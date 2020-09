Vzpomenete si, jestli jste dal někdy v jednom zápase šest gólů?

Dal. Bylo to ještě v žácích. Za Doubravu jsem se trefil do sítě Dobrovic šestkrát. Tehdy to byl úplně poslední zápas za žáky.

V Košíku jste už nějakou dobu a vám se po všechny ty sezony daří střelecky velmi dobře. Měl jsme nějaké nabídky?

Neměl. A ani nechci. Na fotbal totiž nemám tolik času. Něco proběhlo jen u piva, ale mě se stejně nikam moc nechtělo. Já podnikám a je to dost náročné.

Po dvou zápasech letošní sezony máte na svém kontě už sedm zásahů. To je hodně dobrá střelecká vizitka…

To je dobré. Takže střeleckou formu asi mám (smích). Ale jeden gól v posledním zápase byl z pokutového kopu.

Komu fandíte u nás nebo ve světě?

Fandím dobrému fotbalu a jeden vyhraněný tým nemám. A to ani v zahraničí.

V dorosteneckém věku jste strávil nějakou sezonu v Kolíně, kde jste studoval. Jak na to vzpomínáte?

Nevzpomínám na to dobře. Nebylo to tolik o fotbale. Odešel jsem kvůli vztahům v kabině. Nechtěl jsem hrát s kluky, kteří se nemají rádi. To v Košíku je to úplně jiné, tady je super parta.