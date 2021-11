Kostomlaty n. L. - Třebestovice 4:0

„První poločas se odehrával v nervózním duchu a byl plný nepřesností. Byl to spíše boj než pohledný fotbal, nicméně ujali jsme se vedení z pokutového kopu. V poločase jsme si řekli v kabině, co chceme změnit. Druhou půli jsme začali dobře a brzy jsme zvýšili na 2:0. Potom měl obrovskou šanci soupeř, ale vychytal ho skvěle náš zastupující gólman Tomáš Dvořák. Následně jsme začali už lépe kombinovat a soupeře přehrávat a postupně jsme po několika pohledných akcích završili na konečných 4:0," byl spokojený trenér domácích Martin Šulc.

Branky: 35. a 60. Klepač (první z PK), 51. a 75. Zalabák. Poločas: 1:0.

Tatce - Kněžice 5:1

„V oslabené sestavě jsme od začátku tahali za kratší konec. Soupeř dával góly z protiútoků," hodnotil hráč Kněžic Tomáš Živnůstka.

Branky: 10. Dufek L. (vlastní), 14. Vašíček, 52. Březina (z PK), 66. Festa, 87. Musil - 45. Šorm. Poločas: 2:1.

Hrubý Jeseník - Přerov n. L. 2:2

„Sestavu jsme dávali těžko dohromady, takže jsme rádi, že už je pauza. Byl to spíš boj a remíza je asi spravedlivá. Šancí moc nebylo ani na jedné straně. Bohužel pro nás je to další ztráta bodů," shrnul utkání vedoucí Hrubého Jeseníku Pavel Stránský.

„Byl to jednoznačně vyrovnaný zápas a bod z venkovního utkání je pro nás vlastně vítězství. Z obou stran to byla bojovná hra, která skončila remízou," řekl za tým vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

Branky: 10. Šifta, 42. Rambousek (vlastní) - 19. Kratochvíl, 45. Cabrnoch. Poločas: 2:2.

Předhradí - Všejany 2:1

„Na závěr podzimní části jsme se utkali s kvalitním soupeřem. Brzy jsme šli do vedení, když jsme dali branku z penalty, ale jinak byli hosté v prvním poločase lepším týmem. Přehrávali nás, měli několik šancí, vyrovnali a my můžeme děkovat našemu brankáři Lukáši Salavovi, že jsme neprohrávali. Ve druhé půli byla hra vyrovnaná, trefili jsme břevno, hosté měli také jednu vyloženou příležitost. Utkání rozhodl neskutečným gólem z třiceti metrů náš obránce Lukáš Hart, trefil se krásně do horního růžku. Byla to ale samozřejmě i šťastná branka. Závěr utkání jsme už pak zvládli. Na startu sezony jsme se vůbec neodvažovali pomýšlet na to, že bychom byli čtvrtí. Jsme velmi spokojeni," povídal po utkání kapitán Předhradí Jan Malý.

„Zápas byl v první půli rychlý a pohledný, bylo to úplně něco jiného, než co jsme predváděli minulý týden. My jsme prohrávali po penaltě, pak jsme ale začali přidávat a vyrovnali jsme po krásné akci. Posledních pětadvacet minut prvního poločasu jsme byli lepším týmem a měli jsme odskočit, aspoň na 2:1. Druhý poločas už neměl takové tempo, a pak se soupeř ujal odraženého balonu, který skončil v rohu naší brány. Byl to pěkný gól, ale pro nás smolný. Na konci zápasu jsme ještě obdrželi zbytečnou červenou kartu. Celkově ale můžu říct, že utkání bylo koukatelné a bylo to dobré zakončení podzimu. Škoda jen, že jsme neuhráli aspoň remízu," litoval trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 7. Trumpus (z PK), 70. Hart - 22. Hanuš. Poločas: 1:1.

Loučeň - Kostelní Lhota 5:1

„V prvním poločase byla hra celkem vyrovnaná. K vidění byla sice spousta chyb, ale bylo tam i několik dobrých šancí z obou stran. Jako první se prosadili hosté po proměněném pokutovém kopu. Nám se podařilo zanedlouho vyrovnat, když se nejlépe zorientovat Mareš ve skrumáži před brankou. Ve druhé půli jsme převzali více iniciativu a měli jsme více ze hry, ale i šance, které se nám nedařilo proměnit. Zlom nastal, když byl hostům vyloučen hráč a my jsme naši přesilovku dokázali zužitkovat. Jsme rádi, že aspoň závěr sezony nám výsledkově vyšel,"uvedl trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 40. a 63. Mareš, 66. Štěpánek, 74. Bašus, 82. Ekl - 34. Hovorka (z PK). Poločas: 1:1.

Městec Králové B - Bohemia Poděbrady B 0:0

„V posledním zápase podzimu jsme přivítali poděbradskou rezervu a myslím, že se hrál velice slušný fotbal. My jsme z tohoto zápasu měli trochu obavy, když předchozí večer proběhla dlouhá a zdařilá rozlučka, ale jinak to nešlo naplánovat. Myslím si, že jsme byli po celý zápas fotbalovější a měli téměř setrvalý tlak, který jsme však nedokázali zúročit. Hosté hrozili z brejků, se kterými jsme si poradili. Druhá půle byla o tom, jestli se nám podaří dobýt branku hostí, ale chyběl nám větší klid v zakončení a častější střelba. S podzimem jsme se tedy rozloučili plichtou a teď je potřeba zrelaxovat, odpočinout a připravit se na jarní část, která bude hodně náročná," komentoval městecký Roman Šádek.

„Ač tomu bezbrankový výsledek nenapovídá, utkání divákům nabídlo poměrně zajímavou podívanou. Obě mužstva nastoupila doplněna o několik hráčů A mužstva a i to přispělo k celkem slušné úrovni utkání, a to navzdory typicky podzimnímu terénu městeckého hřiště. Úvod byl především v naší režii a míč jsme drželi povětšinou na svých kopačkách, ale Novák své nadějné úniky bohužel nedokázal dotáhnout do gólové koncovky. Postupem času však domácí začali přebírat iniciativu a aktivně napadat naši rozehrávku. Slibné příležitosti si připisovali především při standardních situacích v podání Šmidrkala, ale i s přispěním břevna se nám podařilo odolat. V úvodu druhé půle pak domácí po standardní situaci zazdili další obrovskou příležitost, kdy míč po jejich střele skončil jen těsně vedle tyče naší brány, ale to bylo z pohledu městeckých vyložených příležitostí, navzdory mírné územní převaze, v utkání prakticky vše. I my jsme se v průběhu druhého poločasu dočkali jedné tutovky, když se Novák čtvrt hodiny před koncem dostal do samostatného úniku, ale svou střelou zasáhl pouze brankáře Šádka a ani on tak bezbrankový stav nedokázal zlomit. Víceméně by se tak dalo říct, že dělba bodů je zaslouženým výsledkem jinak vyrovnaného utkání, i když náš dojem z něj kalí další dvě zranění Řeháka a Nováka, kteří museli v průběhu druhé půle předčasně pod sprchy," popsal gólman Bohemie Jakub Málek.

Vykáň - Polaban Nymburk B 4:2

„Zápas se pro nás začal vyvíjet velice slibně. Dali jsme první gól a relativně kontrolovali hru, i tak jsme do kabin odcházeli za stavu 1:2. Druhý poločas to dlouho vypadalo, že poprvé tuto sezonu to nezvládneme, ale v 80. minutě jsme vyrovnali a za dalších sedm minut to bylo už 4:2. Nakonec jsme byli v posledním utkání podzimu šťastnejším týmem," shrnul hráč Vykáně David Kramář.

„Do utkání jsme nastoupili pouze ve dvanácti lidech a chytat nám musel náš kapitán. Navíc ještě přišlo moje zranění v patnácté minutě. V utkání byla Vykáň více na balonu a my hráli ze zabezpečené obrany. V poločase jsme po dvou penaltách vedli 2:1. Do 80. minuty jsme stále drželi vedení, ale poté přišly dva pokutové kopy také pro domácí a v závěru ještě přidali další gól. Nicméně jsem na kluky ohromně pyšný, jak tento zápas a celý podzim odbojovali a s druhým místem v tabulce jsme spokojeni," popsal po zápase hráč Polabanu Tomáš Dědek.

Branky: 25. Hanzlík, 78. a 82. Novotný (oba z PK), 88. Dlouhý - 33. a 45. Hrbáček (oba z PK), Poločas: 1:2.

Markéta Stiborová