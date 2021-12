Podzimní část sezony je již minulostí. Jaká byla z pohledu předsedy svazu?

Pro mě byla především nováčkovská, co se moji funkce týká. Myslím, že nám všem rychle utekla, nemuseli jsme řešit žádný vetší problém a hlavně jsem rád, že se celá dohrála.

Vy máte za sebou takovou úvodní část po zvolení do funkce předsedy. Jak vnímáte svoje působení v čele okresního svazu?

To by měli asi hodnotit především okresní oddíly. OFS jsem přebíral po mém předchůdci ve velmi dobrém stavu a snad se mi vše, co jsem klubům slíbil, daří uskutečňovat. Ale jak jsem odpovídal výše, to by měli hodnotit především zástupci jednotlivých okresních oddílů.

Nelitujete ještě, že jste do funkce předsedy šel?

Ne, v žádném případě.

Za začátku jste deklarovali, že chcete zlepšit práci s mládeží. Podařilo se?

Myslím, že ano. Nebo alespoň udržet na stejné úrovni. Máme, pokud se nemýlím, jedenáct soutěží mládeže plus turnaje minipřípravek 3+0, které jsem osobně navštívil a byl jsem doslova unešený nadšením těch nejmenších fotbalistů, fotbalistek a jejich trenérů, jejichž práce si nesmírně vážím. I proto, že já sám jsem několik let trénoval ty nejmenší fotbalisty, a proto vím, co tato práce obnáší. Všem, kteří se věnují práci s mládeží, patří ode mne obrovské poděkování. Dále tu máme okresní výběry žáků, nově i dívek a první tréninky má za sebou i nový okresní výběr mladšího dorostu, který měl svůj turnaj v Příbrami.

Za celou podzimní část sezony jste zřejmě nemuseli řešit žádný zásadní problém nebo kauzu. Co tedy považujete za nejtěžší rozhodnutí?

Nemyslím, že bych za celou dobu svého působení ve funkci předsedy musel řešit nějaký zásadní problém, či rozhodnutí.

Co vás tedy na podzimní části sezony nejvíce zklamalo?

Nedá se říct, že zklamalo. Ale vždy mě osobně moc mrzí, když se některý oddíl nedostaví ke svému utkání.

A co vás naopak potěšilo?

Jak už jsem odpovídal výše, mám radost z našich mládežnických soutěží, z okresních výběrů a počtu mládežnických oddílů. Také z fungujících odborných komisí a z toho, že se celá podzimní část soutěž dohrála.

Fotbal a sport obecně stále komplikují koronavirová opatření. Jak to zvládl okresní fotbal z tohoto pohledu?

Upřímně přiznávám, že jsem měl na konci podzimní části soutěže obavu, aby se vzhledem k pandemické situaci stačila dohrát. Jsem rád, že snad zvítězil zdravý rozum a soutěže se dohrály. Myslím, že pohyb na čerstvém vzduchu na venkovních sportovištích určitě nikomu neublíží a naopak pomáhá k získání imunity.

Bylo těžké připravit vše na soutěžní ročník?

Vzhledem k tomu, že se začalo hrát takřka po deseti měsících, jsem měl největší obavy z toho, že se některé oddíly, hlavně pro nedostatek hráčů, nepřihlásí do soutěží. Nakonec musím říct, že oddílů je ještě více, než před tou dlouhou pauzou. Debatu jsme na výkonném výboru, společně se Sportovně-technickou komisí vedli hlavně o složení a hracím systému třetích tříd. Nakonec si myslím, že se nám podařil nastavit dobře a tato soutěž se zatraktivnila. Také jsme museli řešit neustále se měnící vládní opatření ohledně covidu, co platilo jeden víkend, druhý už neplatilo. Museli jsme na to reagovat.

Jaká je situace ohledně rozhodčích. Máte jich dostatek?

To je asi největší problém, rozhodčí chybí. A to nejen u nás, ale i v ostatních okresech. Protože jsme druhý největší okres ve středočeském kraji, co se počtu oddílů týče, obsazujeme daleko více utkání, než ostatní okresy. Tady musím především poděkovat Komisi rozhodčích a hlavně jejímu předsedovi Pavlu Kubečkovi za to, že i díky spolupráci s okolními OFS, bylo neobsazeno pouze minimum utkání. Často spolu řešíme, že v konkrétní hrací den bude neobsazeno z důvodu malého počtu rozhodčích třeba i devět utkání a jemu se nakonec podaří všechna utkání obsadit. Tady musím trochu pokárat oddíly za to, že pokud hrozí to, že nebudou mít utkání obsazené kvalifikovaným rozhodčím, dáváme jim to včas vědět s tím, že pokud si utkání přeloží na dřívější či na dopolední začátek, bude jejich utkání obsazené. Bohužel zájem oddílů o přesun začátku utkání je takřka nulový.

S koncem okresních fotbalů cítíte úlevu?

Jsem především rád, že se nám všechny naše soutěže podařilo dohrát. A upřímně přiznávám, že už teď se moc těším na jarní pokračování.

Jak bude vypadat vaše práce šéfa svazu během zimní přestávky?

V pátek 26. listopadu jsme rozlosovali složení skupin třetích tříd na jarní část sezony, STK bude muset připravit termínovou listinu na jaro. A nejdéle koncem ledna chceme mít rozlosovanou kompletní jarní část. Připravujeme pravidelné setkání okresních oddílů za účasti představitelů VV SKFS. Snad začnou zimní přípravné zápasy a ve druhé polovině března by měly vypuknout boje v mistrovských zápasech. Závěrem bych chtěl všem popřát krásné vánoce, pevné zdraví a doufám, že jarní část soutěže začne podle plánu a my všichni, co fotbal milujeme, budeme moci opět zaplnit okresní trávníky tou nejkrásnější hrou.