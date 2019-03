Seletice – Přerov 0:2

„Nehráli jsme dobře, náš výkon nebyl dobrý. Nezasloužili jsme si vyhrát. Přerov byl bojovnější a zvítězil po právu. Druhý gól jsme dostali z penalty. Nám se nedařilo. Teď hrajeme zápasy v Ledcích, takže vlastně všechny venku, protože předěláváme hřiště. Ale jsme rádi, že nás k sobě Ledce vzaly,“ uvedl Jaroslav Kulhánek, seletický funkcionář.

„Soupeř byl od začátku takový odevzdaný, bylo jich málo, asi mají nějakou marodku. My jsme potřebovali vyhrát, dali jsme dvě branky, což nám stačilo. Šance měly oba týmy, ale my jsme šli více za vítězstvím,“ byl spokojený přerovský hráč František Skuhravý.

Branky: 54. a 70. Prokeš (2. z PK). Poločas: 0:0.

Kovanice – Kněžice 3:3

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, dvacet minut jsme byli lepší a dali jsme branku. Pak převzaly iniciativu Kněžice a po dvou rohových kopech stav otočily. Jednou předvedly parádní signál. Ve druhém poločase asi kromě deseti minut jsme soupeře mačkali a dokázali jsme také otočit skóre. Ale hosté vyrovnali. V závěru jsme měli obrovskou šanci. Utkání bylo zajímavé a výsledek je asi zasloužený,“ vyprávěl Lukáš Kout z kovanického tábora.

„Na začátku jsme drželi balon, ale po brejku jsme jako první inkasovali. Po signálu z rohového kopu jsme vyrovnali a po dalším rohu otočili stav ve svůj prospěch. Druhá půle byla vyrovnanější a Kovanice dokázaly také otočit. Nám v závěru docházely síly, ale povedlo se nám vyrovnat,“ hodnotil utkání manažer kněžického klubu Tomáš Živnůstka.

Branky: 17. J. Černý, 64. Kukla, 68. Krejčík – 27. Sedláček, 32. Kalužík, 69. P. Šorm. Poločas: 1:2.

Jíkev – Kostomlaty 3:1

„S Kostomlaty jsme třikrát po sobě prohráli a tentokrát jsme předešlé porážky chtěli odčinit. Soupeř přijel výrazně oslaben, kdy v sestavě chyběl jejich nejlepší hráč Vorlíček. Utkání jsou si podobná, hrajeme do plných a soupeř chodí po našich ztrátách do brejků. Nepodali jsme rozhodně nejlepší výkon, hráli jsme pomalu a nepřesně. I přesto jsme měli do poločasu další tři brankové příležitosti, dvakrát zasáhl hostující brankář a dvakrát jsme byli zastaveni faulem v pokutovém území, ale ani jednou se penalta kupodivu nepískala. Ve druhém poločase jsme se herně zlepšili a měli další šance, ale hosté z ojedinělé akce snížili. Poté jsme nehráli dobře a zachránila nás až branka z přímáku. Poté opět šance, ale výsledek jsme nenavýšili. Jsme spokojeni se ziskem tří bodů, výkon a konečný výsledek zůstal daleko za očekáváním. Šancí bylo na daleko větší brankový rozdíl a klidnější dohrání zápasu,“ uvedl hrající trenér Jíkve Vít Caudr.

„Myslím si, že Jíkev potvrdila svoji kvalitu hlavně v ofenzivě. Od začátku se domácí tlačili do útoku a následně se dokázali brzy prosadit z rohového kopu. Nám se začalo dařit až v druhé půli prvního poločasu. Do druhého poločasu jsme vstoupili už lépe, snažili jsme se hrát aktivně. Nicméně po naší chybě v rozehrávce jsme inkasovali podruhé. To byl klíčový moment zápasu,“ je si jistý trenér Kostomlat Martin Šulc. „My jsme to ale nezabalili, podařilo se nám snížit na 2:1. Myslím si, že útočně laděné mužstvo soupeře se začalo bát o výsledek a hra v tu chvíli byla nahoru – dolů. Bohužel ke konci zápasu si pěknou střelou domácí pojistili výsledek. Z našeho výkonu jsem zklamaný, i když jsem rád za pasáž v druhé půli, kdy jsme soupeře donutili jen nakopávat a my je dostávali pod tlak,“ řekl Martin Šulc.

Branky: 5. Opelka, 49. Beneš, 86. Kóňa – 72. Čepek. Poločas: 1:0.

K. Lhota – Opočnice 6:1

„My jako domácí tým jsme se poprvé sešli kompletní. Věděli jsme, že nás čeká důležitý zápas v boji o záchranu. Vytvořili jsme si spoustu gólových šancí a šest jsme jich proměnili. Mnoho dalších zůstalo bez proměny. Soupeř byl bojovný, na začátku utkání mohl i vést. Na začátek sezony slušný zápas od obou mužstev,“ popsal sekretář Kostelní Lhoty Tomáš Ulrich.

„Celý zápas jsme byli mnohem méně důraznější. I v osobních soubojích jsme byli pomalejší a naše šance byly bez koncovky. Naproti tomu soupeř proměnil téměř všechny svoje šance, které si vytvořil nebo které jsme mu nabídli,“ okomentoval střetnutí opočnický Zdeněk Blažek.

Branky: 27. a 34. Sládek (2. z PK), 45. a 59. R. Fink, 54. Telipský, 61. Koštíř – 57. Jiří Potůček. Poločas: 3:0.

Rožďalovice – Semice B 1:2

„Potkali jsme se se soupeřem, který nám vůbec nesedí. V první půlce jsem byl spokojený s odvedenou hrou. Měli jsme spoustu šancí a vedli jsme 1:0. Na konci poločasu jsme udělali hrubou chybu, kterou soupeř okamžitě potrestal a srovnal. Do druhé půle jsme šli v klidu. Věděli jsme, že když budeme pokračovat v předvedené hře, tak to dopadne dobře,“ byl si jistý trenér domácích Jiří Kumstýř. „Bohužel nám to soupeř moc neumožnil. Dostali jsme druhý gól po našem rohu a to rozhodlo. Od té doby jsme nebyli ani schopni si nahrát. Měli jsme ještě spoustu šancí, ale žádná nám gól nepřinesla. Takže bych řekl, že soupeř nám udělil lekci z produktivity, a tím nás porazil. A i díky tomu, že měli více štěstí,“ shrnul trenér Kumštýř.

„V prvním poločase byli lepší domácí. Naštěstí se nám podařilo na jejich gól rychle odpovědět. Do druhé půle jsme ale vstoupili aktivněji. Hra se vyrovnala a Šimek druhým gólem vystřelil naši výhru,“ řekl krátce k zápasu hráč Semic David Houška.

Branky: 35. J. Najmon – 38. a 53. Šimek. Poločas: 1:1.

Všejany – Slovan Pdy 0:4

„Myslím si, že pro nás je výsledek 4:0 velmi krutý. V poli takový rozdíl nebyl. Snažili jsme se soupeře nepouštět do otevřené obrany a to se nám i skoro celý poločas dařilo. Bohužel chvíli před koncem první půle jsme inkasovali. Nebylo to příjemné dostat gól do šatny,“ uvedl trenér Všejan Jan Truksa. „Ve druhé půlce zápasu jsme to více otevřeli, měli jsme více ze hry a i nějaké šance, ale žádná gólem neskončila. Pak přišla druhá rána, kdy jsme opět po chybě a nešťastném odrazu dostali na 2:0. Třetí gól jsme obdrželi z trestného kopu,“ uvedl Truksa. „Poslední gól padl po našem nedůrazu v pokutovém území. Na konci jsme měli asi největší příležitost, kterou ale dokázal hostující brankář zázračně vyrazit,“ dodal trenér Truksa.

„Nastoupili jsme proti velmi houževnatému soupeři, který nám v prvním poločase nedovoloval uplatnit naší kombinační hru. Po vstřelení první branky se však hráči uklidnili. Ve druhé půli jsme již s přehledem kontrolovali průběh zápasu. Za bojovný výkon na těžkém terénu jsme si tři body zasloužili,“ komentoval utkání trenér Slovanu Michal Lovětínský.

Branky: 39. a 59. Švára, 62. Mišák, 68. Nikulin. Poločas: 0:1.

Bohemia B – H. Jeseník 0:0

„Po celý zápas jsme sice měli optickou převahu, ovšem velmi těžko jsme se dostávali do šancí. První půli jsme měli snad jen jednu, tu ale na čáře hosté ubránili. Ve druhé už jsme náznaků šancí měli více, ale naším nekvalitním řešením jsme z nich nic nevytěžili. Bylo to jen o tom, kdy dáme první branku, hosté si nevytvořili kromě jedné standardky vůbec nic,“ rozebral utkání hráč domácí Bohemie Tomáš Kubánek. „Zápas nám nevyšel herně ani výsledkově. Na můj vkus jsme si na domácím hřišti vytvořili strašně málo šancí, proto jsme nevyhráli,“ shrnul první jarní zápas Kubánek.

„Domácí byli více na míči, hráli běhavý fotbal. Je to pro nás dobrý bod, odbránili jsme poctivě celé utkání. Domácí ani tolik šancí neměli, byl to více méně zápas bez šancí na obou stranách. Rozhodčí rozdal i hodně žlutých karet, my pak obdrželi i jednu červenou,“ okomentoval trenér Hrubého Jeseníku Dalibor Javůrek.

Markéta Stiborová

Petr Stibor