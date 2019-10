Jíkev – Vykáň 3:2

„Co k tomu říct? Bída! Možná podcenění, možná přizpůsobení se hře soupeře. Kdybychom po úvodním náporu a šancích vedli o tři, čtyři góly, pak by možná zápas dopadl tak, jak asi každý očekával. Místo toho z ničeho dostaneme gól a rázem si nevíme rady. Po celý zápas se hrálo na polovině soupeře do deseti lidí, ale nám chyběla finální hra do zakončení. Zápas jsme nezvládli, Vykáň předvedla nebojácný výkon. Po přísné penaltě za údajnou ruku ve vápně Vykáň snížila a my se ještě strachovali v závěru o tři body,“ zhodnotil utkání předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

„Podali jsme nejlepší výkon sezony, konečně jsme i skórovali. Jíkev má výborný tým na okresní přebor. I přes porážku jsme z Jíkve odjížděli spokojeni,“ potěšil dobrý výkon týmu hrajícího funkcionáře Vykáně Václava Bryndzu.

Branky: 8. Veselý, 37. Pařízek, 60. Poláček – 29. Rosenkranz, 73. Bajzlík (z PK). Poločas: 2:1.

Přerov – Loučeň 1:0

„Soupeř je kvalitní, fotbalový, ale my jsme dodrželi svoji taktiku. Překvapilo mě, že jsme soupeře po celou dobu mírně přehrávali a nepouštěli jsme ho do šancí. Sami jsme si vytvořili několik velkých příležitostí, mohli jsme dát pět gólů. Na kopyto kola nominuji sebe, netrefil jsem z malého vápna bránu,“ usmíval se dobře naložený přerovský hráč Jiří Adamec.

„V poslední době jsme ve velkém útlumu. Proti nadšeně bojujícím domácím jsme si nevytvořili pořádnou šanci. Vzadu děláme chyby a dopředu jsme nebezpeční jen sami sobě. Prohráli jsme zcela zaslouženě. Nejde nám to, jakoby se kluci odnaučili hrát fotbal,“ truchlil kouč poražených Otakar Ottomanský.

Branka: 7. Kadeřávek. Poločas: 1:0.

H. Jeseník – Třebestovice 1:4

„Podali jsme asi zatím nejhorší výkon podzimu. Nebyli jsme schopni se srovnat na podmáčeném terénu. Na rozdíl od soupeře, který hrál jednodušší a účelný fotbal. Hosté se dostali do rychlého vedení, které postupně navýšili. Po poločase se nám podařilo snížit na 1:3, ale vzápětí jsme nepohlídali hráče, který dal na 1:4. Pak se utkání dohrávalo. Soupeř vyhrál zaslouženě, jelikož uzpůsobil hru a pohyb na špatném terénu,“ řekl k utkání vedoucí Hrubého Jeseníku Dalibor Javůrek.

Branky: 50. Šnajdr – 3. Schejbal, 9., 21. a 55. M. Hubáček. Poločas: 0:3.

Kovanice – Tatce 4:1

„Do utkání jsme nenastoupili dobře. První poločas se nám vůbec nepovedl. Hned na začátku jsme mohli inkasovat gól, když hráč šel sám na naši bránu. Trefil ale tyč. Proti nám nastoupil mladý a běhavý tým, my jsme se s tím nedokázali vypořádat. Pak se nám nakonec podařilo, na konci poločasu dát gól na 1:0. Soupeř ale za tři minuty srovnal. Druhá půle byla od nás lepší, převzali jsme iniciativu. Soupeři docházely síly a postupem času se hrálo na jejich bránu. Poslední čtvrthodinu jsme jim pak dokázali dát tři góly. Výsledek vypadá jednoznačně, ale první poločas byl z naší strany špatný,“ byl rád za tři body trenér Kovanic Lukáš Kout.

Branky: 40. Krejčík, 75. a 88. Kukla, 82. Fiferna – 43. Pokorný. Poločas: 1:1.

Rožďalovice – Polaban B 4:0

„Na soupeře jsme nastoupili aktivně. Většinu času jsme drželi balon na kopačkách my. Měli jsme dost šancí, které jsme ale bohužel nevyužili. Pak jsme měli možnost dát první gól z penalty, trefili jsme ale břevno. O sedm minut později jsme dobře odebrali balon a po centru jsme dali na 1:0. Do druhého poločasu jsme nastoupili nekoncentrovaní a soupeř pak mohl vyrovnat. Naštěstí se tak nestalo. Vzápětí brankář hostů špatně vykopl, Dont zpracoval v poli balon a z půlky hřiště překopl gólmana. To nám dalo klid na kopačky. V závěru jsme přidali dvě branky, když už soupeř přestal být aktivní,“ popisoval průběh utkání trenér domácích Valeš.

„Nedá se říci, že se nám utkání úplně nepovedlo. Měli jsme tam i světlé momenty, kdy jsme soupeře přehrávali. O zápasu rozhodly naše chyby, kterých jsme se dopustili, a soupeř je dokázal potrestat. Herně to od nás nebylo tak špatné, ale doplatili jsme na chyby,“ komentoval trenér rezervy Polabanu Lukáš Urban.

Branky: 37. Veselý, 55. Dont, 70. Dorotík, 81. J. Najmon. Poločas: 1:0.

Všejany – Kost. Lhota 4:2

„Dvacet minut jsme prakticky hráli na jednu bránu. My jsme se pak dostali do vedení 2:0. Další šance jsme nevyužili a nabídli jsme velkou hrubkou hostům snížení na 2:1. Následovala krásná střela Kostelní Lhoty, kdy se trefil ten samý hráč, který byl asi nejnebezpečnější. Tím bylo srovnáno na 2:2. Do druhého poločasu jsme chtěli vstoupit jako do prvního. Ve druhé části zápasu byla ale hra vyrovnanější. Hosté hrozili spíše z brejků. My jsme se dostali do vedení po penaltě a přidali jsme ještě jeden gól. Potom jsme si už vedení pohlídali,“ byl rád trenér Všejan Jan Truksa.

„Domácí tým nás od začátku přehrával a do dvacáté minuty vedl zaslouženě 2:0. Po chybě gólmana a povedené individuální akci nás do zápasu vrátil Stepan Shuldak. Ve druhém poločase nás zlomil proměněný pokutový kop domácích, na který už naše zraněními oslabené mužstvo nedokázalo odpovědět,“ popsal střetnutí trenér Kostelní Lhoty Petr Hovorka.

Branky: 12. Hanuš, 16. Šáfr, 58. Bouška (z PK), 87. Náhlovský – 25. a 37. Shuldak. Poločas: 2:2.

Kostomlaty – Bohemia B 1:1

„Poděbrady mají mladý a běhavý tým a my jsme jim to dost ulehčili. Řekl bych, že náš výkon byl ospalý, chybělo tam více nasazení. První poločas se odehrával v boji o střed pole. My jsme se ujali vedení 1:0 po standardní situaci. S tím jsem byl spokojen. Do druhé půle jsme vstoupili vcelku dobře, ale po čtvrt hodině jsme opět zapadli do šedého průměru výkonnosti. Měli jsme špatnou rozehrávku odzadu, byl tam špatný pohyb. Toho Poděbrady využily a po zásluze vyrovnaly. Na konci zápasu jsme měli ještě dvě vyložené šance, ale nevyužili jsme je. Zápas skončil zaslouženou remízou,“ zakončil hodnocení utkání trenér Kostomlat Martin Šulc.

„Remíza je asi spravedlivá. První šanci vstřelit gól jsme měli my. Kostomlaty nás nijak nepřekvapily, hrozily ze standardek. Po jedné jsme bohužel dostali gól, ale nemuselo k tomu vůbec dojít. Jinak jsme měli územní převahu. Hráli jsme jako minulý týden jen po vápno. Nakonec jsme vyrovnali, a to asi ze třiceti metrů ze standardky, kdy se hlavou trefil Suchánek. Posledních pět minut patřilo domácím. Nás podržel brankář,“ uvedl hráč Bohemie Roman Brtna.

Branky: 41. Čepek – 81. Suchánek. Poločas: 1:0.

Sestava kola

Kubík (Bohemia Pdy B) - Lugmajer (Třebestovice), Dvořák (Kostomlaty), Forejt (Přerov), Schubert (Jíkev) - Nastoupil (Všejany), Vodička (Přerov), Kukla (Kovanice), Dont (Rožďalovice) - Hanuš (Všejany), Shuldak (Kostelní Lhota).

Tabulka

1. Jíkev ⋌ 7 7 0 0 33:11 21

2. Kostomlaty ⋌ 7 5 1 1 20:9 16

3. Všejany ⋌ 7 5 1 1 15:8 16

4. Loučeň ⋌ 7 4 1 2 25:11 13

5. Rožďalovice ⋌ 7 4 1 2 25:12 13

6. Hr. Jeseník ⋌ 7 3 1 3 14:16 10

7. B. Poděbrady B ⋌ 7 3 1 3 14:17 10

8. Přerov n. L. ⋌ 7 3 1 3 9:13 10

9. Kovanice ⋌ 7 3 0 4 13:13 9

10. Třebestovice ⋌ 7 3 0 4 14:18 9

11. P. Nymburk B ⋌ 7 2 1 4 14:14 7

12. Kost. Lhota ⋌ 7 2 1 4 17:21 7

13. Tatce ⋌ 7 0 1 6 6:25 1

14. Vykáň ⋌ 7 0 0 7 2:33 0

Markéta Stiborová

Petr Stibor