Sn Poděbrady – Jíkev 3:0

„Hrál se oboustranně velice kvalitní fotbal, kterému nechybělo mnoho soubojů. Rozhodla první branka, po které jsme se uklidnili a pak jsme přidali rychle druhý gól. Pak jsme už vedení pouze kontrolovali a utkání dohráli,“ hodnotil výkon Slovanu Poděbrady jeho trenér Michal Lovětínský.

„Vyrovnaný první poločas, neregulérní branka po faulu a ofsajdové pozici hráče domácích a následná frustrační penalta, pro kterou si Jarda chytře došel. Druhý poločas se hrálo na jednu branku, ale ze soustavného tlaku jsme nedokázali více vytěžit. Jsme spokojeni s naší hrou, hráli jsme dobře. Utkání a celý okresní přebor však rozhodla první branka, cítíme křivdu, ale jsme pozitivně naladěni, zahráli jsme si velmi dobrý fotbal i za přispění domácích. Prohráli jsme, vem to ďas, za týden hrajem zas,“ okomentoval zápas jíkevský hrající trenér Vít Caudr. „Výsledek je krutý a neodpovídá průběhu hry,“ přidal Caudr.

Branky: 40. Nikulin, 44. Mišák (z PK), 90. Stánok. Poločas: 2:0.

Opočnice – Seletice 2:2

„První půli jsme zaspali a inkasovali jsme ze zbytečné penalty, kterou jsem zavinil já. Z naší strany to byl vlažný poločas, málo jsme soupeře dostupovali a z toho pramenil druhý gól hostí. Něco jsme si v poločase řekli, udělali jsme změny a hra se zlepšila. Více jsme kombinovali, hráli jsme po stranách a to se vyplatilo. Dali jsme branku a po pěkné akci jsme i vyrovnali. Je to zasloužený bod, i když je pro nás málo. Pochválit musím celý tým za druhou půli,“ vyprávěl opočnický hráč Martin Svoboda.

„První poločas byl z naší strany ještě dobrý, sešli jsme se a konečně nás bylo dost. Vedli jsme dva nula, ale pak jsme polevili a po taktických chybách jsme dostali dvě branky. Naše hra moc dobrá nebyla,“ přiznal seletický funkcionář Jaroslav Kulhánek.

Branky: 49. Jakub Potůček, 74. V. Strejček – 16. Klepač (z PK), 45. L. Kulhánek. Poločas: 0:2.

Kněžice – Všejany 1:1

„Na špatně připraveném hřišti se hrál poměrně svižný fotbal. Výsledek 1:1 bychom před zápasem asi brali. V první půlce jsme byli fotbalovější, lepší než domácí. Ti hráli spíše na brejky. Měli tam také rychlostně vybavené hráče. My jsme spálili velkou šanci, kdy krásně prošel Štrbík a předložil to Hanušovi. Ten ale přestřelil,“ popsal trenér Všejan Jan Truksa. „Pak jsme paradoxně inkasovali. My jsme do poločasu ještě vyrovnali, brankou Štrbíka. Ve druhém poločase domácí hru vyrovnali, ale my jsme měli neuznaný gól po ofsajdu. Domácí pak měli také neuznanou branku po ruce. Celkově bych řekl, že jsme měli více šancí na výhru,“ shrnul Truksa.

Branky: 15. Šorm – 24. Štrbík. Poločas: 1:1.

Bohemia B – Rožďalovice 4:2

„Vstup do zápasu byl z naší strany jako z říše snů. Hned v první minutě jsme se dostali do vedení. Naštěstí nás rychlý gól neukolébal. I přes množství dalších šancí jsme přidali pouze jeden gól. Po chybě soupeř snížil na 2:1, a s tímto výsledkem se šlo do kabin,“ uvedl hráč Bohemie Tomáš Bělík. „Druhý poločas jsme opět začali dobře, přidali jsme třetí branku. I v dalším vývoji utkání jsme byli lepším týmem. A myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli. Nakonec bych chtěl poděkovat klukům z dorostu, že přišli, a i přes jejich náročný program zápas odmakali,“ doplnil Bělík.

„Zápas rozhodl katastrofální úvod do prvního i druhého poločasu. Branku jsme dostali hned v první minutě a to zamává každým mančaftem. V tom chaosu jsme inkasovali brzy druhý gól. Těžko se nám dostávalo do hry, soupeř byl hodně pohyblivý a rychlý. Dá se říci, že jsme přijeli na maškarní ples,“ nebyl rád trenér Rožďalovic Jiří Kumstýř. „Prohrávali jsme 2:0, pak se nám podařila dorovnat hra v poli a dali jsme na 2:1. Řekli jsme si, že nezaspíme start do druhé půle, tak se ale nestalo. Dostali jsme na 3:1 a už jsme neměli sílu s tím zápasem něco udělat. Soupeř zvýšil na 4:1 a my dokázali snížit na 4:2. To je pro nás ještě milosrdné. Rozdíl byl v tom, že soupeř proměňoval šance a gratuluji mu k výsledku,“ ukončil hodnocení Kumstýř.

Branky: 1. Uher, 17. Archalous, 48. Brtna, 60. Záhora – 25. Hora, 64. Chlomek. Poločas: 2:1.

Hr. Jeseník – Kovanice 1:2

„Sehráli jsme smolný zápas. Většinou jsme soupeře přehrávali, bohužel bez šancí. Soupeř měl dobře organizovanou obranu. V prvním poločase jsme přestali na deset minut hrát a inkasovali jsme dva góly. Ve druhé půli se nám po standardní situaci podařilo snížit na 1:2. Soupeř dobrou defenzivou dokázal ubránit výsledek,“ okomentoval mač trenér Hrubého Jeseníku Dalibor Javůrek.

„Byl to hodně náročný, tvrdý a soubojový zápas. Jeseník má dva vysoké, celkem statné útočníky, kdy oni celý zápas nakopávali balony. Bylo to hodně o soubojích. My jsme dokázali dát dva góly v prvním poločase a vedli jsme dva nula,“ vyjádřil se trenér Kovanic Lukáš Kout. „Bylo vidět hodně faulů, byla to velká bitva. Nám se to podařilo zvládnout, díky bojovnosti a nasazení. Jsme za to rádi. Dlouho jsem neviděl tak tvrdé utkání,“ zhodnotil Kout.

Branky: 57. Hurych – 26. Černý, 28. Král. Poločas: 0:2.

Kostomlaty – K. Lhota 3:1

„Začali jsme dobře. Tlačili jsme se do útoku a měli jsme několik šancí. Jednu jsme přetavili v pokutový kop a ten jsme dokázali proměnit. Nicméně potom jsme upadli do stereotypu, spousta nakopávaných balonů. Soupeř se snažil využít svých brejků, které byly občas velmi nebezpečné,“ přiznal trenér kostomlatského celku Martin Šulc. „Soupeř z přímého kopu dokázal skórovat hezkou střelou. Naštěstí více než soupeře tento gól zvedl nás. Ten fyzicky odpadal a my dokázali vítězství překlonit na naši stranu. I přes výhru nejsem spokojený s herním projevem, ale jsem rád, že bereme tři body,“ doplnil Šulc.

„Zápas pro nás začal špatně. Už v 5. minutě naší chybu potrestal soupeř a vedl 1:0. Nic méně potom se hra vyrovnala a jednalo se o velmi vyrovnaný zápas. Diváci mohli vidět šance na obou stranách. Ke konci zápasu nás domácí trochu zatlačili a po další naší chybě přidali druhý gól. Na ten jsme nedokázali odpovědět, naopak soupeř přidal třetí gól a bylo po zápase,“ hodnotil utkání předseda Kostelní Lhoty Mirek Štok.

Branky: 7. a 89. Čepek (2. z PK), 87. Zalabák – 49. Fink. Poločas: 1:0.

Přerov – Semice B 1:0

„Bylo krásné počasí, které s sebou přineslo spoustu diváků. Pro nás to bylo o to příjemnější, že zápas skončil vítězně. Musím říci, že jsem přesvědčen o tom, že jsme byli lepším týmem po celý zápas. Takže troufale možná řeknu, že naše vítězství bylo zasloužené. I když soupeř měl velmi nebezpečné standardní situace, ale my zase hrozili ze hry, ze které jsme ale často nedokázali proměnit. Velmi mne překvapilo, jak v klidném duchu se derby odehrávalo. Takže z tohoto pohledu příjemná neděle,“ zhodnotil přerovský hráč František Skuhravý.

„My jsme utkání rozehráli na remízu. Z obou stran tam byla spousta nepřesností. Do šedesáté minuty to bylo vyrovnané utkání. Pak nás soupeř trochu přimáčkl a vytěžil z toho gól. My jsme se pak v posledních deseti minutách snažili dohnat skóre, takže jsme jim udělali okno v obraně. Přerov začal více útočit, ale nic z toho neudělal. Měli jsme dvě šance, které jsme neproměnili. Soupeř byl v tomto utkání šťastnější,“ přiznal hráč Semic David Houška.

Branky: 73. Vodička. Poločas: 0:0.

Tabulka



1. Slovan Poděbrady⋌ 15 14 0 1 45:7 42

2. Jíkev⋌ 15 11 0 4 74:32 33

3. Kostomlaty⋌ 15 10 1 4 39:25 31

4. Kněžice⋌ 15 8 2 5 40:28 26

5. Všejany⋌ 15 7 3 5 32:25 24

6. B. Poděbrady B⋌ 15 6 5 4 32:25 23

7. Rožďalovice⋌ 15 7 1 7 29:30 22

8. Seletice⋌ 15 5 3 7 21:24 18

9. Kovanice⋌ 15 5 3 7 21:35 18

10. Kost. Lhota⋌ 15 4 2 9 37:52 14

11. Semice B⋌ 15 4 2 9 26:42 14

12. Hr. Jeseník⋌ 15 3 5 7 22:43 14

13. Přerov n. L.⋌ 15 4 1 10 16:39 13

14. Opočnice⋌ 15 2 2 11 20:47 8

Markéta Stiborová

Petr Stibor