„Nejdůležitější zápas jsme odehráli hned na startu sezony a zvládli jsme ho. Soupeř měl také šance, ale neproměnil ani jednu. Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale herně to bylo vyrovnané. Hrálo se nahoru - dolů ve velkém tempu a za krásného počasí,“ shrnul hráč Vykáně David Kramář.

Branky: 20. Dlouhý (z PK), 63. Kočí, 85. Vobořil. Poločas: 0:1.

Kostelní Lhota – Loučeň 1:4

„Hrálo se vyrovnané utkání s mnoha šancemi na straně domácích. Konečný stav rozhodla stoprocentní produktivita hostů,“ povídal asistent trenéra domácího celku Patrik Mirvald.

„První poločas byl nevalné úrovně z obou stran, takové nemastné – neslané. My jsme vytěžili gól po odraženém míči, ke kterému se dostal Holánek a ten šel sám na brankáře. Výsledek první části byl tedy 0:1. Do druhé poloviny jsme nastoupili velice špatně, neudrželi jsme míč a dostávali jsme se pod tlak. Výsledkem bylo naštěstí jen vyrovnání domácích po zaváhání naší defenzívy. Pak došlo k obratu a domácí ztratili půdu pod nohama. Dokázali jsme Kostelní Lhotu přehrát a dominovali jsme až do konce utkání,“ byl spokojený za výhru trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 56. R. Fink – 30. a 87. Holánek, 72. Sutter, 77. Štěpánek. Poločas: 0:1.

Kněžice – Tatce 2:0

„Chtěli jsme utkání zvládnout. Nastoupili jsme do zápasu s tím, že chceme hrát disciplinovaně a bez zbytečných chyb, to se nám totiž na podzim nedařilo. Bez chyb to sice úplně nebylo, ale jsem spokojený za tři body. Druhý poločas byl spíš o bojovnosti. Byli jsme zbrklí na balonu a ve dvou situacích nás podržel gólman,“ popsal utkání jarní části sezony hráč domácích Tomáš Živnůstka.

Branky: 7. Hovorka, 36. Zima (z PK). Poločas: 2:0.

Třebestovice – Kostomlaty n. L. 1:1

„I přes to, že nás bylo jako do mariáše, jsme bojovali jeden za druhého a dali do zápasu vše. Polepili jsme sestavu, kde se dalo, a i na pozici brankáře jsme museli tahat sirkami. Nevěděli jsme, kdo vlastně bude chytat. Povedlo se nám jít do vedení po úspěšném brejku. Náskok jsme ale bohužel neudrželi a hosté ještě do poločasu z rohového kopu vyrovnali. Celý zápas se nehrál pohledný fotbal. Bylo k vidění plno nepřesností a osobních soubojů, ale vzhledem k okolnostem bod bereme a musíme se poctivě připravit na další utkání,“ okomentoval domácí zápas Martin Šimůnek.

Branky: 15. Sapezhko – 34. Zalabák. Poločas: 1:1.

Všejany – Předhradí 1:0

„Gól jsme sice dali až v úplném závěru zápasu, ale vítězství to bylo zasloužené, byli jsme lepší než hostující. První poločas byl na začátku vyrovnaný, ale v poslední čtvrthodině už gól visel na vlásku z naší strany. V průběhu druhé půle jsme měli dvě velké šance hlavou, ale ty jsme neproměnili. Až v poslední minutě se uvolnil Bouška, který dával balon před bránu ze strany a brankář pouze balon tečoval. Dobíhající Říha pak bezpečně dostal míč za brankovou čáru. Tři body jsme vystřelili za minutu dvanáct,“ dodal trenér Všejan Jan Truksa.

„První utkání po zimní pauze nebylo moc koukatelné, hlavně se dost bojovalo. Hra byla docela vyrovnaná, i když lepší šance měli domácí. Na konci prvního a na začátku druhého poločasu nás podržel dvěma nebo třemi výbornými zákroky brankář Petr Kimmel. Naši dobrou příležitost v prvním poločase chytil domácí gólman a ve druhé půli jsme několik nadějných situací řešili špatně. Bohužel v poslední minutě jsme inkasovali. Mrzí nás to, ale na podzim jsme měli v několika zápasech štěstí, teď se od nás odvrátilo,“ zhodnotil hráč Předhradí Jan Malý.

Branky: 90. Říha. Poločas: 0:0.

Přerov n. L. – Hrubý Jeseník 3:0

„Soupeř z Hrubého Jeseníku měl jednu větší šanci za celý zápas. Tu ale náš brankář chytil. Utkání probíhalo ve formě kočka – myš, jak se říká. Byla to jen otázka času, kolik se dá gólů. Hosté působili hodně odevzdaně a my jsme je přehrávali. Myslím si, že od rozhodčího to bylo dobře odpískané utkání,“ řekl po jasném vítězství přerovský Pavel Veselý.

Branky: 6. a 73. Vodička, 63. Galbavý. Poločas: 1:0.

Bohemia Poděbrady B – Městec Králové B 2:1

„Utkání mělo tradiční charakter prvního jarního utkání. Na obou stranách bylo k vidění hodně nepřesností a hra poměrně vázla. První poločas byl ještě vcelku vyrovnaný a ač jsme měli více vyložených šancí, hosté šli po ojedinělém úniku jako první do vedení. Soupeř měl poté ještě sérii nebezpečných rohových kopů, ale ty jsme už bez úhony přečkali a z pokutového kopu jsme nakonec dokázali vyrovnat. Druhý poločas už byl proti unaveně působícímu soupeři jednoznačně v naší režii, ale dlouho jsme čekali na nějakou vyloženou příležitost, která by nás nasměrovala za vítězstvím. Střely ze střední vzdálenosti ale úspěch neslavily a Křivského gól po Fiškově přihrávce zase zmařil avizovaný ofsajd. Rozuzlení tak přinesl až individuální průnik Havránka, který deset minut před koncem nekompromisně uklidil míč do sítě. V závěru už jsme i navzdory lehkému znervóznění další drama nepřipustili. Osobně jsem rád, že jsme po nevydařené zimní přípravě dokázali předvést zodpovědnější týmový výkon, od kterého se můžeme odrazit směrem zpět k naší hře, kterou jsme se prezentovali v podzimní části sezony,“ shrnul gólman Poděbrad Jakub Málek.

„Přijeli jsme do Poděbrad s devíti dorostenci, kteří hráli již dopoledne utkání ve Vlašimi. Zápas jsme začali se čtyřmi dorostenci v základu. První poločas byl vcelku vyrovnaný. Vedoucí branku jsme vstřelili v 15. minutě po chybě domácích a naší rychlé akci. Domácí srovnali ve 30. minutě z pokutového kopu a od toho času nás zatlačili do defenzívy. Druhý poločas nám již hodně docházely síly a bylo jen otázkou času, kdy domácí vstřelí vítězný gól. Vydrželi jsme až do 80. minuty. Během druhého poločasu jsme ještě prostřídali tři již unavené dorostence. Škoda, že jsme remízu neudrželi do konce, ale domácí si plný počet bodů zasloužili,“ uznal trenér městeckého béčka Petr Zvěřina.

Branky: 30. a 79. Havránek (první z PK) – 15. Novák. Poločas: 1:1.

Markéta Stiborová