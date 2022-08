Čtrnáct účastníků bude mít nejvyšší okresní soutěž, ve které budou v následující sezoně nastupovat čtyři nováčci – po postupu Krchleby, Křinec a Litol, po pádu z I.B třídy Trnavan Rožďalovice. Okresní přebor začne prvními zápasy 20. srpna.

Třetí třídy budou dvě a v obou je znovu čtrnáct účastníků. Hrát se ale nebude nadstavbová část jako tomu bylo v minulém ročníku. Tak si to přály kluby, to je výsledek ankety. Postupovat bude vítěz, odpadá jarní boj o titul a sestup.

Nejnižší okresní soutěže budou rovněž dvě. Ve skupině A je dvanáct týmů, v béčku o jedno mužstvo více.

Změn je tak opravdu minimum. „Je to tak. I co se týče počtu týmů. Oproti minulé sezoně jsme jen jeden tým minus. To je pořád dobré, s tím jsme spokojeni,“ uvedl předseda Okresního fotbalového svazu v Nymburce Karel Nehasil. „Buďme rádi, že to takhle je,“ přidal.

Jediný tým ubyl proto, že kluby z Opočnice a Běrunic spojily své síly a vytvořily sdružený tým. „Tím jsme vlastně o jeden tým přišli,“ hlesl Nehasil.

Nově přihlášeným celkem je rezerva Křince, naopak svoji rezervu nepřihlásily Tatce.

Drobné změny jsou u mládeže. V okresním přeboru dorostu vzniknou na jaře dvě výkonnostní skupiny, v jedné se bude hrát o postup, ve druhé o sestup. Starší žáci 10+1 budou hrát kvůli malému počtu čtyřkolově.