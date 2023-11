Rožďalovický Veselý si nekopne tři zápasy, pátecký dorostenec Šandor dva

Rožďalovický fotbalista Marek Veselý si po zápase čtvrté třídy jeho rezervy s Velenicemi (1:1) pustil podle zápisu o utkání pusu na špacír a obul se do rozhodčího Zdeňka Veselého. Za to dostal od disciplinární komise Okresního fotbalového svazu v Nymburce stopku na tři soutěžní zápasy. Pátecký dorostenec David Šandor dostal zákaz fotbalu na dva zápasy za to, že po červené kartě projevil nespokojenost a prudce hodil dres na zem. Další tresty byly jen pokuty.