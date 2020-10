Rožďalovice – K. Lhota 3:0

„Poslední zápas před corona pauzou jsme zvládli přesně tak, jak jsme chtěli. Za tento zápas zaslouží celé mužstvo pochvalu. Drželi jsme balon, správně kombinovali a měli i dostatečný pohyb. Kostelku jsme za celý zápas pustili do jediné šance, jinak jsme drželi pevně otěže zápasu ve vlastních rukách. Kdyby výsledek skončil ještě větším rozdílem, nikdo by se nemohl divit, ale v prvním poločase se náš sniper Jakub Najmon teprve rozehříval,“ vyprávěl po utkání trenér Rožďalovic Jakub Valeš.

„Soupeř byl jednoznačně lepší, byl výborný na balonu. Ale v prvním poločase ještě své šance neproměnil. Ve druhé půli se domácí trefili po standardní situaci, pokračovali ve svém tempu a přidali další dvě branky. Rožďalovice budou hrát o špici, my se musíme připravit po pauze na další zápas,“ uvedl sekretář Kostelní Lhoty Tomáš Ulrich.

Branky: 56. Hoffmann, 73. a 75. J. Najmon. Poločas: 0:0.

Tatce – Přerov 1:5

„V prvním poločase jsme se protrápili k těsnému vedení dva jedna. Oboustranně to bylo o ničem. Ve druhém poločase jsme přidali třetí branku a pak už bylo utkání v naší režii. Zasloužili jsme si vyhrát, byl to jeden ze slabších soupeřů. Vyzdvihl bych našeho trenéra, který dobře vystřídal. V klidu jsme zápas dohráli a jsme rádi za tři body,“ radoval se vedoucí přerovského týmu Pavel Cabrnoch.

Branky: 23. Březina – 6. Adamec, 30. Kratochvíl, 73. Plíšek, 76. Cabrnoch, 79. Neuhausel. Poločas: 1:2.

Třebestovice – H. Jeseník 2:2

„Z minima jsme vytěžili maximum. Remíza byla maximum, čeho jsme mohli v tomto utkání dosáhnout. Soupeř neproměnil svoje šance, oproti nám, kdy jsme dvě střely proměnili. Nakonec jsme remizovali, i když soupeř byl lepší,“ shrnul předseda klubu z Hrubého Jeseníku Roman Sodoma.

Branky: 29. J. Kurka, 43. D. Hubáček – 11. Janský, 57. Ott. Poločas: 2:1.

Kostomlaty – Všejany 4:2

„Byl to dobrý zápas dobré úrovně. Trochu jsme se toho báli, vzhledem ke zraněním a docházce. V prvním poločase jsme šli rychle dovedení a celkově byla hra vyrovnaná. Ve druhé půli byl chvíli soupeř lepší a vyrovnal. Hráli jsme ale hodně bojovně, což vedlo k naší výhře,“ komentoval utkání trenér domácích Martin Šulc.

„Gratuluji domácím k vítězství. Nebyl to soupeř, který by nás úplně přehrál, ale zvítězil. My dělali chyby a Kostomlaty to všechno potrestaly. Stačili jsme snížit jen na 4:2, pak už nebyl čas nějak zareagovat. Uvidíme, kdy se příště zase potkáme na hřišti,“ zakončil trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 8. Novák, 60. Janata, 62. Zalabák (z PK), 70. Dvořák – 50. a 87. Bouška (druhá z PK). Poločas: 1:0.

Vykáň – Loučeň 4:1

„Sice jsme jedna nula prohrávali, jinak jsme ale byli lepší, měli jsme více ze hry a do poločasu jsme skóre otočili. Byl to od začátku sezony asi první zápas, který jsme hráli tak dobře, dalo se na to koukat a měli jsme všichni ze hry dobrý pocit. Stále ale je co zlepšovat. Za stavu tři jedna přišla naše bolest, kdy jsme přestávali hrát a dostávali jsme se pod tlak. Soupeř měl asi tři šance, my jsme dali poslední gól v závěrečné minutě. Hrál se pohledný fotbal a my jsme si zasloužili vyhrát,“ uvedl hráč domácích Martin Dlouhý.

„Až na úvod, kdy jsme vsítili gól, byl soupeř lepší, důraznější a hlavně nebezpečnější. Do půle Vykáň stav otočila a po pauze přidala třetí branku. My jsme ještě měli nějaké šance, ale bylo jich méně než na straně domácích. Ti vyhráli zaslouženě, my jsme nebyli dopředu tak nebezpeční,“ přiznal trenér poražených Otakar Ottomanský.

Branky: 30. a 50. Hanzlík, 45. Dlouhý, 90. Vobořil – 5. J. Bašus. Poločas: 2:1.

Polaban B – Předhradí 5:2

„Bojovali jsme spíš sami se sebou než se soupeřem. Po rychlém gólu na začátku jsme neproměnili spoustu šancí a naštěstí se nám do poločasu alespoň dvě branky podařilo přidat. Druhý poločas probíhal podobně, jen nám soupeř po dvou standardních situacích dokázal vstřelit branky. Nám tam spadlo minimum, ale na výhru o tři branky to stačilo,“ komentoval vítězné utkání trenér rezervy Polabanu Nymburk Radek Hanuš.

„Byli jsme jako reprezentace, jen jsme už neměli kam sáhnout. Domácí jsou mladí, byli běhavější, dravější s fotbalovější, prostě nás uběhali. My jsme dávali sestavu horko těžko dohromady, ale se ctí jsme to odehráli. Pozitivní je, že druhá půle skončila dva dva,“ vtipkoval po zápase Jaroslav Horák z tábora hostující družiny, který musel také nastoupit.

Branky: 4. Dovhaniuk, 38. Nguyen, 45. Filip, 56. Protivný, 88. Wiehl – 63. Trumpus (z PK), 83. Matějka. Poločas: 3:0.

Bohemia B – Kovanice 6:1

„V prvním poločase jsme měli mírou převahu, kterou jsme ale nedokázali gólově vyjádřit. Ve druhém poločase jsme soupeře již jasně přehráli a zaslouženě zvítězili. Tentokrát panuje spokojenost jak s předvedenou hrou, tak i s výsledkem,“ radoval se František Soukup, trenér rezervy Bohemie Poděbrady.

„Nebyli jsme určitě favoritem, hlavně máme dlouhodobě problémy se složením sestavy. Snažili jsme se, v prvním poločase jsme celkem drželi krok, ale po změně stran jsme se sesypali, hlavně psychicky, ale i fyzicky. Poděbrady trestaly naše dost velké chyby a ve druhém poločase to byla jednostranná záležitost. Korunu všemu jsme nasadili tím, že jsme neproměnili ani pokutový kop,“ řekl k zápasu Jakub Soukal z kovanického tábora.

Branky: 42. Archalous, 50. Záhora, 55. Soukup, 64. Souček, 78. Rulc, 89. Rezek – 44. Hobort. Poločas: 1:1.

Vladimír Malinovský

Markéta Stiborová