Kovanice – Hr. Jeseník 4:0

„Po minulém týdnu, kdy jsme smolně přišli o body, byl tohle pro nás důležitý zápas. Utkání se nám povedlo. Byli jsme ti lepší a soupeř neměl za celou dobu ani jednu velkou šanci. Akorát jsme dlouho čekali na gól, dali jsme ho až na konci prvního poločasu. Hned na začátku druhé půle jsme přidali branku druhou. Jeseník pak dostal červenou kartu a my jsme zápas úplně v klidu dohráli, přidali jsme další dva góly. Byl to jednoznačný zápas, z naší strany dobře odehraný,“ popsal trenér Kovanic Lukáš Kout.

Branky: 45. a 55. Mataj, 77. Kubina, 89. Černý. ČK: 61. Procházka (Hrubý Jeseník. Poločas: 1:0.

Rožďalovice – Předhradí 5:0

„Od začátku jsme měli zápas pod kontrolou, dařilo se nám držet balon a dobře kombinovat. Ve třinácté minutě se na hranici vápna uvolnil Najmon, našel hlavu Hory a ten se nemýlil. Poté se nám podařilo z rohu navýšit vedení. Druhý poločas soupeř hodně odpadl a po krásných kombinačních akcích jsme navýšili vedení až na pět nula a zápas v poklidu dohráli,“ těšilo rožďalovického kormidelníka Jakuba Valeše.

„Domácí byli po všech stránkách lepší. V prvním poločase to bylo ještě docela dobré, ale zkraje druhého dějství jsme dostali třetí branku a pak se to na nás valilo. Mohli jsme prohrát i vyšším rozdílem, domácí hráli dobře,“ chválil protivníka hostující fotbalista Ondřej Matějka.

Branky: 13. a 66. Hora, 25., 48. a 59. Najmon. Poločas: 2:0.

Polaban B – Třebestovice 5:1

„Soupeř přijel s defenzivní taktikou a podle toho obraz hry vypadal. Po dvou vstřelených brankách jsme na chvíli polevili v koncentraci a hosté ještě do poločasu snížili. Ve druhé půli se na hře příliš nezměnilo a naštěstí jsme ještě nějaké branky přidali. Je to pro nás důležité vítězství, potřebovali jsme napravit blamáž z minulého týdne,“ byl spokojený trenér nymburské rezervy Radek Hanuš.

„Nastoupili jsme bez čtyř lidí základní sestavy a na naší hře to bylo citelně znát. Soupeř byl rychlejší, byl více na míči. Dokud jsme jim stačili, tak to docela šlo. Ale jinak jsme se celý zápas bránili a po třetí brance bylo rozhodnuto. Polaban vyhrál zcela zaslouženě,“ uznal třebestovický trenér Zdeněk Mecera.

Branky: 75. a 86. Protivný, 17. Nguyen, 25. Filip, 83. Hrdlička – 40. L. Kurka. Poločas: 2:1.

Bohemia B – Vykáň 7:3

„Spokojeni jsme nejen s výkonem, ale i s výsledkem utkání. I když konečné skóre vypadá jednoznačně, průběh utkání tak jednoznačný nebyl. Soupeř měl především v prvním poločase několik dobrých příležitostí, které ale neproměnil. I když jsme v závěru zápasu trochu polevili a nechali soupeře snížit, byla to zasloužená výhra,“ radoval se kouč poděbradské rezervy František Soukup.

„Rozhodla první půle. My jsme neproměnili dvě nebo tři šance, mělo to být tak dva jedna. Zápas zlomila třetí branka domácích. My jsme v půlce proházeli sestavu, ale ani to nám nevyšlo. Navíc máme dva zraněné a do brány musel hráč z pole. Úplně jsme to nedali dohromady, ale na to se nechci vymlouvat. Chceme na zápas zapomenout,“ uvedl střelec dvou gólů Vykáně Martin Dlouhý.

Branky: 21. Buldra, 26. Soukup, 45. Suchánek, 51. Schulz, 52., 60. a 71. Martínek – 69. a 82. Dlouhý (1. z PK), 80. Hanzlík. Poločas: 3:0.

Kostomlaty – Tatce 3:1

„Vyrovnaný a bojovný zápas. My jsme dali po pěkné akci první gól, soupeř dokázal vyrovnat. Pak se čekalo na to, kdo dá branku. Tu jsme dali my a nakonec jsme vítězství pojistili. Byl to spíše bojovný zápas. Výborný výkon podal náš gólman, chytil několik tutovek,“ uvedl kostomlatský hráč Martin Janáček, který je po operaci kotníku.

Branky: 23. Ševčák, 78. Raška, 90. Zalabák – 72. Březina. Poločas: 1:0.

Všejany – Loučeň 2:1

„Musím říct, že hosté byli v první půli o trochu lepší na balonu. Bylo hodně nakopávaných balonů, a to jsem nechtěl, abychom hráli i ve druhém poločase. Nicméně se hosté dostali do vedení po naší chybě. Bál jsem se, aby nás to nedostalo na kolena, ale naopak. Otočili jsme utkání na 2:1 krásnými střelami. Soupeř se pak ještě snažil tlačit dopředu, ale udrželi jsme vítězství,“ byl rád trenér Všejan Jan Truksa.

„První poločas byl víceméně vyrovnaný. Lepší momenty střídaly nepřesnosti na obou stranách. Po deseti minutách druhého poločasu jsme dali na 0:1. Bohužel jsme ale po gólu začali podvědomě bránit a neudrželi jsme míč. Domácí dostali chuť a otočili výsledek na 2:1. Na to jsme už nestačili reagovat,“ okomentoval zápas hostující trenér Otakar Ottomanský.

Branky: 60. Nastoupil, 74. Bouška – 53. Holánek. Poločas: 0:0.

Kost. Lhota – Přerov 0:0

„Myslím, že soupeř byl v prvním poločase lepším týmem. Nás podrželi brankář se stoperem. My jsme v první půli sporadicky ohrožovali branku hostů. Ve druhé části utkání jsme měli šanci ke skórování, ale nevyužili jsme. Hra pak byla maličko vyrovnaná, ale celkově hosté byli lepší a pro nás je bod zlatý,“ shrnul předseda Kostelní Lhoty Miroslav Štok.

„Celý zápas jsme byli lepším týmem. Měli jsme minimálně šest vyložených šancí. Domácí se dostali tak do dvou. Myslím si, že jsme měli vyhrát, ale bohužel se nám to nepovedlo. Jednoznačně nejlepší hráč byl domácí brankář, který nás vychytal. V tomto utkání jsme ztratili body,“ litoval vedoucí přerovského mužstva Cabrnoch.

Tabulka po 2. kole

1. Rožďalovice 2 2 0 0 9:2 6

2. Kost. Lhota 2 1 1 0 3:0 4

3. Všejany 2 1 1 0 4:3 4

4. Kovanice 2 1 0 1 6:3 3

5. Polaban B 2 1 0 1 7:5 3

5. Kostomlaty 1 1 0 0 3:1 3

7. Bohemia B 2 1 0 1 8:7 3

8. Loučeň 2 1 0 1 4:4 3

9. Třebestovice 2 1 0 1 5:6 3

10. Předhradí 2 1 0 1 3:6 3

11. Přerov n. L. 2 0 2 0 2:2 2

12. Vykáň 1 0 0 1 3:7 0

13. Tatce 2 0 0 2 1:6 0

14. Hr. Jeseník 2 0 0 2 1:7 0

Vladimír Malinovský

Markéta Stiborová