Vykáň – Předhradí 6:1

„Zápas, na který byla kompletní sestava, podle toho vypadal. Byli jsme od začátku velmi aktivní a vytvářeli si herní i střeleckou převahu. Poločas byl 3:1 a definitivní zlom nastal začátkem druhé půle, kdy jsme odskočili již o čtyři branky. Byl to divácký velmi atraktivní zápas, a to i ze strany hostí, kteří i za nepříznivého stavu stále hráli fotbal. Rozdíl byl v proměňování šancí a držení míče,“ uvedl kapitán Vykáně Martin Dlouhý.

„Od začátku nás Vykáň přehrávala fotbalově i fyzicky a zaslouženě vyhrála. Náš výkon byl ovlivněn i absencí několika hráčů základní sestavy a prázdnou lavičkou náhradníků,“ komentoval Ondřej Matějka za tým hostů.

Branky: 8. Dlouhý, 18. Zdich, 35. Novotný (z PK), 49. Matějka (vlastní), 52. Huráb, 59. Vondrka – 32. Trumpus. Poločas: 3:1.

Kněžice – Přerov 1:1

„Bylo to bojovné utkání. Od začátku zápasu bylo k vidění hodně soubojů. V prvním poločase byl lepší soupeř z Přerova, ale ve druhé půli se hra otočila. Myslím si, že remíza z toho zápasu byla spravedlivá,“ řekl hráč a autor branky domácích Tomáš Živnůstka.

„Dá se říct, že jsme odehráli vyrovnané utkání v obou poločasech. My jsme se dostali do více šancí, ale neproměnili jsme velkou šanci asi ve dvacáté minutě. Do šaten jsme odcházeli s jednobrankovým náskokem. Ve druhém poločase byli domácí aktivnější a zasloužili si vyrovnat,“ shrnul Pavel Cabrnoch z Přerova.

Branky: 69. Živnůstka – 37. Milaniak. Poločas: 0:1.

Třebestovice – Všejany 0:2

„Po lepené sestavě, kvůli zranění a omluvenkám, jsme do zápasu nevstoupili vůbec dobře a během půl hodiny jsme prohrávali už o dvě branky. Nic jsme ale nevzdali a do poločasu se nám podařilo vstřelit regulérní gól na 1:2. Ten byl ale bohužel pro nás odmávaný jako ofsajd. Druhý poločas jsme začali diktovat tempo, ale i přesto naše šance skončily buď na brankové konstrukci nebo nám je zlikvidoval hostující brankář,“ komentoval utkání hráč domácích Martin Šimůnek.

„V prvním poločase jsme dali dvě branky a kontrolovali míč i výsledek. Nevyužili jsme plno nadějných útoků do otevřené obrany a řešili to pomalu a nepřesně. Ve druhém poločase domácí přidali a měli s přibývajícím časem územní převahu. Trefili břevno a všechny ostatní nebezpečné situace vyřešil výborně chytající Výda,“ shrnul trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 4. Černov, 27. Říha. Poločas: 0:2.

Bohemia Poděbrady B – Kostelní Lhota 3:0

„Sláva. Po delší odmlce zase můžeme slavit zisk tří bodů. Po rozpačitém úvodu, kdy oba celky měly několik nebezpečných náznaků šancí, jsme měli utkání po většinu času pod naší kontrolou a zdálo se, že jedinou neznámou je podoba konečného skóre. Naším hlavním problémem je však v posledních týdnech tristní produktivita v zakončení, a i tentokrát jsme zahodili spoustu šancí. Naštěstí jsme si pomohli standardní situací, kdy opakovaný centr Rulce poslal do sítě Volráb a ačkoliv asistent na pomezí avizoval ofsajd, hlavní arbitr branku uznal. Poté se ještě v první půli prosadil Záhora, který si dobře pokryl dlouhý nákop Řeháka a nedal Máchovi šanci. Poločasové vedení jsme v úvodu druhé půle mohli rychle navýšit a definitivně utkání rozhodnout, ale během tří minut jsme zahodili snad tři samostatné nájezdy. To se nám proti silnějšímu soupeři nemusí vyplatit. V 50. minutě naštěstí obraně znovu pláchl Záhora a vsítil třetí uklidňující branku. I soupeř měl ale ve druhém poločase po našich chybách tři obrovské šance, ale naštěstí ani jednu nedokázal proměnit a my jsme poprvé v sezoně uhájili čisté konto. Nejdůležitější je však vítězství, které jsme už potřebovali jako sůl a doufám, že na něj dokážeme navázat i příští týden v utkání proti Tatcům,“ popsal gólman Bohemie Jakub Málek.

Branky: 23. Volráb, 32. a 50. Záhora. Poločas: 2:0.

Polaban Nymburk B – Loučeň 4:1

„Do zápasu jsme nastoupili v lepené sestavě se spoustou mladíků a trenérem. Musím mladé kluky pochválit, jak k utkání nebojácně přistoupili, tak i trenéra, který si to vzadu také s přehledem odehrál. Věděli jsme, že nás nečeká jednoduché utkání, jelikož Loučeň se také pohybuje v horních patrech tabulky. Za vítězství 4:1 jsme rádi a asi i odpovídá předvedené hře. Jsme spokojeni s dalšími třemi body a budeme na ně chtít navázat příští týden,“ řekl za celý tým Polabanu Tomáš Dědek.

„Domácí měli celý zápas jasně pod kontrolou, dominovali celou dobu. Ke klidu jim pomohl brzký gól ve třinácté minutě. Musím ale pochválit našeho brankáře, který zabránil několika dalším gólům. Domácímu týmu musím pogratulovat k dobrému výkonu. Výsledek je naprosto zasloužený,“ okomentoval trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 13. Hoang, 18. a 82. Kovacs, 53. Zubák – 56. Löbl. Poločas: 2:0.

Městec Králové – Hrubý Jeseník 4:2

„Připsali jsme si premiérovou výhru v okresním přeboru a myslím, že zaslouženou. Především v prvním poločase jsme dominovali a zaslouženě vedli 2:0 po krásných fotbalových akcích, kdy se do kombinace zapojili naše mladé pušky Patrik Šoufek a Matěj Dubský. Druhý poločas už tak pohledný nebyl. Opět jsme se nevyvarovali hluché dvacetiminutovce, kdy jsme dělali chyby a hráli profesorský fotbal bez pohybu. Toho soupeř, ač oslabený, využil ke vstřelení kontaktních gólů. Díky brankám Ládi Krejčího a znovu Patrika Šoufka jsme zvítězili 4:2 a mohli se radovat z první výhry,“ popsal Roman Šádek z Městce.

„Po prvním poločase, kdy byli domácí lepší, jsme prohrávali 2:0. V kabině jsme si něco řekli a ve druhé půli jsme byli vyrovnaným soupeřem. Bohužel nás sráží, jako ve většině zápasů, nedisciplinovanost a dohráváme v deseti. To se potom těžko boduje,“ byl zklamaný za Hrubý Jeseník Pavel Stránský.

Branky: 4. a 86. Šoufek, 17. Dubský, 57. Krejčí – 79. Pulda, 83. Ott. Poločas: 2:0.

Kostomlaty – Tatce 5:1

„Povedl se nám vstup do zápasu, ve třetí minutě jsme vedli 2:0 po brankách Klepače. Poté jsme se trochu ukolébali rychlým vedením a pustili jsme soupeře ke konci půle do hry. Druhý poločas jsme již kontrolovali hru a přidali jsme ještě další branky. Jen mě mrzí obdržený gól, ale zápas jsme zvládli. Musím pochválit i rozhodčí,“ uvedl trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 2. a 3. Klepač, 47. Vorlíček (z PK), 71. Zalabák, 90. Ševčák – 85. Festa. Poločas: 2:0.

Markéta Stiborová