabulka

1. Jíkev ⋌ 5 5 0 0 24:9 15

2. Loučeň ⋌ 5 4 1 0 24:6 13

3. Kostomlaty ⋌ 5 4 0 1 15:7 12

4. Všejany ⋌ 5 3 1 1 9:5 10

5. B. Poděbrady B ⋌ 5 3 0 2 12:14 9

6. Rožďalovice ⋌ 5 2 1 2 15:11 7

7. Kost. Lhota ⋌ 5 2 1 2 15:15 7

8. Přerov n. L. ⋌ 5 2 1 2 8:10 7

9. Hr. Jeseník ⋌ 5 2 1 2 9:12 7

10. Třebestovice ⋌ 5 2 0 3 9:11 6

11. P. Nymburk B ⋌ 5 1 1 3 11:10 4

12. Kovanice ⋌ 5 1 0 4 7:12 3

13. Tatce ⋌ 5 0 1 4 5:15 1

14. Vykáň ⋌ 5 0 0 5 0:26 0

Markéta Stiborová

Petr Stibor