TJ Nučice - SK Polaban Nymburk B 3:5

Netradičně v sobotu dopoledne odehrály své utkání Nučice proti Polabanu Nymburk B. Nymburk k jistotě postupu potřeboval zvítězit a po zaváhání v minulém kole v Radimi nic nepodcenil a na hřišti Nučic zvítězil poměrem 3:5. Polaban si výhrou zajistil první místo ve skupině a semifinále začne doma. Naopak Nučice pojedou ven.

Branky: Šulc, Chromý, Jelínek - Nechanský 4, Protivný Tomáš.

Viktoria Radim - SK Čechie Veltruby 1:2 pp

Utkání na podmáčeném hřišti začalo opatrně. Radim zkoušela nakopávat dlouhé míče na krajní hráče, ale ze začátku to moc nefungovalo. Veltruby hrozily z rohových kopů, Radim zase naopak z pravé strany po rychlých míčích po zemi. Oba brankáři byli bezchybní a tak první poločas skončil 0:0.

Do druhého poločasu se Radim více tlačila dopředu. První branka padla v 60. minutě, když se k centru ze strany postavil Ondra Doležal, poslal ho vzduchem a na malém vápně ho tečoval Ivo Procházka za záda hostujícího brankáře - 1:0. Radim se však z gólu neradovala dlouho. Po chybě u lajny hostující hráč odcentroval a tam už neměl útočník Veltrub problém se prosadit - 1:1. Poté to byla plejáda zmařených šancí na domácí straně. Posledních patnáct minut Radim hrála vabank, neboť potřebovala vyhrát za tři body, ale dále spalovala šanci za šancí. To samé se dělo i na druhé straně, kdy brejky čtyři na jednoho Veltruby končily v autu nebo je naopak vychytal domácí brankář. Zápas skončil remízou 1:1. Na penalty se radovaly Veltruby, kdy brankář Bláža chytil ze čtyř penalt tři.

Branky: Procházka Ivo – Nikl.

TJ Sokol Tatce - Rostoklaty 2:0

Z prvního vítězství v Letní lize se radovaly Tatce, které na svém hřišti hostily tým Rostoklat, který po vyrovnaném zápase porazily poměrem 2:0. Pro Tatce to znamená, že si nakonec právě na úkor Rostoklat zahrají zápas o 9. místo, kdy se doma představí proti Kostelní Lhotě. Rostoklaty se utkají v souboji o 11. místo s Křehoří.

TJ Křečhoř - SK Kostelní Lhota 2:4

V souboji dvou týmů ze spodku tabulky skupiny B hostila Křečhoř tým Kostelní Lhoty. První branku sice dala Křečhoř, ale poté Kostelní Lhota zápas otočila a vyhrála 2:4. Křečhoř tak čeká zápas o 11. místo.

Branky: Arnold, Novák - Hovorka 2, Fink Roman, Shuldak.

FK Libodřice - SK Poříčany B 4:1

Šlágr posledního kola byl rozhodně zápas mezi Libodřicemi a Poříčany. Domácí s vědomím toho, že musí vyhrát nejméně o dva góly, aby měli jistotu postupu, hráli od začátku na maximální riziko. Hned od prvních minut byli velmi aktivní a již v 10. minutě se prosadil Milan Pánek, když u lajny získal míč, navedl si ho k vápnu a prudkou střelou nedal brankáři šanci - 1:0. Stejný hráč, 20. minuta a další branka, i tentokrát další pěkný gól, když střela s pomocí tyče skončila podruhé za zády poříčanského brankáře - 2:0. A když Pánek dokončil hattrick, bylo v Libodřicích velmi veselo - 3:0. Jenže minutu před poločasem snížil poříčanský Koula - 3:1.

Ve druhém poločase se ještě více přitvrdilo a olej do ohně přilévali i místní diváci. Hrál se vyrovnaný fotbal, na obou stranách byly k vidění šance, ale už se proměnila jen jedna domácích a tak Libodřice vyhrály 4:1, a právě na úkor Poříčan postoupily do semifinále. Naopak pro Poříčany skončila Radimská liga velmi hořce. Přestože čtyřikrát z pěti zápasů vyhrály, na semifinále to nestačilo.

Branky: Pánek 3, Patočka – Koula.

FC Trnavan Rožďalovice - TJ Křinec 5:1

Utkání mezi Křincem a Rožďalovicemi bylo z důvodu podmáčeného hřiště v Křinci odloženo. Nakonec se hrálo o den později v Rožďalovicích. Domácí ukázali zkušenosti a pohlídali si potřebné tři body do tabulky za výhru 5:1. Křinec přesto podal bojovný výkon a nedal domácím nic zadarmo. Rožďalovice díky výhře se radují z prvního místa ve skupině a vyhlížejí semifinále proti Nučicím. Křinec si nakonec pojede zahrát o 7. místo k pořadateli Letní ligy do Radimi.

Branky: Najmon 3, Hora, Vlasák – Král.

(ip, mal)