Třebestovice – Tatce 4:0

„Nastoupili jsme do utkání dobře a za patnáct minut jsme vedli o dva góly. A pak jsme nedali spoustu šancí. Soupeř byl špatný. Zaslouženě jsme vyhráli, naše vítězství mohlo být klidně dvouciferné. I tak je výhra jednoznačná,“ byl spokojený trenér vítězného celku Zdeněk Mecera.

Branky: 2. a 17. Sekera, 25. Kurka, 60. D. Hubáček. Poločas: 3:0.

Přerov – Jíkev 1:5

„Prvních deset minut jsme hráli se zbytečným respektem. Dostali jsme také první branku. Pak se nám povedlo vyrovnat. Ve druhém poločase jsme zase zbytečně zalezli a dostali jsme dvě slepené branky. Tím se dostal soupeř na koně. My jsme to otevřeli a to byla voda na jejich mlýn. Jíkev je velice dobrá a nemá v této soutěži co dělat,“ řekl přerovský fotbalista Jiří Adamec.

„Vést po prvním poločase o šest nebo sedm gólů, nikdo by se nedivil. Místo toho domácí odpověděli na náš vedoucí gól ojedinělou akcí, z níž srovnali stav na 1:1. A ikdyž jsme brzy přidali druhý gól, dávali jsme domácím stále naději na přijatelný výsledek. Bohužel jsme nedokázali proměnit ani penaltu. Až ve druhém poločase jsme přidali třetí branku, uklidnili jsme se a hráli svoji hru. Domácí srdnatě bojovali do třetí branky ve své síti, pak už to bylo jen otázkou skóre,“ řekl k zápasu předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

Branky: 10. Kadeřávek – 6. a 75. Pařízek, 24. Poláček, 65. Másílko, 68. Fichtner. Poločas: 1:2.

Loučeň – Všejany 0:3

„Soupeř začal utkání aktivně. Vytvořil si několik brankových příležitostí, které jsme naštěstí přečkali. S přibývajícím časem jsme se dostávali do zápasu. Bohužel nám to zkazila jedna chybná přihrávka, kterou soupeř dokázal přetavit na gól. Ve druhém poločase jsme brzy dostali lacinou branku, a více méně bylo po zápase. Soupeř od té doby dominoval a bylo otázkou, jestli dokáže skóre zápasu ještě navýšit. Utkání nakonec skončilo 3:0. Bohužel, my jsme teď v takovém zimním útlumu a děláme hloupé chyby,“ komentoval utkání trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

„Odehráli jsme trochu takové derby. Na zápas jsme se připravovali. Hrálo se za nepříznivého počasí a na těžkém terénu. Prvních deset až patnáct minut jsme měli šance, které jsme neproměnili. Pak se Loučeň dostala do hry a bylo to vyrovnané. Nicméně jsme se dostali do vedení 0:1. Druhou půli pak rozhodl náš druhý gól, po kterém jsme se dostali do větší pohody. Nakonec jsme pak přidali ještě jednu branku. Řekl bych, že jsme byli lepší, ale škoda toho úvodu. Pak by mohl být poklidnější celý zápas. Přišli i větší emoce před koncem zápasu, kdy na každé straně byla udělena červená karta. Na našeho hráče byl brutální faul, pak se neudržel a oplácel. Odehráli jsme dobrý zápas a udrželi si tak druhé místo v tabulce,“ je rád trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 34. a 76. Bouška, 55. Štrbík. Poločas: 0:1.

Rožďalovice – H. Jeseník 2:2

„Na tento zápas jsme neměli k dispozici ani jednoho z našich brankářů. Na výpomoc přišel Karel Hospodka a zachytal skvěle. Začali jsme aktivně a už v 7. minutě jsme šli do vedení, když si při závaru před brankou srazil jednu ze střel hostující hráč do vlastní sítě. Soupeř hrozil z rychlých protiútoků, díky skvělým zákrokům našeho brankáře se však skóre neměnilo. Ve 33. minutě využil jednu ze svých šancí Hora, a šli jsme do dvoubrankového vedení. Naše hráče jakoby se výsledkem 2:0 uchlácholil a začal hrozit především soupeř. Zkraje druhého poločasu jsme soupeři nabídli šanci vstřelit jednoduchý gól, když v pokutovém území zahrál rukou jeden z našich beků. Soupeř tuto možnost odmítl. V 54. minutě už ale soupeř skórovat dokázal. V 72. minutě dal rozhodčí soupeři druhou možnost v podobě pokutového kopu. Tentokrát se hosté nemýlili a stav byl najednou vyrovnaný 2:2,“ uvedl trenér domácích Jakub Valeš.

„Hned v úvodu utkání jsme si dali vlastní gól. Pak jsme neproměnili dvě bezprostřední šance a těsně před poločasem šel soupeř po rychlé akci do dvougólového vedení. V úvodu druhého poločasu jsme neproměnili pokutový kop. Nakonec se nám podařilo vyrovnat na 2:2. Remíza je zasloužená, domácí byli lepší první poločas a my druhý,“ zhodnotil zápas vedoucí hostujícího celku Dalibor Javůrek.

Branky: 7. vlastní Knap, 33. Hora – 54. Pulda, 72. Knap (z PK). Poločas: 2:0.

Bohemia B – Vykáň 1:4

„Je smutné prohrát s takovým týmem, ale hrát proti čtrnácti se nedá. Nepískání metrových ofsajdů, teatrální pády. Člověk se diví, co ho může potkat v téhle soutěži. Myslím, že i Třebestovice se budou divit. Asi byla dobrá úroda v té vesnici. Jinak tento zápas měl k fotbalu hodně daleko a my to bohužel neustáli psychicky,“ řekl hráč rezervy Bohemie Poděbrady Roman Brtna.

Branky: 49. Martínek – 34. Mašek, 38. Zdich, 52. Schwägerl, 67. Koutek. Poločas: 0:2.

Kostomlaty – Kovanice 1:3

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, byli jsme aktivnější a i více na balonu. Vyústilo to ve spoustu faulů a i v pokutový kop, který jsme proměnili. Sice jsme vedli, ale nás vedení spíše ukolébalo. Soupeř zvládl vyrovnat ještě do poločasu, a to z rychlého protiútoku. Druhý poločas jsme se snažili kombinovat, ale vůbec se nám to nedařilo a soupeř z toho získával nebezpečné útoky. Jeden protiútok jsme hasili až ve vápně, a soupeř kopal penaltu. Po obdržení druhé branky jsme se snažili tlačit, ale byli jsme bezzubí. Soupeř hrál jednoduše a vzadu si nedělali problémy a všechno nakopávali. Myslím si, že soupeř po výkonu v druhém poločase zaslouženě vyhrál,“ uznal po zápase trenér Kostomlat Martin Šulc.

„Hráli jsme v Kostomlatech venkovní utkání s kvalitním soupeřem. Celý zápas byli domácí na balonu, snažili se hrát po zemi. Prvních pětadvacet minut se hrálo de facto na jednu branku a čekali jsme, kdy dostaneme gól. Ten jsme dostali z penalty a prohrávali jsme jedna nula. Po penaltě jsme se trochu zvedli, ale soupeř byl pořád lepší. Do poločasu jsme ale vyrovnali na 1:1. Na začátku druhého poločasu se nám povedlo navýšit na 1:2 a domácí byl zase lepší na balonu. My jsme se bránili a na konci jsme po autu přidali na 1:3. Soupeř byl fotbalovější, ale my dali góly bojovností,“ shrnul trenér Kovanic Lukáš Kout.

Branky: 20. Vorlíček (z PK) – 39. a 81. Kukla, 53. Vagenknecht (z PK). Poločas: 1:1.



Polaban B – K. Lhota 0:1

„První poločas byl relativně vyrovnaný, možná jsme občas byli lepší na balonu, ale soupeř nás naprosto přehrál ve vytváření gólových příležitostí. Do druhé půle jsme prostřídali a trochu změnili rozestavení. Rozhodně nám to pomohlo, bohužel jsme bojovali s přesnějším zakončením. Měli jsme asi čtyři obrovské příležitosti, které volaly po gólu, ale důvod k jásání nám žádná nepřinesla. Soupeř chodil spíše do nebezpečných protiútoků. Naštěstí pro nás žádnou neproměnil. V závěru jsme si vytvořili tlak, ale branku se nám nepodařilo dát,“ smutnil trenér Polabanu Lukáš Urban.

„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním poločase jsme byli lepším mužstvem. Vytvořili jsme si gólové šance, ale proměnili jsme pouze jednu. Ale zaplať pánbůh za ní, protože rozhodla o našem vítězství. Druhý poločas byl pravý opak, kdy domácí byli lepší a vytvářeli si šance. Nás hodně podržel gólman. Ještě v závěru jsme mohli navýšit na 0:2, ale nepovedlo se. Určitě jsme rádi za tři body,“ řekl předseda Kostelní Lhoty Miroslav Štok.

Branka: 34. Roman Fink. Poločas: 0:1.

Sestava kola

Hejduk (Všejany) - Sekera (Třebestovice), Stránský (Hrubý Jeseník), Souček (Bohemia Pdy), Daněk (Polaban Nymburk B) - Pařízek (Jíkev), Poláček (Jíkev), Vanický (Kovanice), Hora (Rožďalovice) - Bouška (Všejany), Roman Fink (Kostelní Lhota).

Tabulka

1. Jíkev ⋌ 12 12 0 0 61:17 36

2. Všejany ⋌ 12 10 1 1 40:14 31

3. Kostomlaty ⋌ 12 7 1 4 33:22 22

4. Kovanice ⋌ 12 7 1 4 26:19 22

5. Loučeň ⋌ 12 6 2 4 33:22 20

6. B. Poděbrady B ⋌ 12 6 1 5 31:27 19

7. Rožďalovice ⋌ 12 5 2 5 33:26 17

8. Kost. Lhota ⋌ 12 5 1 6 37:35 16

9. Přerov n. L. ⋌ 12 5 1 6 20:25 16

10. Třebestovice ⋌ 12 5 0 7 28:35 15

11. Hr. Jeseník ⋌ 12 4 2 6 20:31 14

12. P. Nymburk B ⋌ 12 3 1 8 20:33 10

13. Vykáň ⋌ 12 2 0 10 15:48 6

14. Tatce ⋌ 12 0 1 11 13:56 1

Markéta Stiborová

Petr Stibor