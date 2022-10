„První poločas skončil bezbrankovou remízou, ale hrál se útočný fotbal s brankovými šancemi na obou stranách. Nám vůbec nefungovala levá strana. Do druhého poločasu jsme udělali dvě změny v sestavě, a především jsme změnili rozestavení na hřišti. Tato ofenzivní sestava rozhodla zápas během dvaceti minut. Poté jsme dali šanci všem hráčům z lavičky, a to především našim nadějným dorostencům. Zápas jsme v poklidu dohráli. Zcela nadprůměrný výkon podal snad nejrychlejší hráč v soutěži Lukáš Heřmanský, který vše okořenil dvěma krásnými góly,“ hodnotil utkání trenér Rožďalovic Radim Králík.

„Řekl bych, že se hrálo vyrovnané utkání, ale bohužel jsme svoje příležitosti nevyužili. Zato domácí tým ano. Druhý poločas jsme dostali tři rychlé branky po našich chybách, a bylo po zápase,“ shrnul hráč Krchleb Jan Bobek.

Branky: 55.a 65. Heřmanský, 62. Hora, 63. Bubla – 76. J. Nedorost. Poločas: 0:0.

Litol A – Bohemia Poděbrady 1:1

„Utkání jsme měli zvládnout lépe, je to pro nás ztráta. Hrál se kombinační fotbal na obou stranách. Šli jsme do vedení po krásné fotbalové akci, bohužel vedení netrvalo dlouho a hosté smolnou brankou pro nás vyrovnali. Ve druhém poločase jsme špatně řešili finální nahrávky a zakončení. Branku jsme tedy již nepřidali a soupeři věnovali bod z domácího prostředí, což se už nesmí opakovat,“ je si jistý kapitán Litole Tomáš Černý.

„Proti vyzrálému soupeři jsme prohráli prvních pětadvacet minut na sebevědomí. Vzhledem k sotva dvacetiletému věkovému průměru našeho mužstva na to však máme právo. Po brance Lochmana jsme se výrazně zvedli, a přestože byl soupeř po celé utkání nebezpečnější, dokázali jsme mu velice dobře sekundovat. Pro mě je zásadní zodpovědnost celého mužstva směrem dozadu a hrozně mě těší, že si to ti kluci berou za své. Takto zvládnuté zápasy jako byl tento nás hrozně posouvají dál,“ byl nadšený trenér Poděbrad Michal Poděbradský.

Branky: 25. Dzurko – 27. Lochman. Poločas: 1:1.

Loučeň – Křinec 1:2

„Zápas moc šancí nenabídl. Za devadesát minut byly snad jen tři na každé straně. Soupeř byl dobře fyzicky připravený, ale my jsme s ním dokázali držet krok. Bohužel Křinec dokázal proměnit o jednu šanci více, a odvezl si tři body,“ zhodnotil zápas za domácí Marek Sutter.

„Domácí moc gólů nedávají, ale zase na druhou stranu ani neinkasují. Čekal jsem, že to bude o prvním gólu, který jsme naštěstí dali ke konci prvního poločasu my. V prvním poločase jsme my i domácí měli nějaké náznaky šancí, ale se vším si poradili brankáři. Do druhého poločasu jsme vstupovali s tím, že musíme být stále aktivní a zbytečně neinkasovat. To druhé se nám nepovedlo, protože jsme hned na začátku dostali zbytečný gól. Byli jsme ale lepší, začali přibývat šance a bylo to o tom, jestli nějakou využijeme. Musím říct, že i domácí měli ve druhém poločase také jednu velkou šanci, kdy nás podržel brankář Kumstýř. Nakonec jsme druhou branku dali po hezké kombinační akci. Po křídle z vápna prostřelil domácího brankáře Pěkný a rozhodl o tom, že si vezeme z Loučeně důležité body. Výhra je zasloužená, byli jsme celkově lepší jak herně, tak i na šance,“ zhodnotil utkání trenér Křince Milan Švábenský.

Branky: 54. Bašus – 38. Poulíček (vlastní), 68. Pěkný. Poločas: 0:1.

Tatce – Kostomlaty n. L. 1:4

„Od začátku utkání jsme měli míč více na kopačkách. Snažili jsme se kombinovat a vytvářeli jsme si šance, ale do poločasu jsme proměnili jen jednu. Domácí mladé mužstvo hrozilo pouze z brejků. V kabině jsme si řekli, že budeme hrát více přímočaře, když k tomu bude prostor a také jsme tak učinili a jasně jsme rozhodli zápas dalšími brankami. Vítězství bylo zasloužené, neboť se projevila naše zkušenost a lepší technická vybavenost, na co pouze bojovnost domácích nestačila, a tak jsme rádi za tři zasloužené body z venku,“ komentovat trenér hostů Martin Šulc.

Branky: 69. Pokorný – 34. a 46. Ševčák, 58. Vorlíček (z PK), 66. Klepač. Poločas: 0:1.

Všejany – Předhradí 4:1

„Za body z domácího utkání jsme spokojeni. Z naší strany to byl i povedený zápas, kdy jsme od první minuty začali aktivně. Dostali jsme se do vedení, ale po špatné rozehrávce jsme soupeři poskytli vyrovnání. Okamžitě jsme si ale z rozehrávky vzali vedení zpět. Pak jsme do poločasu přidali ještě dvě branky. Druhý poločas jsme si hlídali a nepouštěli jsme soupeře do větších šancí. Doufám, že potvrdíme dobré výkony i v dalších zápasech,“ uvedl trenér všejanského celku Jan Truksa.

„Sice jsme nedostali rychlé dva góly jako v předešlých dvou zápasech, přesto jsme jako první inkasovali po zbytečné penaltě. Podařilo se nám vyrovnat, ale hned po rozehrávce jsme dostali gól na 2:1. Domácí do poločasu přidali ještě dvě branky a bylo de facto po zápase. Inkasovali jsme tři podobné góly. Soupeř byl mnohem důraznější v soubojích a lehce se dostal před bránu. Je to trestuhodné,“ řekl Jan Malý z týmu Předhradí.

Branky: 18. a 22. Miškovský, 33. a 38. Novák – 21. Kasal. Poločas: 4:1.

Hrubý Jeseník A – Polaban Nymburk B 2:1

Branky: 11. a 78. Dratva – 28. Bílek. Poločas: 1:1.

Přerov n. L. – Kněžice 2:1

„Trápí nás proměňování šancí, hrozně se nadřeme na gól. My si dokážeme vytvořit několik šancí za zápas, ale proměnit je pro nás hrozně těžké. Bylo to pro nás soubojové utkání, kde se budu opakovat, ale opět dva góly padly po našich chybách. Ne, že by nás soupeř vykombinoval nebo nějak přehrál,“ řekl hráč Kněžic Tomáš Živnůstka.

Branky: 36. Veselý, 44. Neuhäusel (z PK) – 73. Živnůstka (z PK). Poločas: 2:0.

