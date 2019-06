Slovan Pdy – Kovanice 6:0

„Většinu zápasu jsme měli pod kontrolou a bylo jen otázkou času, kolik gólových šancí dokážeme proměnit. Soupeře jsme do vážnějších akcí nepustili a zaslouženě utkání vyhráli. Děkuji hráčům za bojovnost v uplynulé sezoně a věřím, že se cely kádr podaří udržet. A jdeme to pořádně oslavit,“ radoval se trenér Slovanu Poděbrady Michal Lovětínský, jehož týmu se povedlo vybojovat postup do I.B třídy.

„Hráli jsme v oslabené sestavě, kdy nám chyběli čtyři hráči. Dokonce musel nastoupit do útoku náhradní brankář. Celý zápas jsme se bránili. Když jsme ještě měli v prvním poločase síly, měli jsme asi dvě nebo tři šance. Ve druhém dějství to už bylo kočka – myš, a z naší strany to bylo o ničem,“ hodnotil utkání kovanický fotbalista Petr Kukla.

Branky: 15., 39. a 70. Šulc, 30. Havrda, 72. Ber, 87. Nikulin. Poločas: 3:0.

Opočnice – Jíkev 0:7

„Nezačali jsme vůbec dobře, pouštěli jsme soupeře do brejků a Jíkev byla ve všech činnostech lepší. Oni procházeli středem hřiště a vzadu jsme dělali chyby. Rychle jsme prohrávali pět nula. Druhá půle byla o něco lepší, přesto jsme dostali další dva góly. Mrzí mě, že jsme tolik prohráli, ale na soupeře jsme neměli,“ přiznal opočnický zadák Martin Svoboda.

„Jasné a přesvědčivé vítězství na závěr sezony, s výkonem a hrou jsme spokojeni. Sezona se nám, myslím, povedla a těšíme se na novou. Uvidíme, v jakém složení nastoupíme do příští sezony. Všem spoluhráčům, protihráčům a lidem z okresu přeji pěknou dovolenou,“ řekl po utkání hrající trenér Jíkve Vít Caudr.

Branky: 6. Veselý, 9. Kóňa, 17. a 18. Fichtner, 22. Winter, 63. Beneš, 79. Macek. Poločas: 0:5.

Rožďalovice – H. Jeseník 7:2

„Dlouho jsme očekávali konec sezony. Nakonec jsme ale sehráli dobré poslední utkání. Z naší strany a po dlouhé době se nám probudilo střelecké duo. Ovládali jsme celý zápas. Už v poločase jsme vedli 3:0. Kluky musím pochválit a je škoda, že jsme takto nehráli i předchozí kola,“ byl spokojený trenér Rožďalovic Jiří Kumstýř.

„Poslední utkání bylo od nás velmi nepovedené, až s ostudným výsledkem. Domácí hned na začátku skórovali z prvních protiútoků. Do poločasu jsme přestřelili bránu, dali jsme břevno a dostali jsme do šatny třetí gól. Druhý poločas se už více méně dohrával. Z mnoha šancí jsme proměnili pouze dvě a domácí trefili ještě další čtyři góly,“ vyjádřil se trenér Hrubého Jeseníku Dalibor Javůrek.

Branky: 5., 13., 53., a 76. Najmon, 43., 60. a 61. Hora – 56. a 82. Ott. Poločas: 3:0.

Kostomlaty – Všejany 2:2

„Jsme rádi, že už sezona končí. Naše mužstvo se potýká s velkým počtem zraněných hráčů, a tím byl ovlivněn i poslední zápas. Myslím si, že i přes to, že bylo opravdu hrozné počasí, se hrál poměrně svižný fotbal. My jsme šli do vedení a v poločase to bylo 1:0. Druhou půli soupeř dokázal stav utkání otočit na 2:1. Naštěstí v poslední chvíli jsme dokázali z posledních sil vydřít remízu,“ popsal trenér Kostomlat Martin Šulc.

„Na začátku utkání nastoupil soupeř trochu s respektem. My jsme měli více ze hry, spálili jsme ale asi dvě velké šance. Z brejku pak domácí poslali balon do šibenice a vedli 1:0. Tak skončil i první poločas. Hrálo se ve velkém vedru a musím vyzdvihnout, že odehráli utkání čtyři čtyřicátníci. My jsme soupeře hodně tlačili a zaslouženě jsme vyrovnali na 1:1 krásnou hlavičkou Švába. Pak jsme vystřídali a po minutě se Hejduk trefil na 1:2. Na konci zápasu byl trochu problém s rozhodčími, my jsme dostali červenou kartu a po rohu Kostomlaty vyrovnaly. Do konce bylo hodně faulů, přerušovaná hra. Musím říci, že bylo perfektně připravené hřiště. Jsme rádi za krásné umístění v tabulce,“ uvedl všejanský trenér Jan Truksa.

Branky: 25. Janáček, 85. Zalabák – 71. Šváb, 80. Hejduk. Poločas: 1:0.

Kněžice – Bohemia B 2:2

„K zápasu není moc co dodat. Byli jsme horší. Poděbrady měly tři nebo čtyři velké šance a zaslouženě vedly. Naštěstí nám se dařilo hrozit z protiútoků, a tím i zápas vyrovnat. Byl to takový pohodový zápas ve vysokém tempu,“ uvedl manažer Kněžic Tomáš Živnůstka.

„Nám pomohlo pár kluků z áčka a kvalita byla jednoznačně na naší straně. Bohužel jsme chtěli hrát až moc profesorsky, hlavně ve finální fázi. Přestože jsme dvakrát vedli, platilo nedáš – dostaneš a po neproměnění několika obrovských příležitostí nás soupeř potrestal,“ řekl hráč Bohemie Michal Poděbradský. „ Pro mě to byl de facto poslední zápas kariéry a tímto bych chtěl Poděbradům poděkovat za krásných třináct sezon. Nesmím zapomenout ani na mé předchozí působení v Městci Králové. V obou klubech jsem potkal spoustu skvělých fotbalistů a především lidí. Díky, bylo to krásné, ale strašně rychle to uteklo,“ doplnil Poděbradský.

Branky: 47. Brzák, 80. Jan Zima – 23. Rulc, 67. Martínek. Poločas: 0:1.

Přerov – Kost. Lhota 4:0

„Měli jsme více šancí a podařilo se nám některé i proměnit. Nemyslím si, že jsme byli jasně lepší, soupeř měl také šance, ale nám se více dařilo v zakončení. Povedl se nám začátek utkání, a to se nám náramně hodilo, protože jsme potřebovali vyhrát. Druhý poločas jsme už nezačali tak dobře, soupeř byl určitě lepší. Naštěstí soupeř nebyl v koncovce efektivní a tak můžeme slavit výhru,“ shrnul přerovský kapitán František Skuhravý.

„Domácí byli od začátku zápasu lepším týmem. My jsme měli trochu problémy se sestavou, protože spoustu hráčů máme zraněných. V prvním poločase si soupeř vytvořil několik šancí a zaslouženě vedl 2:0. Druhý poločas soupeř rychle přidal dva góly a tím vlastně bylo po zápase. Ke konci za rozhodnutého stavu jsme se dostali do několika příležitostí, ale nebylo to ani na zkorigování výsledku. Jsem rád, že už tato sezona skončila. Doléčíme zranění a můžeme se připravit na další, doufejme, lepší sezonu,“ komentoval utkání předseda Kostelní Lhoty Miroslav Štok.

Branky: 25. vlastní R. Fink, 36. Fiala, 57. Adamec, 60. Vodička. Poločas: 2:0.

Semice – Seletice 5:2

„Ze začátku jsme byli trochu nervózní a gól jsme dali déle, než jsme chtěli. Soupeř toho využil, a potrestal nás. Překvapil nás, když z jediných dvou šancí co měl, nám dal dva góly. Do poločasu to bylo 2:2. Ve druhém poločase jsme se s tím dokázali porvat. Řekl bych, že jsme na hřišti dominovali a byla otázka, kolik dáme branek. Zastavili jsme se na pěti. Náš brankář ještě chytl penaltu. Jsme rádi, jak jsme sezonu dohráli,“ řekl za celý semický tým David Houška.

„V posledním zápase jsme hráli o bytí a nebytí. V poločase to ještě vypadalo, že bychom mohli bodík urvat, ale pak se zranil Lukáš Kulhánek, dostali jsme dva góly a bylo po nadějích. A tak sestupujeme po několika sezonách do třetí třídy. Mrzí mě to, ale ani jednou jsme nehráli kompletní. Snad to bude v příští sezoně lepší,“ doufá seletický funkcionář Jaroslav Kulhánek.

Branky: 22. a 58. Holan, 25. Bříza, 76. Koštíř, 86. Hylmar – 15. a 43. M. Čepek. Poločas: 2:2.

Sestava kola

Málek (Semice) - Sporiš (Kostomlaty), Poděbradský (Bohemia Pdy), Kalužík (Kněžice), Lebduška (Jíkev) - Nastoupil (Všejany), Šenkýř (Přerov), Šulc (Slovan Pdy), Stibor (Bohemia Pdy) - J. Najmon (Rožďalovice), Hora (Rožďalovice).

Tabulka

1. Slovan Poděbrady⋌ 26 23 1 2 95:18 70

2. Jíkev⋌ 26 18 1 7 119:55 55

3. Kostomlaty⋌ 26 14 4 8 65:42 46

4. Všejany⋌ 26 13 6 7 62:37 45

5. Kněžice⋌ 26 13 6 7 67:48 45

6. B. Poděbrady B⋌ 26 11 7 8 62:44 40

7. Kost. Lhota⋌ 26 10 3 13 67:73 33

8. Rožďalovice⋌ 26 10 2 14 56:70 32

9. Kovanice⋌ 26 9 5 12 42:65 32

10. Semice B⋌ 26 7 6 13 46:74 27

11. Hr. Jeseník⋌ 26 7 6 13 44:84 27

12. Přerov n. L.⋌ 26 7 3 16 30:70 24

13. Seletice⋌ 26 6 5 15 34:61 23

14. Opočnice⋌ 26 5 3 18 39:87 18

Markéta Stiborová