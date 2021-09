Loučeň – Kostomlaty 0:3

„Už delší dobu máme problém poskládat sestavu, takže jsme nastoupili s tím, co máme k dispozici. Pro Kostomlaty to byl jednoduchý zápas, kdy úvodní gól dali hosté už v desáté minutě a do poločasu rozhodli o vítězi. Druhý poločas se dohrával už jen z povinnosti. Pro nás je tento výsledek ještě milosrdný. Snad se nám brzy uzdraví naše posily,“ doufá trenér domácích Otakar Ottomanský.

„Od začátku zápasu jsme byli aktivnějším týmem. Domácí hrozili pouze ojediněle ze standardních situací. Po zásluze jsme šli do vedení, které jsme do poločasu navýšili na 3:0 a to jsme ještě několik vyložených šancí zahodili. Druhou půli jsme se ze začátku přizpůsobili pomalému tempu a zápas kontrolovali. Ke konci jsme bohužel opět několik tutovek zahodili. Vzhledem k mnoha absencím na obou stranách jsme tentokrát více spokojeni s výsledkem než s předvedenou hrou,“ uvedl trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 10. Vorlíček, 39. a 44. Klepač. Poločas: 0:3.

Kostelní Lhota – Kněžice 0:4

„Prvních dvacet minut to bylo nahoru - dolů, přečkali jsme tři loženky soupeře. V přechodové fázi jsme hodně kazili a soupeř toho využíval. Ve druhé části prvního poločasu jsme i my měli dvě velké šance, ale bohužel jednou zasáhl výborně gólman a po podruhé mu pomohla boční síť, takže do šaten se šlo za stavu 0:0. Druhý poločas byl z naší strany už lepší, kombinovali jsme a byli klidní na balonu v obranné a přechodové fázi. Toho jsme využívali a chodili do útoku my, pak jsme byli odměněni brankami. Ceníme si tří bodů, už jsme je potřebovali. Teď můžeme jet v klidu na Bohemku,“ komentoval hráč Kněžic Tomáš Živnůstka.

Branky: 49. Sedláček, 73. Šorm, 85. a 90. Hovorka. Poločas: 0:0.

Tatce – Bohemia Poděbrady B 2:3

„I přes umístění soupeře v tabulce jsme věděli, že nás nečeká lehký zápas, a to se vyplnilo. Na začátku zápasu jsme neproměnili jasné gólové šance a poté převzal iniciativu spíše soupeř. Nakonec jsme byli o gól šťastnější, i když by zápasu slušela spíše remíza. Vyzdvihnout musím výkon dorostence Filipa Fišky, který při svém debutu za B tým stihl za půl hodiny na jeden gól nahrát a druhý sám dát. Výraznou měrou se tak zasloužil o naše vítězství,“ zhodnotil kapitán Bohemie Michael Řehák.

Branky: 76. Březina, 90. Festa – 68. Záhora, 86. Archalous (z PK), 88. Fiška. Poločas: 0:0.

Všejany – Vykáň 1:4

„Špatně jsme vstoupili do utkání, kdy jsme za sedm minut prohrávali 0:2. Hned jsme věděli, s jakým soupeřem se střetáváme. Kluci jsou někde jinde, dobře kombinovali. Postupně jsme ale vyrovnali hru, měli jsme i nějaké šance a poločas byl 1:3. Ve druhém poločase jsme měli asi do 70. minuty územní převahu a gól na 2:3 visel na vlásku. Kdybychom ho dali, možná by zápas skončil jinak. Opak byl ale pravdou a soupeř dal krásně 1:4, to bylo po zápase. Oboustranně to byl hezký fotbal a pro nás to byla důstojná porážka,“ shrnul trenér Všejan Jan Truksa.

„Podařil se nám vstup do zápasu, kdy jsme vedli po sedmi minutách 2:0. Poté se hra uklidnila. Byla spousta nepřesností až téměř do konce poločasu. Těsně před poločasem se nám podařilo odskočit na rozdíl tří branek, ale toto skóre nevydrželo a do šatny se domácím podařilo snížit na 3:1. Druhý poločas hrou navázal na ten první. Začalo se hodně povídat a málo hrát. V závěru zápasu se nám podařila pěkná kombinace, po které padla poslední branka. Jsme rádi za tři body, ale vím, že umíme zahrát lepší zápasy,“ řekl k utkání Martin Dlouhý z Vykáně.

Branky: 44. Jon – 3., 7. a 72. Hanzlík, 43. David, Poločas: 1:3.

Hrubý Jeseník – Polaban Nymburk B 1:4

„Přijel k nám soupeř, který má mladý a běhavý tým. První poločas jsme prohráli 0:2 a moc nám toho Polaban nedovolil. Druhý poločas už byl vyrovnaný, ale bohužel na body to nestačilo. Gratuluji soupeři ke třem bodům. Právem mu patří první místo v tabulce,“ ohodnotil utkání Pavel Stránský z Hrubého Jeseníku.

„Věděli jsme, že v Hrubém Jeseníku to bude hodně soubojové utkání a první poločas toho byl důkazem. Pro diváky to určitě nebyl hezký fotbal a pro nás také ne. Chtěli jsme hrát ofenzivní fotbal, bohužel se nám to vůbec nedařilo. Svou roli v tom také mohloa hrát připravenost hřiště, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Po poločase jsme vedli 2:0, ale to bylo tak jediné, s čím jsme mohli být spokojeni. V úvodu druhého poločasu jsme přidali další branku a mělo být rozhodnuto. Bohužel za pár minut se nechal vyloučit náš kapitán a šli jsme do oslabení skoro celý druhý poločas. Domácí vstřelili branku a utkání zdramatizovali, naštěstí jsme další inkasovaný gól neobdrželi a v závěru přidali pojistku na 4:1. Nejsem spokojený s proměňováním šancí, konkrétně u sebe, protože jsem se mohl trefit aspoň třikrát a mohli jsme mít klid. Každopádně jsme rádi za další tři body,“ popsal hráč Polabanu Tomáš Dědek.

Branky: 62. Ott – 27. a 52. Bubla, 32. Kovacs, 85. Hrbáček. ČK: 56. Protivný (Polaban B). Poločas: 0:2.

Přerov – Třebestovice 1:1

„Odehráli jsme utkání s nejslabším soupeřem, ale byl to nejhorší výkon z naší strany. Hosté vedli po prvním poločase 0:1 z jediné šance, kterou měli. My jsme vyrovnali v 80.minutě a měli jsme ještě asi čtyři šance, ale neproměnili jsme je. Jasně jsme měli vyhrát 5:1, ale bohužel,“ litoval vedoucí týmu Přerova Pavel Cabrnoch.

Branky: 80. Šenkýř – 22. Shapovalov. Poločas: 0:1.

Předhradí – Městec Králové 2:0

„Jeli jsme bohužel do Předhrádí v jedenácti lidech a když ve dvacáté minutě odstoupil Šoufek nevypadalo to dobře. Drželi jsme bezbrankový stav do 50. minuty, kdy jsme po centru dostali gól. Dokázali jsme se zvednout a začali domácí přehrávat a vytvořili si čtyři šance, ze kterých jsme bohužel gól nedali a domácí v závěru z penalty pojistili výhru,“ okomentoval městecký Roman Šádek.

Góly: 51. Kyncl, 82. Trumpus (z PK). Poločas: 0:0.

Markéta Stiborová