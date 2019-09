Kost. Lhota – Přerov 2:2

„Utkání mělo dobré tempo a v první půli bylo vyrovnané. My jsme dvakrát prohrávali, ale dvakrát jsme srovnali. Po našem vyrovnávacím gólu jsme byli horším týmem, měli jsme spoustu nepřesností. Mohli jsme i prohrát, ale v závěru soupeř neproměnil penaltu. Za bod jsme rádi. Hosté hráli dobře, bojovali, my jsme si mysleli, že to půjde samo,“ řekl předseda Kostelní Lhoty Miroslav Štok.

„Měli jsme ze soupeře respekt, vyhrál v Kostomlatech a čtyři góly dal Fink. My jsme přesto v okleštěné sestavě vybojovali zlatý bod. Pět minut před koncem jsme nedali penaltu, z toho pohledu je to škoda. Ale před zápasem bychom bod brali, takže je dobrý. Šance byly na obou stranách a nás podržel gólman,“ uvedl Jan Kolenský z přerovského tábora.

Branky: 22. Dyršmíd, 48. Roman Fink – 12. vlastní Sládek, 45. Adamec. Poločas: 1:2.

Vykáň – Loučeň 0:7

„První domácí utkání v okresním přeboru se nám bohužel vůbec nepovedlo. Komplikace nastaly už před výkopem utkání, kdy se na dálnici v koloně zdrželo jedno auto se čtyřmi našimi hráči, po uplynutí čekací doby jsme tak hráli třicet pět minut v osmi. Další rána přišla v padesáté, kdy byl vyloučen Pánek a opět jsme hráli v početní nevýhodě. Soupeř byl kvalitní, ale měl to od začátku jednoduché. V týdnu doplníme kádr o další tři hráče a budeme doufat, že už začneme hrát fotbal,“ věří Václav Bryndza z tábora poražených.

„Od nás to nebyla žádná sláva. Dvacet minut se na domácí čekalo, pětadvacet minut jsme hráli proti osmi a když se sešli, tak dostal jejich hráč červenou kartu. Takže není co hodnotit Domácí se sice snažili, ale my jsme byli jasně lepší. Oni snad ani nevystřelili na bránu,“ hodnotil utkání kouč Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 12. a 20. Mareš, 47. a 89. Kern, 17. Prisčák, 67. J. Bašus, 79. Holánek. Poločas: 0:3.

Třebestovice – Polaban B 1:0

„Bohužel jsme hodně brzy inkasovali, kdy jsme se v některých chvílích snažili hrát až moc fotbal. A po naší chybě se soupeř dostal do šance, kdy nám dal už ve třetí minutě gól. My jsme pak hráli i lépe, měli jsme šance, bohužel jsme dvakrát nedali do prázdné brány. Jednou jsme dali tyč a podruhé šla střela do obránce. To byl zlom, kdy jsme už pak nedokázali srovnat,“ řekl Lukáš Urban z rezervy Polabanu Nymburk.

Branka: 3. Kurka. Poločas: 1:0.

Kovanice – Hr. Jeseník 3:0

„Nám se povedl vstup do zápasu, kdy jsme dali rychle dva góly. Takže jsme na začátku vedli dva nula. Přibližně od dvacáté minuty se hrálo víceméně na jednu branku. My jsme byli na balonu, Jeseník neměl prakticky nic. Soupeř pak vystřídal, trochu změnil rozestavení. Hra se trochu srovnala a konec poločasu byl vyrovnaný. Ve druhém poločase jsme s vedením dva nula nikam nespěchali. V klidu jsme to dohráli, přidali třetí gól a zaslouženě jsme vyhráli,“ byl rád za výsledek trenér Kovanice Lukáš Kout.

„Z naší strany to byla bída. Bylo tam hodně individuálních chyb, slabá obrana, slabý útok. Všechno tam bylo špatně. V týmu máme nové kluky, pořád se sehráváme. Není to pořád ono, moc se netrénuje. Na soupeři bylo vidět, že hraje jako tým, jako kámoši,“ vyjádřil se trenér Hrubého Jeseníku Petr Kozák.

Branky: 2. Mataj, 8. a 67. Fiferna. Poločas: 2:0.

Bohemia B – Jíkev 1:5

„Věděli jsme, že nás nebude čekat lehký zápas, což se také potvrdilo. Bohemka má mladý běhavý tým, my chtěli hrát naši kombinační hru. To se nám dařilo hned od začátku a v desáté minutě jsme vedli už dva nula. Když jsme po další pěkné akci trefili pouze tyč, soupeři se podařilo snížit. Zápas podle mého názoru rozhodl náš gól do šatny. I ve druhém poločase se nám dařilo kombinovat, naši hru opět výborně dirigoval Poláček, autor dvou gólů. Důležité bylo, že i po vylouční našeho kapitána jsme se nestáhli a dál tvořili. Po celou dobu jsme drželi otěže zápasu ve svých rukách a přidali i další branky, což nakonec vyústilo v poměrně jednoznačný výsledek. Ocenil bych kromě Poláčka i výkon Pavla Pařízka, který svým důrazem dělal obraně soupeře velké problémy. Jsem spokojený s předvedenou hrou i s výsledkem,“ radoval se Jan Lebduška, hrající předseda jíkevského klubu.

Branky: 34. Charvát – 3. a 61. Poláček, 9. Veselý, 45. Pařízek, 70. Fichtner. Poločas: 1:3.

Tatce – Kostomlaty 1:3

„Do utkání jsme nevstoupili dobře. Domácí otevřeli skóre už v sedmé minutě po přímém kopu od rohového praporku. Snažili jsme se co nejrychleji vyrovnat a to se nám po střele Zalabáka povedlo. Před poločasem jsme kopali penaltu po průniku Tomáše Dvořáka do vápna, který mě na novém postu mile překvapil. Vorlíček s přehledem penaltu proměnil. Druhý poločas byl z naší strany lepší, i díky tomu, že domácím docházely síly. Dostali jsme se asi do pěti vyložených šancí, ale proměnili jen jednu. Před koncem měl soupeř velkou šanci utkání zdramatizovat, ale netrefili odkrytou branku. Domácí mají pěkný areál, tak ať se jim v něm daří,“ uvedl Tomáš Novák, asistent trenéra Kostomlat.

Branky: 8. Březina – 14. Zalabák, 36. Vorlíček (z PK), 79. Pavlíček. Poločas: 1:2.

Všejany – Rožďalovice 3:1

„Bylo to velmi těžké utkání s kvalitním soupeřem. Prvních asi dvacet minut byla hra vyrovnaná. Oni se dostali do vedení krásnou střelou ukrytou na zadní tyč. Za pár minut ale od nás krásně prošel Bouška, kdy obehrál čtyři hráče a dostal se až před gólmana. Tím bylo vyrovnáno. Apeloval jsem na to, že kdo dá branku na dva jedna, je dost možné, že bude brát body. Nakonec se to podařilo nám a musím říci, že do druhého poločasu jsme vstoupili daleko lépe. Rozhodující gól dal levačkou Náhlovský a třetí brankou skóre pojistil Hanuš. Nakonec jsme si výhru zasloužili, odjezdili jsme celých devadesát minut s nasazením,“ uvedl spokojeně trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 27. Bouška, 61. Náhlovský, 80. Hanuš – 17. Veselý. Poločas: 1:1.

Sestava kola

Valenta (Přerov) - Kvíz (Kost. Lhota), Bouška (Všejany), Bareš (Bohemia Pdy B), Zalabák (Kostomlaty) - Kurka (Třebestovice), Nastoupil (Všejany), Poláček (Jíkev), F. Veselý (Rožďalovice) - Kern (Loučeň), R. Fink (Kost. Lhota).

Markéta Stiborová

Petr Stibor