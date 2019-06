Slovan Pdy – H. Jeseník 7:1

„V prvním poločase jsme dobývali branku soupeře a snažili se vytvořit klidný náskok. Podařilo se nám vstřelit dvě branky, avšak soupeř po ojedinělé akci snížil z pokutového kopu. Do druhého poločasu nastoupil nestárnoucí Lukáš Jirout a hlavou navýšil náš náskok. Poté soupeř rezignoval a konec utkání byl již otázkou skóre,“ uvedl k utkání poděbradský trenér Michal Lovětínský.

„Za pomoci kluků z béčka jsme dali dohromady aspoň jedenáct hráčů. První poločas jsme ještě zvládli se ctí a šli do kabin za ucházejícího stavu 2:1 pro domácí. Bohužel v úvodu druhého jsme dostali dva rychlé góly a bylo po zápase. Za horkého počasí nám rychle docházely síly a domácí přidali další tři góly. Nezbývá než soupeři pogratulovat k vítězství a zaslouženému postupu. Budeme doufat, že na poslední dva zápasy se sejdeme a zkusíme s hratelnějšími soupeři udělat nějaké body,“ věří hostující trenér Dalibor Javůrek.

Branky: 7., 51. a 79. Nikulin, 16. Šulc, 49. Jirout, 69. Mišák, 76. Havrda – 39. Zdobinský (z PK). Poločas: 2:1.

Seletice – Kost. Lhota 0:2

„Nedaří se nám a je to hodně špatné. Celému týmu to nejde, nedokážeme si ani pořádně nahrát. Hosté vyhráli po zásluze, rozhodli dvěma góly už v prvním poločase,“ hlesl krátce seletický bafuňář Jaroslav Kulhánek.

„V prvním poločase jsme byli podstatně lepší než domácí, vytvořili jsme si šance a dvě jsme dokázali proměnit. A to rozhodlo. Ve druhém poločase jsme asi ubrali a hra už byla vyrovnanější. Utkání se ale v klidu dohrálo,“ řekl předseda hostujícího klubu Miroslav Štok.

Branky: 21. Šendera, 32. Hovorka. Poločas: 0:2.

Semice B – Jíkev 0:10

„My jsme asi už v 10. minutě prohrávali 2:0. Soupeř je velmi kvalitní, a v zápase nás několikrát úplně rozebral. Výsledek je sice velmi vysoký, ale možná byl k nám ještě milosrdný, protože soupeř měl opravdu moc šancí. Utkání bylo i z části ovlivněno počasím a tím, že několik hráčů den předtím nastoupilo za A tým. My jsme měli jen asi dva slibné útoky, jinak nás soupeř k ničemu nepustil,“ hodnotil hráč Semic David Houška.

„Perfektně připravené velké hřiště, čerstvě před začátkem pokropené. To byly faktory, které nám pomohly k vysokému vítězství. Nesmím zapomenout na to, že jsme se také sešli téměř kompletní. Naši hráči hráli s obrovskou chutí, což se také projevilo na výsledku. Domácí to měli s námi složité. Každý hrál jednou takový zápas a ví, jak složité je ho dohrát se ctí. To se myslím domácím podařilo. Mají náš respekt,“ komentoval trenér Jíkve Vít Caudr.

Branky: 7., 42., 46. a 57. Fichtner, 9. a 63. Tomášek, 20. Veselý, 32. Macek, 45. Beneš, 49. Haluška. Poločas: 0:6.

Přerov – Všejany 3:2

„Zaslouženě jsme vyhráli. Soupeř byl dobře vybavený, jak fotbalově, tak i bojovností, ale my jsme měli více šancí. Velký rozdíl byl v proměněných šancí, kde se nám dařilo lépe. My jsme měli zase takovou pasáž, kdy jsme přestali úplně hrát. Toho dokázal soupeř využít. Druhý poločas si myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. Soupeř měl pár náznaků, ale nic nedotáhl do konce. Musím celý tým pochválit, že i s ohledem na počasí předvedl bojovný výkon,“ radoval se František Skuhravý z Přerova.

„Do zápasu jsme šli s respektem, protože moc dobrých výsledků jsme s Přerovem neuhráli. My jsme byli lepším týmem, který více držel míč pod kontrolou. Soupeř se dostal do vedení 2:0. Do konce poločasu jsme dokázali ještě snížit a pak i vyrovnat. Řekli jsme si, že se musíme zlepšit v obraně, ale bohužel po pěkné akci soupeř odskočil do vedení. Od třetího gólu soupeře jsme se snažili, ale bohužel už jsme nedokázali skórovat,“ řekl trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 8. a 66. Prokeš, 13. Adamec – 28. Hanuš, 34. Hofírek. Poločas: 2:2.

Kostomlaty – Bohemia B 1:4

„Prostě v krátkosti se dá zhodnotit, že nás soupeř absolutně přehrál. Byl rychlejší, nestíhali jsme dostupovat hráče. My jsme si před zápasem řekli, že se budeme snažit držet více míč a snažit se kombinovat. To se nám ale moc nedařilo, měli jsme špatný první dotek s balonem. Soupeř vyhrál zaslouženě a můžeme být rádi, že to skončilo jen 4:1,“ pogratulovat soupeři trenér Kostomlat Martin Šulc.

„V úmorném horku jsme předvedli kompaktní a vyspělý fotbal i s pár dorostenci v základní sestavě. Na kvalitně připraveném hřišti jsme do Kostomlat přivezli útočný a kombinační fotbal a slušné parametry, které vyústily čtyřmi góly,“ řekl Jiří Voříšek, autor tří poděbradských asistencí. „Radost pohledět. Jeden z nejlepších výkonů kluků z naší mládežnické akademie v čele s Ondřejem Soukupem a Ondřejem Martínkem,“ poznamenal hráč Bohemie Roman Brtna.

Branky: 19. Čepek – 34. a 70. Soukup, 60. a 61. Martínek. Poločas: 1:1.

Rožďalovice – Kněžice 4:6

„Na začátek bych chtěl poděkovat chlapům z gardy, kteří hráli základ, a bez nich bychom zápas nezvládli. Setkali jsme se s velmi dobře technicky vybaveným soupeřem. Trochu jsme doufali, že soupeři dokážeme odolávat, ale bohužel nás dokázal dokonale rozebrat. My jsme dokázali z mála vytěžit maximum. Několikrát jsme dokázali soupeře dorovnat. Musím opravdu pochválit všechny, kdo přišel a zápas odmakal,“ uvedl rožďalovický trenér Jiří Kumstýř.

„Většinu času jsme měli zápas pod kontrolou a herně jsme byly určitě lepší. Bohužel jsme, ale dostali dva góly z penalty. Měli jsme dost šancí na to, abychom dali více gólů. Dá se říci, že zápas byl v celkem pomalém tempu a z naší strany i ve velmi pohodovém,“ dodal v krátkosti k zápasu manažer kněžického klubu Tomáš Živnůstka.

Branky: 7. a 47. Hora (oba z PK), 44. Kunc, 86. Chlomek – 14. a 43. Zima, 38. J. Sedláček, 49., 50. a 89. P. Šorm. Poločas: 2:3.

Opočnice – Kovanice 4:2

„Dali jsme gól v první minutě, ale jinak se dá říci, že jsme nezačali moc dobře. Ten první gól nám dodal hodně sebevědomí, které se projevilo ve 4. minutě, kdy soupeř dokázal vyrovnat. Další průběh prvního poločasu jsme nehráli moc dobře, spíš se bojovalo o střed pole. Důležité bylo, že soupeř z několika situací nedokázal skórovat. O poločase jsme si řekli hodně v kabině a výkon se rapidně zlepšil. Začali jsme kombinovat, nahrávat si a měli jsme více balon na kopačkách. Z toho pramenily další situace a vstřelili jsme i několik gólů. Za druhý poločas jsme zaslouženě vyhráli, i když soupeř nebyl vůbec špatný,“ radoval se z výsledku hráč Opočnice Martin Svoboda.

„Myslím si, že první poločas byl z obou stran vyrovnaný. Po chybách, které předvedl jak soupeř, tak my, byl výsledek poločasu 1:1. Druhý poločas byla Opočnice lepší, efektivnější a my pak jen zkorigovali výsledek na 4:2. Největší problémy nám asi dělaly soupeřovy standardní situace, které jsme jen těžko bránili,“ řekl k zápasu hráč Kovanic Petr Kukla.

Branky: 2. P. Rychlík, 54. Grolmus, 67. Jambor, 74. Pivný – 7. Kunc, 82. Kukla. Poločas: 1:1.

Sestava kola

Vacek (Kostomlaty) - Hofírek (Všejany), Hojsák (Rožďalovice), Jakub Potůček (Opočnice), Erben (Bohemia Pdy B) - Fichtner (Jíkev), Hovorka (Kost. Lhota), Soukup (Bohemia Pdy B), V. Šorm (Kněžice) - Jirout (Slovan Pdy), Šenkýř (Přerov).

Tabulka

1. Slovan Poděbrady ⋌ 24 21 1 2 86:17 64

2. Jíkev ⋌ 24 16 1 7 107:54 49

3. Kostomlaty ⋌ 24 14 3 7 63:39 45

4. Všejany ⋌ 24 12 5 7 57:33 41

5. Kněžice ⋌ 24 12 5 7 61:43 41

6. B. Poděbrady B ⋌ 24 11 6 7 59:39 39

7. Kost. Lhota ⋌ 24 10 3 11 66:66 33

8. Rožďalovice ⋌ 24 9 2 13 48:66 29

9. Kovanice ⋌ 24 8 5 11 41:59 29

10. Hr. Jeseník ⋌ 24 7 6 11 39:73 27

11. Semice B ⋌ 24 5 6 13 38:71 21

12. Přerov n. L. ⋌ 24 6 3 15 25:65 21

13. Seletice ⋌ 24 5 5 14 30:55 20

14. Opočnice ⋌ 24 5 3 16 37:77 18

Markéta Stiborová