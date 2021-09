Vykáň – Loučeň 3:1

„Dopolední zápas s Loučení byl plný nepřesností z obou stran. Loučeň měla hned v úvodu utkání obrovskou šanci, kdy útočící hráč šel z pravé strany sám na brankáře, ale místo zakončení volil přihrávku pod sebe, která se mu naštěstí pro nás nepovedla. Od té doby jsme měli míč na kopačkách a snažili se vytvořit nějakou šanci. Pravdou je, že z první naší šance se nám podařilo vstřelit gól, na který jsme navázali, ještě po rohovém kopu, druhou brankou. To bylo z první části vše. Ve druhém poločase se obraz hry příliš nezměnil. Až v závěru, kdy obě mužstva dohrávala zápas se hra otevřela a bylo pár šancí. Utkání pro nás výsledkově dopadlo dobře, ale atraktivita pokulhávala,“ uvedl za domácí tým Martin Dlouhý.

„Utkání jsme začali neproměněnou šancí, kdy náš hráč šel sám na brankáře, ale zaváhal a neproměnil. Pak jsme chybami usnadnili soupeři vítězství. Jednoduše jsme ztráceli míč a výsledek z toho byl, že jsme obdrželi dva góly v prvním poločase. Ve druhé půli soupeř přidal na 3:0 a my pouze korigovali v závěru zápasu. Vyvrcholením byla ještě červená karta pro Holánka a nařízená penalta, kterou ale Bednář chytil a skóre tak zůstalo 3:1,“ komentoval trenér hostů Otakar Ottomanský.

Branky: 16. a 74. Hanzlík, 24. Vobořil – 79. Ekl. Poločas: 2:0.

Kněžice – Předhradí 2:2

„Od začátku jsme měli více balon pod kontrolou, než soupeř, ale bez výsledku ohrozit branku. Většinou jsme drželi balon na naší půlce nebo kolem středového kruhu. Poté jsme dali nádherný gól asi z pětatřiceti metrů, ale bohužel se přitom zranil náš stabilní hráč ze základu. Do konce prvního poločasu jsme byli nuceni ještě jednou střídat kvůli zranění. Druhý poločas převzal otěže soupeř. Byl více na balonu a tlačil nás. My jsme hráli pouze na brejky, jeden nám vyšel a my šli do dvoubrankového vedení. Bohužel tlak soupeře byl druhou půli velký a my jsme se s tím nedokázali vyrovnat, a nakonec soupeř srovnal skóre na 2:2,“ komentoval Tomáš Živnůstka z Kněžic.

Branky: 13. Zima, 50. Dufek – 61. Kyncl, 72. Fořt. Poločas: 1:0.

Třebestovice – Hrubý Jeseník 4:3

„Po relativně rychlém gólu naší zahraniční posily se prosadil i staronový kapitán, bohužel do vlastní brány. Nicméně to nás nepoložilo a do poločasu jsme přidali ještě jeden gól a do šaten odcházeli nejen s těsným vedením, ale i v početní přesile, protože si brankář hostů nechal dát červenou karu po vášnivé diskusi s rozhodčím. Druhý poločas jsme využili převahu, dali dva další góly, což nás ale úplně uspalo. Společně s vystřídáním klíčových hráčů jsme Jeseníku nabídli možnost utkání zdramatizoval, čehož naplno využil a my jsme se až do poslední minuty strachovali o výsledek. Ten se nám s vypětím všech sil podařilo udržet a vyhráli jsme nejtěsnějším rozdílem. Dík patří všem, kdo se o tento výsledek přičinili,“ uvedl hráč Třebestovic Jan Čapek.

„Po vyrovnaném prvním poločase jsme bohužel naší nedisciplinovaností hráli celý druhý poločas opět v deseti. To zápas rozhodlo. Kluky ale musím pochválit za bojovnost, že i v deseti jsme pomýšleli na bod,“ shrnul za hosty Pavel Stránský.

Branky: 12. Schejbal, 38. Kurka, 60. Shapovalov, 62. Šimůnek – 16. Shapovalov (vlastní), 70. Ott, 85. Pulda.

Bohemia Poděbrady B – Přerov n. L. 2:2

„Tentokrát jsme bohužel nebyli ani stínem týmu, kterým bychom chtěli být. Proti soupeři, se kterým nám utkání většinou tzv. příliš nechutnají, jsme se tak o naději na lepší výsledek připravili především vlastním přičiněním. Přestože jsme hned v prvním poločase zahodili několik tutovek, nakonec jsme do kabin po krásném pasu Havránka a lobu Záhory odcházeli přece jen o gól spokojenější. Úvod druhé půle nám však absolutně nevyšel a hosté po dvou centrech z levé strany výsledek otočili. Následovalo další velké trápení, ze kterého nás částečně vysvobodil až proměněný pokutový kop v podání Rulce. Zároveň však i trochu chápu roztrpčení soupeře z posouzení penaltové situace, kdy se podobné zákroky v prostoru pokutového území jako nedovolené posuzují jen zřídka. Rozhodčí ale nejprve vyhodnotil samotný střet Rezka s bránícím hráčem a po přezkoumání místa přestupku mu následně už nezbylo nic jiného než ukázat na penaltový puntík. Hosté poté šli kvůli svému řečnění se sudím do oslabení, ale ani to nám už nepomohlo vymanit se z herního trápení a z utkání si tak odnášíme pouze bod. Nezbývá, než tento nepříliš podařený zápas co nejdříve hodit za hlavu,“ shrnul gólman domácího celku Jakub Málek.

„První půli byli domácí aktivnější. Dostali se do tří větší gólových šancí, které ale brankář dokázal vychytat. Až do poslední minuty bylo skóre vyrovnané, nicméně soupeř dokázal ještě před koncem poločasu vsítit jednu branku z protiútoku. Do druhého dějství jsme ale vstoupili mnohem lépe, než soupeř. Podařilo se nám vstřelit opravdu výstavní branku po rohovém kopu. Záhy jsme šli dokonce do vedení po hrubce domácího brankáře. Bohužel velký vliv na průběh utkání bylo zranění našeho gólmana, a tedy do brány musel hráč z pole. Soupeř nakonec dokázal srovnat z pokutového kopu. Myslím si, že remíza a dělba bodů byla nakonec spravedlivá,“ zhodnotil za hosty vedoucí týmu Pavel Cabrnoch.

Branky: 45. Záhora, 67. Rulc (Z PK) – 49. Cabrnoch, 55. Kratochvíl. Poločas: 1:0.

Polaban Nymburk B – Kostomlaty 6:0

„Do zápasu jsme vstoupili aktivně a snažili jsme se kombinovat a nepouštět soupeře do hry. Pomohl nám opět brzký gól v 10. minutě utkání. První poločas jsme drželi balon, ale do větších šancí jsme se nedostávali. Naštěstí nám pomohla na konci první půle standardní situace a uklidňující druhý gól. Ve druhé půli jsme soupeře fyzicky předčili a nepouštěli ho do větších šancí, naopak my jsme se trefili ještě čtyřikrát. Jsme rádi, že jsme opět neinkasovali a byli produktivní směrem dopředu. Celý tým si zaslouží pochvalu za předvedený výkon,“ řekl po utkání hráč Polabanu Tomáš Dědek.

„Proti mladému a kvalitnímu soupeři jsme si vytvořili minimum šancí. Většinu zápasu jsme se bránili. Přesně takhle by měly B týmy fungovat. Gratuluji soupeři k výhře,“ okomentoval asistent z Kostomlat Tomáš Novák.

Branky: 10., 77. a 80. Kovacs, 43. Filip, 62. Provazník, 90. Hrdlička. Poločas: 2:0.

Kostelní Lhota – Všejany 1:5

„Zápas se nám vůbec nevydařil. Měli jsme hodně absencí a bylo to znát. Soupeř byl více na míči a vytvořil si díky tomu také dost šancí, které se mu povedly proměnit. Po dvou penaltách během chvilky se nám nehrálo moc dobře. Druhý poločas jsme zkusili ještě zabojovat, ale bohužel to nestačilo,“ ohodnotil domácí utkání místní hráč Daniel Hovorka.

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu, prvních deset minut jsme hráli na jejich půlce a vyústila z toho první branka. Za stavu 1:0 nás podržel brankář, kdy šel protihráč sám na bránu. Pak do poločasu rozhodčí odpískal dvě penalty, které byly nařízeny správně a první půle skončila 0:4 pro nás. Ve druhém poločase jsme se nikam nehnali, soupeř vyrovnal hru a dal na 1:4. My využili ještě jednu šanci, a tak zápas i skončil s výsledkem 1:5. Hráli jsme dobře, v klidu jsme kombinovali a body jsme si určitě zasloužili,“ chválil tým trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 59. Telipský – 11. Zavřel, 24. Jon, 28., 31. a 64. Bouška (dva z PK), Poločas: 0:4.

Městec Králové B – Tatce 1:1

„Přijel k nám snaživý soupeř, který se v prvním poločase dostal do vedení po mé chybě, když jsem dlouhý a vysoký nákop někde ztratil ve sluníčku a spadlo mně to pod břevno. Jinak jsme byli víc na míči, ale celý zápas jsme měli problém s finální fází. Druhý poločas se odehrával ve stejné režii. My se tlačili dopředu, ale bez efektu a soupeř se dostal do čtyř samostatných úniků, ze kterých naštěstí neskóroval. V závěru jsme hodně riskovali a z posledního rohu po závaru hostující hráč volejbalově vyrazil míč z branky a kopali jsme penaltu. K té se postavil David Matoušek a ukázal, že má pevné nervy a jistě proměnil. Za bod jsme rádi. Je vidět, že to není trojka a kluci si musí na jiný fotbal zvyknout,“ popsal brankář domácích Roman Šádek.

Branky: 93. Matoušek (z PK) – 32. Březina. Poločas: 0:1.

Markéta Stiborová