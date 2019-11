V čele tabulky má Jíkev sedmibodový náskok před mužstvem Všejan. Na posledních třech příčkách jsou tři nováčkové – Tatce, Vykáň a rezerva Polabanu Nymburk.

V podzimní derniéře se více dařilo hostujícím týmům. Pět ze sedmi utkání totiž vyhrály. Doma zvítězila jen Jíkev. A jeden zápas skončil dělbou bodů. Po bodu si rozdělily celky Všejan a Kostomlat.

K. Lhota – Loučeň 1:3

„První půle byla vcelku vyrovnaná, hosté byli více na míči a šance byly na obou stranách. Ve druhém poločase jsme Loučeň přimáčkli, ale při dalších gólovkách jsme neměli štěstí. A hosté nás vždy trestali. Jsem rád, že už je konec sezony, zranění a nemoci se nám nevyhýbaly. Za podzim jsme vystřídali neuvěřitelných devětadvacet hráčů,“ uvedl sekretář Kostelní Lhoty Tomáš Ulrich.

„Do zápasu jsme vstoupili lépe a dali jsme brzy gól. Pak jsme ještě vedení navýšili. Bohužel před poločasem domácí snížili, ale my jsme ještě kontrovali třetí brankou. Druhou půli jsme se dostali pod tlak, ale z brejků jsme měli více šancí než v prvním poločase. Mohli jsme mít klidnější konec utkání, nic jsme ale neproměnili. Domácí měli asi dvě šance, jinak jsme si to pohlídali. Spokojenost je s prvním poločasem, ve druhém jsme byli pod tlakem. A musím pochválit trojici rozhodčích, vše bylo úplně bez problémů,“ potěšilo loučeňského trenéra Otakara Ottomanského.

Branky: 28. Telipský – 8. a 20. Peterka, 42. Löbl. Poločas: 1:3.

H. Jeseník – Bohemia B 1:4

„V prvním poločase se hrál vyrovnaný zápas s minimem šancí. Z penalty jsme se dostali do vedení 1:0. Bohužel pak soupeř vyrovnal a přidal další góly do konce poločasu. V úvodu druhé půle hosté trefili třetí gól. Poté už si Poděbrady kvalitní hrou na těžkém terénu ubojovaly vítězství. Lépe se vypořádaly s terénem než my. Vítězství soupeře je zasloužené,“ uznal vedoucí domácích Dalibor Javůrek.

Branky: 31. Procházka (z PK) – 41. Schulz, 45. a 60. Martínek, 48. Rulc. Poločas: 1:2.

Jíkev – Rožďalovice 5:2

„Jsem rád, že jsme zvládli i poslední utkání podzimu. Dařilo se nám. První poločas měl kvalitu a proměňovali jsme šance. Hráli jsme aktivně, a i když soupeř vysoko napadal, postupnou rozehrávkou jsme se dostávali do šancí. Dali jsme dva rychle góly. Ten první z přímého kopu, a pak hattrickem Veselého rozhodli. Druhý poločas už byl v podstatě zbytečný. Už to bylo spíš o bojovnosti. Vypadli jsme z tempa, ale není se co divit, když po poločase vedete 5:1. Myslím, že podzim byl z našeho pohledu vynikající. Vyhrát všechna utkání se jen tak nevidí,“ pochvaluje si Jan Lebduška.

„Lídr splnil roli favorita a podzimní část jsme tak zakončili prohrou. I přes slibný začátek, soupeř potvrdil kvalitu a z první šance skóroval. O tři minuty později udeřili domácí podruhé, když dokázali zužitkovat centrovaný balon do vápna. My jsme si také dokázali vytvořit šance, kdy skóroval Chlomek. Soupeř byl bohužel dál efektivní v proměňování svých příležitostí a do čtyřicáté minuty jsme dostali všech pět gólů. Ve druhé půli soupeř jakoby nastavil úsporný režim a chtěl zápas už jen dohrát. My jsme ale zápas nevzdali. Našim problémem však byla koncovka. Skóre korigoval Dont ze standardní situace, když si domácí hráč srazil míč hlavou do branky. Podzimní část sice nevyšla úplně podle představ, hlavním úkolem ale vytvořit fungující tým. Děkujeme všem fanouškům za podporu,“ uvedl trenér Rožďalovic Jakub Valeš.

Branky: 12. Kóňa, 15., 29. a 36. Veselý, 39. Fichtner – 23. Chlomek, 55. Dont. Poločas: 5:1.

Kovanice – Přerov 0:5

„My jsme si nejhorší výkon podzimu nechali na konec. První poločas jsme byli úplně mimo. Hosté byli rychlejší, důraznější a my jsme jim nechávali prostor. Zaslouženě jsme v zápase prohráli 0:5. Druhý poločas byl vyrovnaný, kdy jsme měli i my nějaké šance. Ale od nás to byl v první půlce ostudný výkon,“ zdůraznil trenér Kovanic Lukáš Kout.

„Bylo to důrazné, tvrdé utkání, které jsme ale od Kovanic čekali. Byla tam spousta faulů, ale musím pochválit rozhodčího, že nastavil rozumný metr a zápas tak měl dobrou kvalitu. Do utkání jsme vstoupili aktivně a soupeře jsme možná i zaskočili. Soupeř si za první poločas nevytvořil žádnou příležitost, ale za to my jsme tlačili. Ve druhém poločase se nám podařilo z první akce vstřelit gól a zbytek zápasu jsme si už pohlídali,“ vyprávěl po vítězném utkání přerovský zkušený fotbalista Jiří Adamec.

Branky: 13. Kadeřávek, 35. a 38. Kratochvíl, 44. Veselý (z PK), 48. Šenkýř. Poločas: 0:4.

Tatce – Polaban B 3:7

„O vítězství jsme dokázali rozhodnout už v prvním poločase a za to jsem velmi rád. Nic méně jsme prohrávali už od osmé minuty, ale dokázali jsme rychle odpovědět. Do poločasu jsme skórovali ještě čtyřikrát a do druhého poločasu se nám šlo tedy mnohem lépe. Druhý poločas už jsme nepůsobili tak aktivně, ale výhru jsme si pohlídali. Oba týmy přidaly po dvou brankách, a tak zápas skončil naší výhrou 7:3,“ řekl k utkání trenér rezervy nymburského Polabanu Lukáš Urban.

Branky: 8. Hoznauer, 60. Petrásek, 74. Černý – 15., 20. a 44. Nechanský, 40. a 45. P. Daněk (druhý z PK), 62. a 86. Protivný. Poločas: 1:5.

Všejany – Kostomlaty 2:2

„Do poločasu jsme se dostali do vedení dva nula, což pro nás bylo příznivé. Ve druhé půli jsme ale inkasovali rychle po sobě jdoucí branky od soupeře. My jsme měli absenci dvou stoperů, takže nám to vzadu haprovalo. Hosté ještě měli možnost zápas strhnout na svou stranu. I my jsme měli velkou šanci, ale všechna snaha už byla bez proměny. Obě mužstva mohla rozhodnout ve svůj prospěch. S bodem jsme ale spokojeni a i s celou sezonou,“ uvedl trenér všejanského celku Jan Truksa.

„Myslím si, že první poločas byl velmi vyrovnaný. Zápas se rozjel v celkem svižném tempu. Nicméně my jsme v závěru poločasu polevili v koncentraci a to soupeři stačilo, aby dvakrát skóroval. Domácí šli tedy do poločasového vedení. Po poločase jsme si řekli, že musíme přidat v aktivitě a to se nám i podařilo. Ve druhé půli jsme otevřeli hru, ale soupeře jsme přehrávali. Podařilo se nám skórovat ze standardních situací a vyrovnali jsme na konečných 2:2. Myslím si, že za předvedený druhý poločas jsme si tu remízu zasloužili a oba týmy mohou být spokojeny,“ konstatoval po zápase trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 42. Bouška (z PK), 44. Šváb – 68. Zalabák, 71. Houdek. Poločas: 2:0.

Vykáň – Třebestovice 1:5

„Zakončili jsme sezonu vítězstvím. Do utkání jsme vstoupili velice dobře. Vstřelili jsme rychlé dvě branky. Ještě jsme nedali spoustu dalších šancí. Domácí neměli do poločasu vůbec nic. Do poločasu jsme dali ještě jednu branku a bylo prakticky rozhodnuto. I když vstup do druhého poločasu jsme trochu zaspali a domácí snížili. My jsme to ale ustáli a dva další góly potvrdily naše vítězství,“ komentoval zápas trenér hostujícího mužstva Zdeněk Mecera.

Branky: 47. Zdich – 1., 22. a 50. Hubáček, 7. a 64. Nedbal. Poločas: 0:3.

Sestava kola

Kubík (Bohemia Poděbrady B) - Hofírek (Všejany), Kratochvíl (Přerov), Veselý (Jíkev), Veselý (Přerov) - Peterka (Loučeň), D. Hubáček (Třebestovice), Štrbík (Všejany), Pavlíček (Kostomlaty) - Martínek (Bohemia Poděbrady B), Nechanský (Polaban Nymburk B).

Tabulka

1. Jíkev ⋌ 13 13 0 0 66:19 39

2. Všejany ⋌ 13 10 2 1 42:16 32

3. Loučeň ⋌ 13 7 2 4 36:23 23

4. Kostomlaty ⋌ 13 7 2 4 35:24 23

5. B. Poděbrady B ⋌ 13 7 1 5 35:28 22

6. Kovanice ⋌ 13 7 1 5 26:24 22

7. Přerov n. L. ⋌ 13 6 1 6 25:25 19

8. Třebestovice ⋌ 13 6 0 7 33:36 18

9. Rožďalovice ⋌ 13 5 2 6 35:31 17

10. Kost. Lhota ⋌ 13 5 1 7 38:38 16

11. Hr. Jeseník ⋌ 13 4 2 7 21:35 14

12. P. Nymburk B ⋌ 13 4 1 8 27:36 13

13. Vykáň ⋌ 13 2 0 11 16:53 6

14. Tatce ⋌ 13 0 1 12 16:63 1

Markéta Stiborová

Petr Stibor