Vykáň – Kostomlaty 2:1

„Zápas s Kostomlaty byl od začátku vyrovnaný. Měli jsme ale mírnou převahu a hned na začátku jednu velkou šanci po dlouhém pasu, ale nepodařilo se nám skórovat. To bylo v prvním poločase vše. Do druhé půle jsme vstoupili aktivně a po pár minutách z dorážky jsme otevřeli skóre. Okolo 77. minuty jsme po pěkné akci odskočili na rozdíl dvou branek. Na to kluci z Kostomlat zareagovali a snížili na 2:1. Poté se hra otevřela a soupeř měl v závěru menší tlak. My jsme si vytvořili pár brejků do otevřené obrany. Nikdo ale už nic proměnil a díky tomu bereme tři body,“ hodnotil trenér a kapitán Vykáně Martin Dlouhý.

„První poločas se odehrál bez branek, kdy jsme vycházeli z pozorné obrany. Domácí kombinovali, ale i my jsme dokázali zahrozit. Druhý poločas po dvojnásobném vynuceném střídání šli domácí do dvoubrankového vedení. Poté jsme převzali iniciativu, ale dokázali jsme už pouze snížit na konečných 2:1. I přes prohru musím své hráče pochválit za bojovnost,“ komentoval trenér hostů Martin Šulc.

Branky: 50. Hanzlík, 75. Výborný – 81. Pavlíček. Poločas: 0:0.

Kostelní Lhota – Hrubý Jeseník 3:1

„První polovina začala z obou stran opatrně. Více šancí bylo na straně domácích a jednu z nich se podařilo díky průniku Romana Finka ve 26. minutě proměnit. Ke konci prvního poločasu měli hosté velkou šanci, ale trefili pouze tyč. Druhý poločas byl opět ze začátku celkem opatrný. Chtěli jsme přidat gól, abychom se uklidnili. To se nám ale nepovedlo. Hosté po nešťastné chybě gólmana vyrovnali na 1:1. Po pár minutách se nám naštěstí povedlo odpovědět a šli jsme po penaltě Sládka do vedení. V 74. minutě jsme navýšili vedení na 3:1. Ke konci zápasu mohli hosté ještě zdramatizovat zápas penaltovým kopem, který ale náš brankář chytil a napravil tak svou chybu. Do konce zápasu se už nic nestalo a mohli jsme zaslouženě oslavit výhru,“ popsal utkání hráč domácích Daniel Hovorka.

„Z remízového utkání odjíždíme bez bodu. Domácí tým svoje šance proměnil, my bohužel ne. Jediné, co mě těší, je výkon našich mladých hráčů, kteří v utkání proti Kostelní Lhotě hráli výborně. Nezbývá, než zabodovat příští týden doma,“ shrnul utkání Pavel Stránský z Hrubého Jeseníku.

Branky: 26. a 74. R. Fink, 66. Sládek (z PK) – 63. Šmelhaus. Poločas: 1:0.

Kněžice – Loučeň 2:3

„Dostali jsme dva góly po chybách v obraně, kde jsme nezachytili brejky soupeře. Celý zápas jsme měli převahu v držení balonu. Bohužel fotbal se hraje na góly a Loučeň vstřelila o jeden víc,“ uvedl hráč Kněžic Tomáš Živnůstka.

„Domácí začali velice aktivně. Zatlačili nás okamžitě do defenzívy, ale z prvního protiútoku se prosadil Mareš a ujali jsme se vedení. A dále skoro celý zápas pokračoval ve stejném duchu. Domácí hráli s velkým nasazením, ale do konce poločasu přidal gól Štěpánek a vedli jsme dva nula. Ve druhé půli nás domácí tým tlačil, my ale navýšili na tři nula. Až v závěru se dokázali domácí prosadit, ale na zremizování už neměli čas,“ shrnul trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 83. a 89. Zima – 5. a 60. Mareš, 25. Štěpánek. Poločas: 0:2.

Třebestovice – Tatce 2:1

„Odehráli jsme bojovné utkání se spousty neproměněných šancí na obou stranách a nepřesných výroků rozhodčího. V době, kdy měl být už konec utkání, došlo k dalšímu ostrému souboji, který bohužel skončil udělením červené karty,“ okomentoval hru kapitán domácích Jan Čapek.

Branky: 21. L. Kurka, 34. J. Kurka – 12. Vašíček. ČK: 90+3. Josef Kůrka (Třebestovice). Poločas: 2:1.

B. Poděbrady B – Všejany 2:1

„Těsné vítězství se soupeřem, proti kterému se nám tradičně příliš nedaří, musíme brát všemi deseti. Narazili jsme dle očekávání na zkušené, takticky vyspělé a důrazné mužstvo a utkání tak pro náš tým bylo do určité míry vystřízlivěním z výkonů v přípravě a návratem do tvrdé reality mistrovských utkání. O to víc je nutné si cenit toho, že jsme ještě v první půli díky dobře dohrané standardní situaci a pokutovému kopu, při nichž se o ústřední role spravedlivě podělili Rulc s Rezkem, dokázali otočit nepříznivý vývoj utkání a takticky zvládli i nepříjemný tlak soupeře v závěru utkání. Ačkoliv bylo v naší hře na můj vkus až příliš nepřesností a museli jsme přečkat několik nebezpečných příležitostí soupeře, tak jsou i taková utkání pro herní sebevědomí našich mladých hráčů víc než vítanou zkušeností," podotkl poděbradský brankář Jakub Málek.

„Do utkání jsme šli s respektem, protože jsme hráli na velkém hřišti proti mladému běhavému týmu. Nicméně jsme se dostali do vedení a hráli jsme s Poděbrady vyrovnanou partii. Oni do poločasu vyrovnali ze standardky a ještě přidali pokutovým kopem na 2:1. Druhou půli jsme hráli lépe, než domácí a za to jsme na kluky hrdí. Náš gólman neměl žádnou práci, na naši bránu šly dvě střely. My jsme naopak své šance bohužel neproměnili a do poslední vteřiny jsme se snažili o remízu,“ zhodnotil zápas trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 28. Rezek, 41. Rulc (z PK) – 14. Říha. Poločas: 2:1.

Městec Králové B – P. Nymburk B 0:7

„Bylo to utkání naprosto dvou odlišných poločasů. Vstoupili jsme do zápasu aktivně. Kdybychom po prvním poločase vedli tři nula, nikdo by se nemohl divit. Bylo tam břevno a minimálně dvě stoprocentní šance. Bohužel vstup do druhé půle nám vůbec nevyšel, dostali jsme za patnáct minut čtyři góly. Poté se naše hra sesypala. Polaban ukázal, že má v mladých hráčích velký potenciál. Druhou část utkání nás Polaban uběhal a kombinačně naprosto přehrál. Na prvním poločase se dá stavět, ale naprosto zaslouženě putují tři body do Nymburka,“ řekl gólman domácího celku Jan Sobota.

„Do Městce jsme přijeli v lepené sestavě, kdy do branky musel hráč z pole. První poločas byl poměrně vyrovnaný. Domácí mohli jít do vedení, ale z rohu trefili pouze břevno. Druhý poločas byl o něčem jiném. Hned na začátku dal Lukáš Kovacs branku, která nás nakopla. Připadalo mi, že soupeř odešel po fyzické stránce. Pochválil bych bojovný výkon celého týmu. Celkový výsledek utkání nás těší a pokusíme se na něj navázat v nadcházejících zápasech,“ mluvil za celý tým hráč Polabanu Patrik Mejzr.

Branky: 46. a 55. L. Kovacs (druhý z PK), 56. Mejzr, 59. D. Filip, 71. J. Kovacs, 80. Dědek, 90. J. Filip. Poločas: 0:0.

Přerov – Předhrádí 0:1

„Od první minuty jsme byli lepším týmem, ale bohužel to někdy nestačí. Do patnácté minuty zápasu jsme měli čtyři takřka stoprocentní šance, které se nám nepodařilo proměnit. To pomohlo soupeři a do dalších minut už nám byl rovnocenným soupeřem. V 90. minutě jsme zápas chtěli zlomit, nicméně stal se opak. Soupeři se podařilo nám vypíchnout míč a z ojedinělé šance vstřelili vítězný gól. Dále bych chtěl pochválit rozhodčí,“ konstatoval po prohře domácích vedoucí týmu Přerova Tomáš Cabrnoch.

„Domácí nevyužili několik šancí, které si vytvořili v prvním poločase. Ve druhé půli jsme byli už aktivnější, nicméně soupeř stále hrozil. Na samém konci zápasu se nám podařilo využít špatné přihrávky soupeře a z brejkové situace vsítit vítězný gól,“ shrnul vítězství Předhradí Ondřej Matějka.

Branky: 90. Malý. Poločas: 0:0.

Markéta Stiborová