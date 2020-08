H. Jeseník – Předhradí 1:3

„Před početnou a bouřlivou diváckou kulisou, hostům přijel fandit autobus fanoušků, se po opatrném začátku začal hrát útočný fotbal. Domácí zahodili tři tutovky a hosté trefili břevno, po pěkně kombinaci konečně Procházka překonal hostujícího gólmana. Po spálení dalších dvou šanci domácích hosté trefili tyč a těsně před půlkou vyrovnali po standardní situaci. Druhou půli domácí pokračovali v zahazování šancí a to se jim vymstilo. Ke konci hosté začali mít více ze hry a dvěma rychlými kontry rozhodli o svém vítězství,“ hodnotil zápas Dalibor Javůrek z domácího tábora.

„Byl to vyrovnaný zápas, na obou stranách bylo dost šancí, trefovaly se tyče. Rozhodla naše produktivita na konci utkání, dobré zákroky předvedl náš gólman,“ uvedl hostující hráč Ondřej Matějka.

Branky: 27. Procházka – 41. a 82. Řehák, 81. Salava. Poločas: 1:1.

Tatce – Kostelní Lhota 0:3

„Začátek byl opatrný z obou stran, šance byly na obou polovinách. První velkou šanci měli domácí, ale poté jsme byli trochu lepší. V závěru první půle jsme se ujali vedení. Ve druhém poločase jsme byli lepší a přidali jsme dva góly. Za rozhodnutého stavu jsme polevili, ale to už bylo v posledních minutách a výhru jsme si pohlídali,“ uvedl k zápasu předseda Kostelní Lhoty Miroslav Štok.

Branky: 45. a 68. Shuldak, 54. Telipský. Poločas: 0:1.

Třebestovice – Bohemia B 4:1

„Vyhrál šťastnější tým, my jsme asi více chtěli, kluci jeli na krev. V prvním poločase na nás soupeř vlétl a dal branku, my jsme vyrovnali těsně před poločasem a to nás uklidnilo. Druhá půle byla vyrovnaná, druhý gól jsme přidali z brejku a po třetí brance bylo rozhodnuto,“ radoval se domácí trenér Zdeněk Mecera.

„V prvním poločase jsme byli lepším týmem. Rychle jsme vstřelili úvodní gól, ale i přes naši výraznou převahu jsme další nepřidali, naopak jsme ve 44. minutě dostali hloupý gól do šatny. Ve druhém poločase naše hra již nebyla dobrá. Soupeř se zatáhl a čekal na naši chybu. My jsme se přes zhuštěnou obranu nebyli schopni prosadit, na rozdíl od soupeře, který ze dvou rychlých protiútoků a jedné podivné penalty rozhodl o svém vítězství,“ komentoval utkání trenér poděbradské rezervy František Soukup.

Branky: 44. Vopařil, 59. J. Kurka, 70. L. Kurka, 74. Nedbal (z PK) – 9. Volráb. Poločas: 1:1.

Polaban B – Rožďalovice 2:4

„Většinu zápasu jsme měli míč pod kontrolou, bohužel jsme převahu nedokázali přetavit v branku. Hrubými chybami v defenzivě jsme dovolili rozhodnout zápas jednomu hráči soupeře,“ ulevil si trenér nymburské rezervy Radek Hanuš.

„Hodně vyrovnané utkání. Domácí více drželi míč, ale my jsme šli díky brejku do vedení. To samé se nám povedlo i při druhé brance. My jsme hráli ze zatažené obrany, podobné to bylo i po přestávce. Oni do nás bušili, ale nám výborně zahrála obrana, hlavně oba stopeři Hojsák a Hoffmann. A také útočník Hora, který dal čtyři góly,“ řekl k utkání rožďalovický trenér Jakub Valeš.

Branky: 50. Nguyen, 68. Kovacs – 28., 45., 60. a 65. Hora. Poločas: 0:2.

Loučeň – Kovanice 3:2

„Bylo to vyrovnané, remízové utkání, které se přelévalo z jedné strany na druhou. Po prvním poločase vedla Loučeň 1:0. Ale na obou stranách byly šance. Ve druhém poločase nás Loučeň patnáct minut zmáčkla, ale nic z toho nevytěžila. My jsme pak z první šance vyrovnali. Hned za pět minut jsme z penalty navýšili a vedli jsme 1:2. Ještě jsme šli dvakrát sami na branku a soupeř začal hrát vabank. Ale bohužel jsme svoje obrovské šance nedali. Byli jsme za to potrestáni, kdy jsme v posledních deseti minutách dostali dva góly a domácí to otočili. Po tak dlouhé době to byl hezký fotbal, hodně šancí, pro nás trochu se smůlou,“ litoval trenér Kovanic Lukáš Kout.

Branky: 13. Cihlář, 80. Holánek (z PK), 89. Mareš – 62. a 68. Kukla (druhý z PK). Poločas: 1:0.

Přerov – Všejany 2:2

„První gól jsme dali po krásné akci. To byl super začátek. Jenže po dvou laciných chybách soupeř skóre otočil. Druhá půle byla vyrovnaná, ale pak jsme přišli po dvou žlutých kartách o Vodičku. Od té doby jsme ale hráli na půlce soupeře a v nastavení vyrovnal hlavou nejmenší hráč na hřišti. Bod bereme, je to pro nás malá výhra, takže jsme spokojeni,“ řekl Jan Kolenský z přerovského tábora.

„Pro nás dost nešťastné utkání. V prvním poločase šli domácí do vedení po pěkné akci, nám se pak také podařilo vyřešit dvě situace a šli jsme do vedení. První půle byla vyrovnaná. Nám pak nahrálo to, že byl vyloučen domácí hráč. Měli jsme obrovské šance, trefili jsme břevno, ale v nastavení, jak to tak bývá, při posledním nákopu propadl míč na zadní tyč a domácí hráč jej trknul do brány. Měli jsme vedení pojistit, po třetí brance by bylo hotovo, příležitosti jsme na to rozhodně měli,“ měl jasno trenér hostujícího mužstva Jan Truksa.

Branky: 8. Kratochvíl, 90+4. Veselý – 9. Bouška, 27. Hanuš. ČK: 68. Vodička (Přerov). Poločas: 1:1.

Vykáň – Kostomlaty odloženo na 10. září

Vladimír Malinovský

Markéta Stiborová