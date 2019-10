Tatce – Jíkev 0:6

„Náš zápas byl poznamenaný hlášenými neúčastmi především z důvodu svatby dlouholetého hráče a hlavně zraněními. Hráli jsme v jedenácti a ne všichni byli úplně fit. Soupeř kromě toho, ze má hezké hřiště, hrál férově a bojoval. Za to mu čest, ale zápas jsme drželi po celou dobu ve svých otěžích. Výsledek odpovídá poměru na hřišti, soupeři jsme nedovolili nějak výrazně promluvit do zápasu. Bonbonkem byl třetí gól, kdy oblíbenec jíkevského týmu chytře přeloboval brankáře z půlky hřiště. Nás čeká příští týden doma Vykáň a těšíme se na těžké zápasy jako doma Polaban a pak na Loučeň, velké derby, na které se těší celá Jíkev,“ byl dobře naložený předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

Branky: 26. Fichtner, 41. Tomášek, 51. Poláček, 54. Pařízek, 74. Balcar, 88. Veselý. Poločas: 0:2.

Vykáň – H. Jeseník 0:4

„Další prohra bez vstřelené branky. Soupeř byl pro nás hratelný, ve 27. minutě byl faulovaný náš hráč Martin Dlouhý v pokutovém území a zlomil si klíční kost, následnou penaltu gólman hostů chytil. Druhá branka byla vlastní v nastaveném čase první půle. Moc nám tedy štěstí nepřálo. Další dvě branky jsme inkasovali až v samotném závěru utkání, kdy jsme se snažili výsledek korigovat a vše jsme vrhli do útoku. Není nač se vymlouvat, nemáme momentálně kvalitu týmu na okresní přebor. Díky patří klukům, že i přes porážky drží partu. Dlouhánovi přejeme brzké uzdravení,“ uvedl po utkání manažer Čechie Vykáň Václav Bryndza.

„Dali jsme jako první gól, pak kopal soupeř penaltu, tu ale neproměnil. Těsně před poločasem jsme přidali druhý gól a to rozhodlo. Druhý poločas se už jen dohrával,“ hlesl předseda Hrubého Jeseníku Roman Sodoma.

Branky: 23. Pulda, 45. vlastní Rosenkranz, 86. Procházka, 89. Machulka. Poločas: 0:2.

K. Lhota – Kovanice 0:2

„Soupeř šel už v 10. minutě do deseti, a tím se i odvíjel první poločas, kdy se spíše jen bránil. Defenzivu měl ale velmi dobře zvládnutou, a tak nás do ničeho moc nepustil. První poločas tedy nebyl moc záživný a odehrával se převážně mezi vápny. Soupeř hrozil jen z brejků a jeden dovedl až k odpískání pokutového kopu, který proměnil. Ve druhé půli jsme se více tlačili, ale bohužel bez efektu. Zato soupeř znovu zahrozil z brejku a podařilo se mu vstřelit druhý gól. Doufám, že jsme si vybrali veškerou smůlu a příští zápas nám to tam zase začne padat,“ vyjádřil se předseda Kostelní Lhoty Miroslav Štok.

„Zápas pro nás začal složitě, protože jsme v desáté minutě šli do deseti po červené kartě. Úplně jsme nebyli favorité, protože Kostelka měla dobré výsledky. My jsme ale odehráli skvělý zápas. Kluci bojovali, semkli se po té červené kartě a dá se říci, že jsme zaslouženě vyhráli. Do 70. minuty nebylo znát, že hrajeme v deseti. Sehráli jsme vyrovnaný zápas s několika šancemi. Posledních dvacet minut nás trochu domácí přehrávali, ale dostali se jen k nějakým rohům. Celý tým musím pochválit, byl to asi nejlepší výkon s bojovností,“ byl rád za tři body trenér Kovanic Lukáš Kout.

Branky: 40. a 52. (první z PK) Král. Poločas: 0:1.

Loučeň – Kostomlaty 1:4

„Soupeř byl od první minuty lepší. Více méně dominoval po celý zápas. My jsme prospali začátek a nedokázali jsme se dostat do hry. Soupeř pak odskočil na čtyřbrankové vedení a to jsme začali konečně hrát. Bohužel to už bylo velmi pozdě. Dá se říci, že o zápasu rozhodly naše chyby z úvodu utkání. Soupeři mohu jen pogratulovat k vítězství,“ uvedl trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

„Soupeř měl před tímto zápasem výborné statistiky, a tak se dal očekávat náročný zápas. Trochu jsme tomu přizpůsobili i naši taktiku. Chtěli jsme hrát hodně aktivně, a to se nám i podařilo. Hned v úvodu utkání jsme vstřelili gól. Pak jsme očekávali tlak od domácích, ten nepřišel a balon byl více na našich kopačkách. Do konce poločasu se nám podařilo dokonce vstřelit i druhý gól a tak skončila první půle. Ve druhém poločase jsme dál chtěli hrát aktivně. To se nám dařilo a vyplynuly z toho další dva góly. Tím bylo po zápase, soupeř se zmohl jen na jednu branku z penalty, která už jen upravila stav na konečných 4:1,“ popsal trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 65. Poulíček (z PK) – 2. vlastní Holler, 39. Houdek, 50. a 54. Čepek. Poločas: 0:2.

Třebestovice – Rožďalovice 1:6

„Vyrovnaný první poločas skončil 1:1. Druhou půli jsme nezačali vůbec dobře. Po našich hrubých chybách jsme inkasovali dvě branky. Pak jsme se to pokusili otevřít, ale dostávali jsme góly do otevřené obrany. Ale i když jsme dostali šest branek, nebylo to tak jednoznačné. Utkání bylo vyrovnané, ale my jsme dělali chyby a soupeř nás za to potrestal. Zaslouženě vyhrály Rožďalovice,“ vyjádřil se trenér Třebestovic Zdeněk Mecera.

„Zápas jsme začali celkem dobře, kdy jsme dali krásný gól do šibenice. Pak jsme ale přestali běhat a soupeř nás začal přehrávat. To vedlo k tomu, že do kabin dali domácí branku na 1:1. Pak jsme si něco řekli a do druhého poločasu jsme nastoupili úplně jako vyměnění. Začali jsme běhat. Soupeř měl ale na začátku druhé půle šanci, kdy mohl navýšit. My jsme pak začali hrát svoji hru a soupeře jsme převálcovali pěti góly,“ popsal utkání trenér Rožďalovic Valeš.

Branky: 44. Lugmajer – 15. Dont, 57. Hora, 70., 75., 79. a 89. J. Najmon. Poločas: 1:1.

Bohemia B – Všejany 1:2

„Domácí hráči hráli jen do vápna. Nenašla se ani jedna spřízněná duše, která by tým vedla k výhře. Soupeř hrál velmi jednoduchý a přesný fotbal, který tento zápas rozhodl,“ řekla fanynka Bohemie Hana Caldová.

„Byl to kvalitní zápas na okresní úroveň. Hrálo se rychle, svižně. Domácí mají výborný tým a o dost mladší. V první půli neproměnili domácí jednu velkou šanci. Poté jsme se my dostali do brejkové situace, kdy šel Štrbík. Nejprve mu selhala zbraň, ale podruhé propasíroval balon do brány. Poločas skončil 0:1. Věděli jsme, že to bude těžké, bál jsme se, abychom neodešli fyzicky. Ale zase mě naši borci překvapili, hráli výborně. Vypracovali jsme si tři tutovky, ale bohužel jsme neproměnili. Asi jsme si ale zasloužili vyhrát, i když domácí měli větší držení balonu. Dali jsme gól na 0:2, což byl důležitý moment. Domácí pak v 86. minutě snížili, po standardce. My už jsme si ale utkání pohlídali,“ popsal trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 86. Havránek – 20. a 82. Štrbík. Poločas: 0:1.

Polaban B – Přerov 3:0

„Velmi se nám podařil vstup do utkání, kdy se výborně individuálně prosadil Lukáš Vaníček. Zbytek poločasu už se odehrával mezi vápny a bojovalo se o střed hřiště. Druhý poločas pokračoval v podobném duchu. Z jedné akce jsme ale znovu udeřili a tím jsme soupeři odskočili už o dvě branky. Od té chvíle jsme ztráceli střed hřiště. Soupeř začal více kombinovat a vytvářel si tlak až na hranu našeho pokutového území. Tím, jak se soupeř ke konci zápasu už více tlačil dopředu, pro nás přicházely příležitosti v podobě rychlých brejků. Jeden takový jsme dokázali proměnit, a tím konečné skóre poskočilo na 3:0,“ byl spokojený trenér Polabanu Lukáš Urban.

„Po mé chybě na začátku šel soupeř sám na bránu a svoji šanci proměnil. To ukázalo ráz zápasu. Soupeř nás mírně přehrával, my jsme se zvedli až po pětadvaceti minutách. Ve druhém poločase jsme udělali další chybu. Domácí přidali druhý gól a to rozhodlo. Pak už jsme neměli co ztratit, zahráli jsme si fotbal, ale nedali jsme ani ty nejvyloženější šance. A Polaban své vítězství pečetil třetí brankou,“ řekl přerovský hráč Jan Kolenský.

Branky: 2. Vaníček, 52. Nechanský, 87. Čepička. Poločas: 1:0.

Sestava kola

Miech (Všejany) - Šnajdr (Hrubý Jeseník), Tomášek (Jíkev), Vorlíček (Kostomlaty), Nechanský (Polaban B) - Náhlovský (Všejany), Zalabák (Kostomlaty), Štrbík (Všejany), Kratochvíl (Přerov) - J. Najmon (Rožďalovice), Král (Kovanice).

Tabulka

1. Jíkev ⋌ 6 6 0 0 30:9 18

2. Kostomlaty ⋌ 6 5 0 1 19:8 15

3. Loučeň ⋌ 6 4 1 1 25:10 13

4. Všejany ⋌ 6 4 1 1 11:6 13

5. Rožďalovice ⋌ 6 3 1 2 21:12 10

6. Hr. Jeseník ⋌ 6 3 1 2 13:12 10

7. B. Poděbrady B ⋌ 6 3 0 3 13:16 9

8. P. Nymburk B ⋌ 6 2 1 3 14:10 7

9. Kost. Lhota ⋌ 6 2 1 3 15:17 7

10. Přerov n. L. ⋌ 6 2 1 3 8:13 7

11. Kovanice ⋌ 6 2 0 4 9:12 6

12. Třebestovice ⋌ 6 2 0 4 10:17 6

13. Tatce ⋌ 6 0 1 5 5:21 1

14. Vykáň ⋌ 6 0 0 6 0:30 0

Markéta Stiborová

Petr Stibor