„Zúčastnil jsem se obou termínů a strávil jsem s dětmi čas na hřišti a výletech. Kempy se velmi podařily po všech stránkách – ubytování a strava byly exkluzivní, skvěle připravené hřiště s přírodní travou nemělo chybu. Tréninky byly skvěle vedené jak po organizační, tak odborné stránce. Doprovodné aktivity – summertubing, motokáry, výlet k prameni Labe byly pro děti nezapomenutelné. Rád bych zmínil také umístění kempu, v přírodě, u lesa, mimo silniční provoz, vše co je důležité pro zdraví a bezpečnost dětí,“ řekl Lukáš Zelenka.

Po této úspěšné akci pořadatelé pokračují podzimním kempem (27. 10. – 30. 10. 2019), který naplánovali do krásného prostředí Českého ráje, konkrétně do areálu v Sedmihorkách. Kemp je určen pro všechny fotbalisty od 8 do 15 let. Pro děti je připraven bohatý program s tréninky a výletem centrem přírodní rezervace Hruboskalsko.

„Samozřejmě již dnes máme naplánovaný druhý ročník Rokykempu. Plánujeme také novoroční sportovní lyžařský zájezd, sjezdovky a běžky. Vše o pořádaných kempech se dozvíte na webových stránkách rokykemp.webnode.cz, sedmihorkykemp.webnode.cz,“ uvedl pořadatel a trenér Vít Caudr.