Jediným vyloučeným hráčem kola byl všejanský Oláh. Po jeho červené kartě Loučeň využila přesilovku a dvěma góly pojistila těsné vedení. Hodně blízko ke třem bodům na půdě Tatců byl Přerov, ale domácí v poslední minutě vyrovnali. Z hodně bídného startu do utkání se vyhrabali borci Předhradí, kteří v Hrubém Jeseníku dvakrát prohrávali, aby nakonec vydolovali po gólu Trumpuse z 87. minuty všechny body.

Vykáň – Bohemia Poděbrady B 3:1

„Po minulém zápasu jsme si řekli, že na to vlítneme hned od začátku. Soupeř hrál ale velice dobře a my jsme spálili snad pět tutovek. Do kabin se šlo o poločase za stavu 2:1, i když my jsme dali tři góly. Druhý poločas už byl více vyrovnaný a nám se podařilo přidat ještě jednu branku. Po devadesáti minutách jsme mohli slavit vítězství nad kvalitním soupeřem,“ byl rád David Kramář z Vykáně.

„Vykáň jasně potvrdila, proč je lídrem soutěže. Především v ofenzivní fázi má velkou kvalitu, což nám v úvodu utkání dělalo výrazné problémy. Pod tlakem jsme se nedokázali vyvarovat chyb, a přestože jsme několik prvních příležitostí soupeře dokázali přečkat, ve 14. minutě šli domácí zaslouženě do vedení po přímém kopu Vobořila. V úvodních dvaceti minutách to bylo víceméně na jednu bránu a Vykáň zahodila hned několik dalších vyložených šancí. Vedení dokázala přece jen po zásahu Hanzlíka navýšit na 2:0. Ve 25. minutě jsme ale snížili po dobrém Volrábově centru, který si do vlastní sítě nasměroval Vondrka. Najednou nám došlo, že ani domácí nejsou neporazitelní. Na rovinu si ale musíme přiznat, že poločasový výsledek 2:1 byl pro nás hodně milosrdný, protože domácí měli jednoznačně více gólových příležitostí. V úvodu druhé půle nás hosté opět zamkli na vlastní polovině, ale naše defenziva, v čele s navrátilcem do sestavy Brtnou, tentokrát fungovala spolehlivě. Pak jsme se však z tlaku soupeře vymanili a třikrát v krátkém sledu jsme se tlačili do zajímavých útočných akcí a sahali po vyrovnání. Jen škoda, že jsme z nich nedokázali nic vytěžit a dostat tak Vykáň pod trochu větší psychický tlak. V 65. minutě jsme domácím naopak naservírovali možnost vsítit třetí branku a z té už jsme se zmátořit nedovedli. Druhý poločas navíc stále víc než fotbalové utkání začínal připomínat diskusní kroužek, který z jinak poměrně zajímavého mače činil divácky neatraktivní frašku. Nyní tak nezbývá než doufat, že nepříliš vydařený závěr podzimní části sezony alespoň částečně napravíme za týden na půdě Městce Králové,“ doufá gólman Bohemie Jakub Málek.

Branky: 14. Vobořil, 21. a 65. Hanzlík – 25. Vondrka (vlastní). Poločas: 2:1

Loučeň – Všejany 3:0

„V prvním poločase měli mírnou optickou převahu hosté, ale ani jedno mužstvo se nedostalo do nějaké větší gólové šance. Poločas tedy skončil v poklidu 0:0. V úvodu druhé části utkání se nám podařilo skórovat, když po Marešově práci se dostal Bašus sám před brankáře a nezaváhal. Situaci nám pak usnadnilo vyloučení hráče z týmu soupeře. Následně jsme navýšili vedení druhou trefou Bašuse a převzali jsme taktovku utkání, výsledek jsme si už pohlídali. Vyvrcholením byl rohový kop Mareše a dorážka Löbla do soupeřovy brány,“ shrnul trenér vítězné Loučeně Otakar Ottomanský.

„Pro nás je porážka tři nula krutá. První půle byla vyrovnaná, bez nějakých výrazných šancí. Pak jsme dostali branku, která jde i na mou hlavu, protože jsem nechával dohrávat hráče se žlutou kartou a červená visela ve vzduchu. To se nevyplatilo a my dohrávali v deseti. Dostali jsme druhý gól, ale i tak jsme měli svoje šance. Hráli jsme ale hodně pomalu nahoru a do zajištěné obrany. Celkově s naší hrou ale spokojen nejsem,“ uznal porážku trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 49. a 61. Bašus, 76. Löbl. ČK: 59. Oláh (Všejany). Poločas: 0:0.

Tatce – Přerov n. L. 2:2

„Do zápasu jsme vstoupili trochu s respektem k soupeři. Po prvních dvaceti minutách jsme mohli klidně 2:0 prohrávat, když soupeř měl dvě velké šance. Ty ale neproměnil a na druhé straně jsme my otevřeli skóre a vedli jsme 0:1. Po gólu jsme se dostali do hry, i když domácí z náhodné akce vyrovnali. Do konce poločasu jsme navýšili na 1:2, po krásně trefě Matěje Šenkýře. Do druhé půle jsme vstoupili suverénně, měli jsme hodně gólových příležitostí. Bohužel jsme je ale neproměnili a k naší smůle jsme v 90. minutě obdrželi vyrovnávací branku na 2:2. Chtěl bych moc poděkovat klukům ze staré gardy, že nám pomohli a jeli s námi odehrát utkání do Tatců,“ řekl po utkání vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

Branky: 7.Vašíček, 90. Březina – 4. Martínek, 33. Šenkýř. Poločas: 1:2.

Hrubý Jeseník – Předhradí 2:3

„Bohužel jsme si utkání prohráli sami. Nevyužité šance v prvním poločase, a naopak darované góly soupeři rozhodly. Více k tomu není co dodat,“ uvedl Pavel Stránský z Hrubého Jeseníku.

„Těžký terén nepřál kombinaci, a tak to byl hlavně boj. Do utkání jsme vstoupili strašlivě, hned z první nebezpečné akce nás domácí potrestali. Zhruba dvacet minut jsme se rozkoukávali a hráli jsme špatně. Pak jsme se trochu zlepšili. První naše branka kvůli diskutabilnímu ofsajdu neplatila, ale do poločasu se nám pak přece jen podařilo vyrovnat. Po přestávce jsme opět brzy inkasovali, naštěstí jsme se docela rychle oklepali, a nakonec se nám povedlo skóre obrátit. Utkání nebylo asi moc koukatelné. V našem výkonu bylo hodně chyb, ale nepoložili jsme se, i když jsme dvakrát prohrávali. To je pozitivní. Vítězství jsme si vydřeli,“ komentoval kapitán Předhradí Jan Malý.

Branky: 2. Otta, 51. Pulda – 27. Kyncl, 76. Malý, 87. Trumpus. Poločas: 1:1.

Polaban Nymburk B – Kněžice 5:0

„Od začátku utkání jsme byli lepším týmem a zaslouženě jsme do půle vstřelili čtyři branky. O utkání bylo prakticky rozhodnuto. Druhý poločas už se dohrával trošku z povinnosti a konečný výsledek odpovídá průběhu utkání. Budeme chtít navázat na výkon příští týden ve Vykáni,“ shrnul za rezervu Polabanu hráč Tomáš Dědek.

„Nestíhali jsme na krajích, kde nás domácí přehrávali. Špatně jsme si tam přebírali hráče a z toho jsme poločas prohrávali 4:0. Druhou půli domácí polevili a my jsme se snažili kombinovat. Měli jsme tam nějaké náznaky. Ještě musím podotknout, že nám chyběli tři hráči základní sestavy,“ popsal hráč Kněžic Tomáš Živnůstka.

Branky: 27. a 38. Provazník, 29. Protivný, 34. Hoang, 50. Hrbáček. Poločas: 4:0.

Městec Králové B – Třebestovice 0:3

„Jak jsem byl spokojený po minulém zápase ve Vykáni, teď zase bylo všechno špatně. Kvůli zdravotním problémům jsme horko těžko dali do kupy jedenáct lidí, a to na okres nestačí. Chyběla nám kvalita a nic jsme dopředu nepředvedli. Navíc když nepodrží brankář, nemůžeme počítat s dobrým výsledkem. Pozitivní je, že se zapojili další kluci z dorostu a nevedli si vůbec špatně. Pro ně ten okres vlastně kopeme, aby načerpali zkušenosti. Snad se do neděle někdo uzdraví a pokusíme se v posledním zápase podzimu urvat nějaké body,“ doufá Roman Šádek z Městce Králové.

„Na Městec jsme vlétli, i bez tří hráčů základní sestavy ve vysokém tempu. Dali jsme dva rychlé a šťastné góly a těsně před pauzou přidali třetí. Druhý poločas se hrál už v pomalejším tempu, kdy jsme hlídali výsledek a dovolili tak soupeři zahodit několik tutovek. My jsme jich také pár měli, ale už se žádná neujala. I tak jsme rádi za tři body z venku a za podzim nasbíraných šestnáct bodů. Do Kostomlat tak jedeme se skromným cílem překvapit. Díky patří klasicky všem hráčům, speciálně brankáři, který si vychytal první nulu a všem třem divákům, kteří nás do dalekého Městce jeli v tom nečase podpořit,“ povídal třebestovický hráč Jan Čapek.

Branky: 10. Kreische, 13. Hubáček, 39. Shapovalov. Poločas: 0:3.

Kostomlaty n. L. – Kostelní Lhota 4:1

„Do zápasu jsme vstoupili výborně a brzy jsme se dostali do vedení. I nadále jsme se snažili kombinovat a předváděli jsme pěkné akce, které jsme bohužel nedokázali zakončit. Nakonec jsme však do poločasu zvýšili na 2:0. Druhý poločas jsme stále předváděli pohledný fotbal a postupně jsme navýšili na 4:0. Poté už jsme hráli lehkovážně a snaživě hrající soupeř byl ke konci odměněn brankou na konečných 4:1,“ okomentoval trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 6. Novák, 33. a 59. Ševčák, 80.Klepač – 86. Zázvůrek. Poločas: 2:0.

Markéta Stiborová