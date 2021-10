Střeleckou formu měl zkušený přerovský fotbalista Rastislav Galovič, který dal tři branky rezervě Městce Králové a velel tak výhře 4:0. Ještě o jeden gól více dala rezerva poděbradské Bohemie na půdě Loučeně. Parádní tečku za výhrou udělal dokonalou ranou Rulc. Dva obraty byly k vidění v Předhradí. Domá vedli, pak přenechali vedení Kostomlatům, aby si ho vzali ve druhém poločase zpět.

Loučeň – Bohemia Poděbrady B 0:5

„Pokračujeme ve velice špatných výkonech už několikátý zápas. Utkání s Poděbrady bylo jednostranné, jasně nás jejich tým přehrával a výsledkem toho bylo pět gólů v naší síti,“ řekl trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

„Po domácí ztrátě jsme dokázali zabrat na hřišti soupeře a přivézt cenné body. Loučeň se patrně aktuálně nenachází v ideálním rozpoložení, ale utkání jsme získali především díky dobré kombinaci, zlepšené produktivitě a také poměrně brzkému vedení. V 18. minutě jsme vedli dvoubrankovým rozdílem po gólech, které vsítili Kaše a Soukup. To nám dodalo potřebný klid, ačkoliv i soupeř měl v závěru prvního poločasu minimálně dvě dobré příležitosti, po kterých mohl průběžné skóre korigovat. To se však nestalo a po sedmnácti minutách druhé půle jsme definitivně unikli strastem pověstné Csaplárovy pasti, když vedení pojistili z pokutového kopu Rulc a po Archalousově nezištné přihrávce před odkrytou bránu svým druhým gólem v utkání Kaše. Pak jsme se však možná až příliš nechali strhnout vývojem utkání a přestali tolik myslet na obranu. Všechny ošemetné situace se nám nakonec podařilo ustát bez inkasované branky. Pátý gól v závěru utkání vykouzlil parádní dalekonosnou střelou Rulc a dodal tak dokonalou tečku za naším jednoznačným vítězstvím. Jen víc takových výkonů, kdy pochvalu zaslouží celé mužstvo včetně střídajících hráčů,“ shrnul gólman hostů Jakub Málek.

Branky: 10. a 62. Kaše, 18. Soukup, 59. a 85. Rulc (první z PK). Poločas: 0:2.

Kostelní Lhota – Vykáň 0:6

„Zápas s domácí Kostelní Lhotou byl od začátku v naší režii. Vytvářeli jsme si tlak a proměňovali vytvořené šance. V obou poločasech se nám podařilo vstřelit po třech brankách a výsledkem 6:0 si odvážíme tři body,“ komentoval Martin Dlouhý z Vykáně.

Branky: 12. Kočí, 15. Hanzlík, 17. a 80. Bejbl, 52. Huráb, 55. Novotný (z PK). Poločas: 0:3.

Kněžice – Třebestovice 2:2

„Celý zápas jsme byli na balonu, udávali jsme tempo hry a vytvářeli si šance. Soupeř sem přijel bránit a hrát na brejky, kde jsme jim do poločasu opět po naší žákovské chybě darovali gól. Druhý poločas byl stejný. Dominovali jsme na balonu, soupeř jen nakopával balony dopředu na náhodu. Vystřelili jsme gól po důrazu ve vápně. Při naší rozehrávce opět po žákovské chybě šel soupeř do vedení. Z rohu jsem pak dával na 2:2. Opět to jsou pro nás ztracené dva body. Soupeř vystřelil dvakrát na bránu, a ještě jsme jim to dali na zlatém podnose. My se hrozně na gól nadřeme,“ řekl k utkání hráč domácího celku Tomáš Živnůstka.

„V Kněžicích se hrál otevřený fotbal plný neproměněných šancí, kdy oba celky mohly vyhrát, ale i prohrát. Za bod jsme asi raději my. Děkujeme všem divákům, kteří nás jeli takovou dálku podpořit a doufám, že se nám brzy uzdraví tři hráči, kteří se nám při tomto utkání zranili,“ přeje si hráč Třebestovic Jan Čapek.

Branky: 60. Hovorka, 75. Živnůstka – 19. Sapezhko, 68. Shapovalov. Poločas: 0:1.

Všejany – Polaban Nymburk B 0:0

„Těžce jsme dávali dohromady tým, takže jsme moc nenapadali a chtěli jsme hrát hlavně odzadu. Od nás to byl bojovný výkon a hodně nám pomohl gólman, protože Polaban měl výborné standardky. I my jsme ale měli nějakou šanci. Remíza je pro nás asi vítězstvím, protože soupeř byl lepší, mladší a běhavější. Zápas jsme ale odmakali a připravili jsme Nymburk o dva body, které jim mohou chybět,“ uvedl trenér domácích Jan Truksa.

„Utkání ve Všejanech bylo hlavně o soubojích ve středu hřiště a odpovídá tomu také výsledek. Nepodařilo se nám vstřelit branku a remíza je pro nás ztrátou. Kvalita utkání a rozhodčího byla na nízké úrovni,“ shrnul hráč Polabanu Tomáš Dědek.

Přerov n. L. – Městec Králové B 4:0

„Do poločasu jsme vedli 3:0, kdy náš hráč Galovič nastřílel čistý hattrick. Potom už se zápas víceméně dohrával. Městec sice nebyl náš nejhorší soupeř, ale v tomto utkání jsme byli jasně lepší my. Po zásluze jsme nakonec vyhráli 4:0. Vyzdvihl bych výkon celého mužstva, a hlavně pak Rastislava Galoviče za tři góly v první půli,“ chválil vedoucí přerovského týmu Pavel Cabrnoch.

„Na zápase není moc co hodnotit. Od první minuty byl soupeř lepší, víc chtěl hrát, běhal, snažil se, a to bohužel stačilo. My se vůbec nedostali do hry. Jedinou vážnější šanci jsme si vytvořili asi v 60. minutě. Výsledek je pro nás ještě milosrdný, protože soupeř ve druhém poločase z pěti jasných šancí nebyl schopen trefit branku. Je potřeba na tento zápas rychle zapomenout a za týden doma vyhrát,“ zdůraznil královéměstecký útočník Ladislav Krejčí.

Branky: 13., 24. a 44. Galovič, 80. Prokeš (z PK). Poločas: 3:0.

Hrubý Jeseník – Tatce 3:2

„Po výborném začátku a rychlém gólu jsme měli utkání pod kontrolou. Ve druhé polovině poločasu byl průběh zápasu vyrovnaný a hosté dokázali srovnat. Do konce druhého poločasu jsme něco změnili a dokázali nakonec utkání dovést zaslouženě do vítězného konce. Celkově to byl spíše boj než fotbal. Ale za tři body jsme rádi,“ uvedl za celý tým Pavel Stránský z Hrubého Jeseníku.

Branky: 2. Stránský, 60. Pivec, 69. Kunc – 38. Březina, 76. Vašíček. Poločas: 1:1.

Předhradí – Kostomlaty 3:2

„Odehráli jsme s Kostomlaty velmi hezké utkání, kdy se potkaly dva fotbalové týmy. Oba mančafty chtěly hrát fotbal na úkor výsledku, a to ukázal i vývoj zápasu. V poločase vedli hosté 1:2 a my jsme to pak otočili, díky bojovnosti. I rozhodčí to velmi dobře zvládl,“ okomentoval zápas Jaroslav Horák z týmu Předhradí.

„Zklamali jsme a vůbec nemám chuť k tomu cokoliv říkat. Jediné, co se nám povedlo, byl obrat na 2:1. Jinak jsme propadali v základních herních činnostech a nedokázali jsme proměnit ani nejvyloženější šance,“ byl zklamaný trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 38. a 58. Slavík, 57. Horák – 40. Ševčák, 44. Klepač. Poločas: 1:2.

Markéta Stiborová